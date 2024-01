Avete notato che Chrome, di solito scattante, è diventato improvvisamente lento? Oppure che il vostro sito di notizie tecnologiche preferito presenta dei problemi di caricamento o di collegamenti che non funzionano? In questo caso potrebbe essere utile sapere come pulire la cache di Chrome, sia che stiate operando da telefono, Android o iPhone, che da computer, Windows o Mac. Perché forse non lo sapete, ma quando navigate su Internet salvate le pagine Web nella memoria del dispositivo, di modo che se doveste tornare a visitarle non avrete bisogno di riscaricarle, ma le avrete già a disposizione e potrete quindi accedervi molto più velocemente. La cache è però un'arma a doppio taglio, in quanto se da un lato rende l'esperienza di navigazione più veloce, dall'altro si accumula. Quando aprite una pagina già memorizzata, infatti, il browser confronta le date della pagina memorizzata nella cache con la pagina Web corrente, in modo da garantire che venga visualizzata la pagina più recente. Se la pagina Web non è cambiata, la pagina memorizzata nella cache viene visualizzata immediatamente, altrimenti la nuova pagina viene scaricata, visualizzata e memorizzata nella cache. Moltiplicate questo processo per il numero di pagine che visitate e capirete come nel tempo si possano accumulare anche Gigabyte di spazio, il che appesantisce il browser. Senza considerare il fatto che i file della cache con il tempo possono corrompersi, causando eventuali errori di gestione delle pagine Web. Andiamo a vedere quindi come liberarci di questa utile ma a volte ingombrante "zavorra", ma non prima di ricordarvi come recuperare la copia cache di una pagina web.

Come pulire la cache di Chrome

Se volete sapere come pulire la cache di Chrome, sappiate che è una procedura semplicissima, che si può effettuare da qualsiasi dispositivo su cui è installato il popolare browser in pochissimi passaggi. Su Android Navigando su Internet con Chrome sul vostro telefono o tablet Android avete notato che è tutto diventato estremamente lento, tanto che anche solo aprire una pagina Web è una sofferenza. Svuotare la cache del browser potrebbe essere una buona idea ma come fare? Semplicissimo, avviate Chrome e toccate l'icona con tre puntini in alto a destra, poi selezionate la voce Impostazioni. A questo punto, toccate la voce Privacy e sicurezza, per poi selezionare in alto la scritta Cancella dati di navigazione. In questa schermata, in alto, vedete un menu a tendina con la scritta Ultima ora: toccandolo potete scegliere se eliminare i dati accumulati negli ultimi 15 minuti o in un arco temporale che passando per un giorno, una settimana o 4 settimane arriva fino all'inizio del vostro utilizzo del browser. Sotto, mettete la spunta a Immagini e file memorizzati nella cache (se volete eliminare solo la cache, potete togliere la spunta a Cookie e dati dei siti e Cronologia di navigazione, che potete cancellare in un secondo momento). Subito sotto, vi verrà indicata la quantità di memoria che potrete liberare, e che l'operazione potrebbe causare un'apertura più lenta delle pagine Web.

Successivamente, toccate Cancella in basso a destra per cancellare i dati nella cache. Se cliccate sulla scheda Avanzate in alto a destra potete accedere ad altre opzioni, che vi consentono di cancellare la Cronologia di download, password e passkey e altro. In alternativa, potete arrivare alla stessa pagina (in realtà quella delle impostazioni avanzate) toccando l'icona con tre puntini in alto a destra in Chrome, selezionando la voce Cronologia e poi in alto Cancella dati di navigazione. Su iPhone Se invece state utilizzando un iPhone o un iPad e volete sapere come pulire la cache di Chrome, avviate il browser e toccate l'icona con tre puntini in basso a destra, di fianco alla barra degli indirizzi. Nella finestra che si apre, toccate l'icona Impostazioni (in alto nella riga a scorrimento orizzontale) e selezionate in basso Privacy e sicurezza. Nella pagina successiva toccate in alto la voce Cancella dati di navigazione e in alto scegliete un intervallo di tempo per cui cancellare la cache, dall'ultima ora fino a Dall'inizio. Ora per svuotare solo la cache toccate le voci Cookie, dati dei siti e Password salvate in modo da lasciare evidenziato solo Immagini e file memorizzati nella cache. Adesso toccate in basso la voce Cancella dati di navigazione e poi toccate Fine in alto a destra. Come da Android, potete arrivare alla stessa pagina toccando l'icona con tre puntini in basso a destra nella schermata principale di Chrome, selezionando in alto Cronologia (se necessario, scorrete la riga delle icone verso sinistra) e poi in basso la voce Cancella dati di navigazione.

Su PC Windows e Mac Volete invece sapere come pulire la cache di Chrome su un PC Windows o su un Mac? In questo caso, la procedura è identica e non dovete fare altro che avviare il popolare browser, per poi cliccare sull'icona con tre puntini in alto a destra. A questo punto, cliccate sulla voce Cancella dati di navigazione e si aprirà una nuova scheda con una finestra pop-up che vi consente di completare la procedura. In alternativa, potete arrivare a questa schermata anche cliccando sull'icona con tre puntini in alto a destra e poi su Impostazioni in fondo e nella pagina che si viene ad aprire cliccando a sinistra su Privacy e sicurezza. Nella schermata centrale cliccate su Cancella dati di navigazione, che vedete sotto la scheda Privacy e sicurezza. Indipendentemente da come siete arrivati qui, in alto vedete un menu a tendina, di fianco a Intervallo di tempo. Selezionate la voce che ritenete più opportuna per le vostre esigenze tra Ultima ora, Ultimo giorno, Ultima settimana, Ultime 4 settimane e Dall'inizio. Sotto, se volete eliminare solo la cache, lasciate la spunta solo di fianco alla voce Immagini e file memorizzati nella cache. Qui vedrete anche la quantità di spazio che andrete a liberare (dipende anche dall'intervallo di tempo che avete selezionato). In alternativa, potete anche cancellare la Cronologia di navigazione o i Cookie e altri dati dei siti, mentre se cliccate sulla scheda Avanzate in alto a destra potete accedere ad altre opzioni, che vi consentono di cancellare la Cronologia di download, password e passkey e altro. Infine, cliccate sul pulsante blu in basso a destra Cancella dati per completare l'operazione, e avrete pulito la cache di Chrome.

