Ogni metodologie pare valida, ma spesso l'esperienza sul campo racconta una realtà differente. Per questo crediamo ti possa essere d'aiuto conoscere una guida completa su come pulire e igienizzare lo smartphone.

A tal proposito capita di leggere varie "teorie" in rete: ognuno applica una tecnica a sé e si va in confusione.

Chi non ha il cellulare? Ormai sono diverse le persone che ne possiedono più di uno, una finestra sul mondo. Puoi chiamare e mandare messaggi alle persone care, usarlo come agenda personale, "surfare" in internet, giocare… Se le varie modalità d'uso sono note a tutti (o, almeno, a chi ha un grado minimo di affinità tecnologica), talvolta passa in secondo piano un aspetto altrettanto importante: come pulire e igienizzare lo smartphone . Studi scientifici dimostrano che il numero di microrganismi presenti è superiore a quello della tavoletta del WC: a buon intenditore, poche parole!

Indice

Come pulire e disinfettare il cellulare?

Partiamo dalle basi, da conoscere senza se e senza ma, onde evitare che il ricettacolo diventi un ricettacolo di germi e batteri. Il kit occorrente è composto da solo pochi elementi:

panno in microfibra morbido : ottimo per il trattamento degli schermi, te ne suggeriamo uno antistatico, impiegato con le lenti degli occhiali. In alternativa, sono adatti allo scopo quelli di daino o di camoscio

: ottimo per il trattamento degli schermi, te ne suggeriamo uno antistatico, impiegato con le lenti degli occhiali. In alternativa, sono adatti allo scopo quelli di daino o di camoscio acqua distillata o soluzione disinfettante a base di alcool al 70% (lascia perdere candeggina, spray e composti abrasivi)

(lascia perdere candeggina, spray e composti abrasivi) cotton fioc (l'ideale per le zone difficili da raggiungere)

Veniamo adesso al procedimento:

spegni il telefonino e rimuovi la custodia: se in silicone o acqua lavala con acqua e sapone neutro, se in pelle osserva le istruzioni del produttore, reperibili nel manuale utente, sul sito web dell'azienda o, tutt'al più, contattando il servizio di assistenza clienti

se in silicone o acqua lavala con acqua e sapone neutro, se in pelle osserva le istruzioni del produttore, reperibili nel manuale utente, sul sito web dell'azienda o, tutt'al più, contattando il servizio di assistenza clienti inumidisci un po' il panno in microfibra con acqua distillata o soluzione disinfettante: accertati che sia umido, mai gocciolante

accertati che sia umido, mai gocciolante occupati con delicatezza dello schermo, della zona posteriore e dei lati mediante il panno in microfibra: occhio alle aree con macchie o impronte digitali

occhio alle aree con macchie o impronte digitali adopera un cotton fioc inumidito sugli angoli remoti , tipo le griglie dell'altoparlante, la porta di ricarica e la porta delle cuffie

, tipo le griglie dell'altoparlante, la porta di ricarica e la porta delle cuffie lascia asciugare il dispositivo all'aria aperta prima di riporlo dentro la custodia e accenderlo

Faresti bene a seguire le raccomandazioni quando hai in mente di pulire e igienizzare lo smartphone.

Qualora ne avessi la possibilità, ti conviene ripetere la pulizia a cadenza quotidiana in maniera da togliere le macchie e le impronte digitali. Per quanto riguarda la pratica di disinfettare, c'è meno premura; tuttavia, nel caso in cui lo usi spesso in luoghi pubblici o sei entrato in contatto con persone malate, sarebbe preferibile non far passare oltre una settimana.

Non spruzzare mai liquidi direttamente sul telefonino. Essendo un dispositivo elettronico potresti, infatti, rovinarlo in maniera irrimediabile. La prevalenza delle case produttrici classifica i danni come accidentali e, pertanto, non coperti da garanzia standard. Tuttavia, permangono delle eccezioni, ad esempio se il modello ha una certificazione IP (es. IP68), che indica la resistenza all'acqua e alla polvere. In tale circostanza, sei forse tutelato. Inoltre, spesso vi è modo di sottoscrivere un'assicurazione a parte. Detto ciò, sarebbe una "follia" correre dei rischi inutili per un peccato di leggerezza.