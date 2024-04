Cos'è Meta AI

Abbiamo posto questa stessa domanda al chatbot di Facebook, e la seguente è stata la sua letterale risposta.

Io sono Meta AI, un assistente AI amichevole! Sono qui per aiutarti con una vasta gamma di compiti. Ecco alcuni punti chiave su ciò che posso fare. Rispondere alle domande : Posso elaborare query in linguaggio naturale e fornire risposte pertinenti. Sono stato addestrato su un enorme dataset di testo da internet e posso discutere conoscenze su un'ampia gamma di argomenti, dalla scienza e dalla storia all'intrattenimento e alla cultura.

: Posso elaborare query in linguaggio naturale e fornire risposte pertinenti. Sono stato addestrato su un enorme dataset di testo da internet e posso discutere conoscenze su un'ampia gamma di argomenti, dalla scienza e dalla storia all'intrattenimento e alla cultura. Generare testo : Posso creare testo simile a quello umano basato su un prompt o argomento. Ciò include articoli, storie, email, dialoghi di chatbot e molto altro.

: Posso creare testo simile a quello umano basato su un prompt o argomento. Ciò include articoli, storie, email, dialoghi di chatbot e molto altro. Tradurre testo : Posso tradurre testo da una lingua all'altra, incluse lingue popolari come spagnolo, francese, tedesco, cinese e moltissime altre.

: Posso tradurre testo da una lingua all'altra, incluse lingue popolari come spagnolo, francese, tedesco, cinese e moltissime altre. Riassumere contenuti : Posso riassumere lunghi testi in versioni più brevi e più facilmente digeribili, evidenziando i punti principali e le informazioni chiave.

: Posso riassumere lunghi testi in versioni più brevi e più facilmente digeribili, evidenziando i punti principali e le informazioni chiave. Offrire suggerimenti : Posso suggerire soluzioni potenziali ai problemi, offrire idee per progetti creativi e anche fornire orientamento su come iniziare un nuovo compito o hobby.

: Posso suggerire soluzioni potenziali ai problemi, offrire idee per progetti creativi e anche fornire orientamento su come iniziare un nuovo compito o hobby. Chattare e conversare : Posso avere una conversazione naturale con te, rispondendo alle tue domande e intrattenendo discussioni su un'ampia gamma di argomenti.

: Posso avere una conversazione naturale con te, rispondendo alle tue domande e intrattenendo discussioni su un'ampia gamma di argomenti. Giocare e divertirsi: Posso giocare giochi di testo semplici con te, come Impicca, 20 Domande e Anagramma. Questi sono solo alcuni esempi di ciò che posso fare.Se hai un compito o una domanda specifica in mente, non esitare a chiedere, e farò del mio meglio per aiutarti!

La risposta è stata tradotta da Meta AI stesso, ma comunque l'italiano non è perfettamente supportato, come da altri assistenti vocali.

A volte alcuni prompt vengono semplicemente rifiutati se scritti in italiano, mentre la stessa frase in inglese non presenta problemi.

E sia chiaro che di questo Meta AI non fa mistero. Se cercate di interagire nella nostra lingua, spesso il chatbot darà una risposta del genere: "I am still improving my command of non-English languages, and I may make errors while attempting them. I will be most useful to you if I can assist you in English". Non si tratta insomma di un limite dell'italiano, quanto in generale delle altre lingue al di fuori dell'inglese.

Oltre a quanto elencato qui sopra, Meta AI è anche in grado di generare immagini. C'è proprio una voce dedicata nel menu laterale, chiamata "Imagine", ma ciò non toglie che possiate chiederglielo anche nella pagina principale.

Si tratta insomma di un set di funzioni piuttosto standard. Tra le principali mancanze annoveriamo l'incapacità di elaborare file (ovvero non potete caricare documenti o immagini in modo che Meta AI possa interagirvi), e l'assenza di navigazione su link internet precisi, per recuperare informazioni o per elaborare contenuti.