Come svuotare la cache di Chrome con uno shortcut

Da computer, però, dopo un po' che seguite le procedure appena illustrate potreste chiedervi se non ci sia un modo per velocizzare la procedura per cancellare la cache senza dover scavare tra i menu di Chrome. Per fortuna, gli sviluppatori di Google hanno pensato a voi e hanno implementato una comoda combinazione di tasti, o shortcut per arrivare alla schermata Cancella dati di navigazione. Nei passaggi precedenti avrete infatti notato che dopo aver toccato l'icona con tre puntini in alto a destra in Chrome, nella finestra, accanto alla voce Cancella dati di navigazione, c'è un comando. Quello è appunto lo shortcut che dovrete usare per accedere alla funzione, diverso da Windows e Mac.

Su Windows, lo shortcut per cancellare la cache è rappresentato dalla pressione simultanea dei tasti Ctrl + Maiusc + Canc, mentre da Mac, essendo i tasti differenti, dovrete premere i tre tasti command + Maiusc + Canc. A questo punto non eliminerete direttamente la cache, ma arriverete alla finestra Cancella dati di navigazione, da cui potete selezionare le preferenze e poi pulire la cache.

Come cancellare la cache di un solo sito su Chrome

Se non volete rimuovere la cache di tutti i siti visitati, Chrome vi dà la possibilità di pulire cache e cookie per i singoli siti che avete visitato. Vediamo come fare, a seconda dei diversi dispositivi che potete utilizzare. Android Volete eliminare la cache di un singolo sito su un dispositivo Android? Avviate Chrome e toccate i tre puntini in alto a destra, poi selezionate la voce Impostazioni. Adesso toccate la voce Impostazioni sito e in alto selezionate Tutti i siti. Vedrete un elenco di siti che avete visitato, toccate l'icona a forma di cestino a destra di quello di cui volete eliminare la cache e confermate la vostra intenzione toccando Cancella e reimposta.

Come vedete, questa soluzione non elimina solo la cache, ma tutti i dati associati al sito, tra cui i cookie. Se invece volete eliminare solo i cookie, toccate il sito in questione e nella pagina che appare potete toccare l'icona a forma di cestino di fianco a cookie. Oppure potete eliminare tutto da qui toccando in fondo la voce Elimina dati e reimposta autorizzazioni. iPhone Se volete effettuare la stessa procedura da iPhone o iPad, purtroppo sappiate che non è possibile, in quanto Chrome sui telefoni della mela non offre questa possibilità. Per limitare il più possibile l'eliminazione della cache di Chrome, quindi, l'unica soluzione a vostra disposizione è cancellarla in un arco temporale ristretto, come Ultima ora. PC Windows e Mac State utilizzando un computer, Windows o Mac e volete sapere come pulire la cache di un singolo sito? In questo caso, cliccate sull'icona con tre punti in alto a destra e selezionate in basso la voce Impostazioni. Nella pagina seguente, cliccate sula voce Privacy e sicurezza, poi al centro cliccate in fondo sulla voce Impostazioni sito. Adesso vedrete una serie di voci sotto tre capitoli principali, Attività recente, Autorizzazioni e Contenuti. Cliccate su Visualizza le autorizzazioni e i dati memorizzati sui siti sotto Attività recente, al che si aprirà una pagina con tutti i siti visitati. In alto potete ordinarli per Più visitati, Dati memorizzati (dimensioni) e Nome, oppure in alto a destra potete cercare un sito in particolare. Sempre in alto vedete lo spazio di archiviazione utilizzato in totale dai siti. Per eliminare tutti i dati di un sito, tra cui la cache, cliccate sull'icona a forma di cestino a destra del suo indirizzo, mentre se volete eliminare solo i cookie o altri dati cliccate sulla freccia verso destra per esaminare le componenti scaricate dal sito. In alternativa, potete visitare un sito ignorando la cache salvata premendo la combinazione di tasti Ctrl + Maiusc + R (Command + Maiusc + R da Mac). Per svuotarla, invece, andate su un sito e premete in alto a destra l'icona con tre puntini. Successivamente, cliccate sulla voce Altri strumenti e poi su Strumenti per sviluppatori. Sulla destra si aprirà una finestra con delle linee di codice, che rappresentano il codice html del sito, ignoratelo e guardate in alto a sinistra. Cliccate e tenete premuto con il tasto sinistro del mouse sull'icona con la freccia circolare in alto a sinistra del browser, Dopo un istante apparirà una finestra pop-up: cliccate su Svuota la cache e ricarica manualmente e Chrome svuoterà la cache della pagina e la ricaricherà (potrebbe essere un po' più lento). Dopodiché, chiudete la finestra degli strumenti per sviluppatore cliccando in alto a destra sul'icona a forma di "x".

Come si fa a svuotare la cache di Google Chrome? Se volete svuotare la cache di Chrome, dovete avviare il browser, cliccare in alto a sinistra sull'icona a forma di tre puntini e selezionare la voce Cancella dati di navigazione. Si aprirà una finestra, mettete la spunta a Immagini e file memorizzati nella cache e in basso cliccate su Cancella dati.