Andiamo a vedere come fare, perché a differenza dello schermo questo è un punto molto delicato da pulire, quindi bisogna utilizzare gli strumenti giusti o, nel caso si siano depositate gocce d'acqua, potete pensare a una soluzione che crei una pressione sonora per pulire gli speaker dal'interno. Non perdiamo altro tempo e andiamo a scoprire tutti i trucchi per far tornare il suono del nostro smartphone cristallino come appena estratto dalla scatola, oltre a ricordarvi come pulire la fotocamera .

Per questo motivo potreste accorgervi che gli speaker che una volta vi avevano stupito per potenza e fedeltà del suono non siano più così esplosivi, e potreste chiedervi come pulire l'altoparlante del telefono .

Magari non ci pensate mai, ma portando il vostro telefono sempre con voi è facile che raccolga ogni genere di sporcizia, soprattutto negli anfratti come porte e altoparlanti.

Indice

Come pulire altoparlante telefono

Noi consigliamo di utilizzare un pennello morbido o uno spazzolino da denti per eliminare lo sporco. In aggiunta a questi, potete pulire gli altoparlanti del telefono usando uno stucco adesivo da pulizia come il Blu-Tack e/o una piccola pompetta ad aria per rimuovere la polvere. Se proprio c'è dello sporco ostinato, potete provare spugne e spazzole dedicate, o del nastro adesivo come quello da pittore o mascheratura che non lasci residui.

Pensate di usare l'aria compressa ? Pessima idea. L'aria compressa rischia di spingere lo sporco ancora più in profondità o addirittura di spruzzare del liquido all'interno del dispositivo. Inoltre non usate oggetti duri e affilati, come una graffetta piegata, un ago o altri oggetti del genere: rischierebbero di rigare la superficie del telefono o peggio i componenti interni.

Per quanto riguarda i prodotti chimici, non usate detergenti, polveri o qualunque tipo di prodotto, anche abrasivo, in quanto rischiano di danneggiare il telefono.

Innanzi tutto, non usate liquidi. Usare liquidi con un telefono non è mai una buona idea, perché rischiate il cortocircuito o persino la corrosione di componenti, per non parlare della garanzia del telefono (forse non lo sapete, ma quasi tutti i telefoni sono dotati di una cartina al loro interno che rivela all'assistenza l'eventuale ingresso di liquidi).

Una volta che avete trovato l'occorrente per la pulizia degli altoparlanti, potete iniziare la procedura, tenendo presente sempre di essere estremamente delicati e di non premere mai con forza, soprattutto in caso utilizziate lo stucco adesivo.

Per prima cosa, spegnete il telefono, scollegatelo dall'alimentatore, se in carica, e toglietelo dalla cover, in caso la usiate. Potrebbe essere una buona idea pulire magari prima lo schermo, in modo da eliminare l'eccesso di sporcizia.

Localizzate l'altoparlante del telefono. Se volete sapere come pulire l'altoparlante di un iPhone, sappiate che in genere si trova in basso a sinistra e a destra della porta del caricabatterie. Anche gli altoparlanti dei Samsung sono in genere sul fondo, ma di solito si trovano a sinistra o a destra della porta del caricatore.

Gli altoparlanti auricolari sono invece molto sottili e si trovano quasi sempre sulla parte superiore del cellulare, proprio dove mettereste l'orecchio quando parlate al telefono.

Per iniziare, prendete un pennello a setole morbide o uno spazzolino da denti pulito, e iniziate a pulire delicatamente le griglie degli altoparlanti del telefono. Spazzolate ad angolo in modo da spingere lo sporco verso l'esterno e non ulteriormente verso l'interno, e fate sempre attenzione a non usare troppa forza.

Ora prendete lo stucco adesivo e premetelo delicatamente nella griglia per rimuovere lo sporco rimasto. Prendete un pezzo di Tack da circa 2-3 cm e formate una pallina. Continuate a lavorarlo finché non è morbido e malleabile. A questo punto, premetelo sui fori degli altoparlanti senza premere con troppa forza, ma sufficiente per far entrare lo stucco nell'altoparlante.

Tenetelo premuto in posizione per 2 o 3 secondi e rimuovetelo: dovreste vedere lo sporco attaccato. Continuate questo processo fino a quando non esce più sporco dagli altoparlanti, ma usando una parte dello stucco pulita.

Fate sempre attenzione a non premere lo stucco troppo in profondità, o in alternativa potete utilizzare lo scotch di carta avvolto intorno a un dito (con la parte adesiva verso l'esterno).

Una volta compiuta questa operazione, soffiate via lo sporco rimanente usando una pompetta ad aria o un soffiatore elettrico portatile. Assicuratevi di dare colpetti (con la pompetta) leggeri e di soffiare sempre via lo sporco e la polvere lontano dall'altoparlante e non verso di esso.

Potreste dover ripetere questi passaggi più volte per rimuovere tutto lo sporco. Prendetevi il tempo necessario e non cercate di fare in fretta forzando o spingendo troppo. Se ci sono ancora punti ostinati, potete provare con altri strumenti come una spugna dedicata o con delle spazzole delicate, abbastanza rigide da eliminare lo sporco e la sporcizia senza causare graffi. In alternativa, potreste usare i cotton fioc, facendoli scorrere delicatamente sulla superficie della griglia per evitare di far rimanere intrappolati i pelucchi.