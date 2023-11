Come pulire filtro Dyson di aspirapolvere, Airwrap, purificatori e phon

Ma come pulire un filtro Dyson , che sia di un aspirapolvere, purificatore d'aria , Airwrap o phon ? Per gli aspirapolvere, la procedura è estremamente semplice, indipendentemente che abbiate un Dyson V8 , Dyson V12 Slim o Dyson V15 : tutto quello di cui avete bisogno è un po' d'acqua!

I prodotti Dyson sono tra i migliori e più affidabili sul mercato, ma questo non vuol dire che non necessitino di una costante manutenzione, che comporta, tra le altre cose, anche la pulizia dei filtri .

Indice

Perché pulire il filtro Dyson

Dyson consiglia di pulire i filtri degli aspirapolvere una volta al mese (anche più di frequente, a seconda dell'utilizzo), così come le spazzole per garantire una migliore efficienza . E che dire di purificatori d'aria, Airwrap e phon? Nessuna paura: andiamo a vedere come fare!

Inoltre la pulizia del filtro è importante per la qualità dell'aria in casa, in quanto questo componente serve per trattenere polveri sottili, allergeni e altri contaminanti.

Nel corso del tempo, infatti il filtro raccoglie polvere e detriti, che possono ostruirlo e così limitare il flusso d'aria, riducendo la capacità di aspirazione. Ma non solo. Come abbiamo detto, infatti, garantire il passaggio dell'aria senza ostacoli evita un eccessivo stress sul motore e altri componenti, allungandone la vita . Senza considerare i filtri stessi, che sono piuttosto costosi e se non puliti regolarmente devono essere sostituiti.

Questo meccanismo funziona in maniera ottimale grazie alla potenza di aspirazione dei dispositivi, ma se l'aria trova degli ostacoli nel suo percorso la pulizia ne risente perché l'aspirapolvere non solo raccoglierà meno sporcizia , ma avrà anche una vita più breve in quanto il motore digitale si affaticherà senza motivo.

Una delle caratteristiche degli aspirapolvere Dyson è la mancanza del sacchetto per la raccolta della polvere, che quindi viene raccolta in contenitore da svuotare regolarmente.

Come pulire filtro Dyson aspirapolvere

In generale comunque la procedura è molto semplice. Come primo passo, spegnete l'aspirapolvere o, in caso sia dotato di alimentazione a filo, scollegate la presa dal muro.

Annotatevi le prime tre cifre del numero di serie mostrato sull'adesivo e poi cercatelo sul sito dell'azienda utilizzando il campo di ricerca in alto a destra e scorrete tra i risultati finché non vedete l" immagine che corrisponde al vostro aspirapolvere .

Come abbiamo anticipato nel capitolo precedente, la corretta pulizia dell'aspirapolvere Dyson ne migliora l'efficienza e aumenta la vita dei componenti. Il filtro è la parte più semplice ma anche più importante da pulire, e l'azienda consiglia di lavarlo una volta al mese per garantire prestazioni ottimali.

Ora potete rimuovere i filtri, che sugli aspirapolvere Dyson sono in plastica di colore acceso. A seconda del modello, la posizione del filtro può variare, ma per esempio gli aspirapolvere senza filo ne hanno sempre uno posteriore piuttosto vistoso (immagine sopra, a destra).

Per rimuoverlo, ruotatelo con un movimento di torsione in senso antiorario e sfilatelo dall"apparecchio.

Ora tenetelo in una mano vicino all'estremità chiusa, portatelo sopra un cestino e date dei leggeri colpetti contro il bordo del cestino per rimuovere eventuali residui di polvere e sporco.

A questo punto andate su un lavandino e lavatelo con acqua corrente calda, strofinandolo delicatamente con le dita per rimuovere lo sporco.

Successivamente, tenendo una mano su un'estremità del filtro riempitelo con acqua calda di rubinetto, poi chiudete il rubinetto, mettete l'altra mano sull'altra estremità del filtro in modo da "tapparlo" e giratelo in senso orizzontale. Scuotetelo energicamente per permettere all'acqua di rimuovere particelle e sporco intrappolati. Svuotatelo nel lavandino e ripetete questo passaggio finché l'acqua non ne viene fuori pulita.

Adesso svuotate il filtro, mettetelo in senso verticale con l'apertura verso l'alto e scuotetelo energicamente in su e in giù per eliminare l'acqua in eccesso, poi giratelo con l'apertura verso il basso e ripetete l'operazione. Continuate finché dal filtro non fuoriesce più acqua.

Ora dovete semplicemente lasciare asciugare il filtro in un luogo caldo e ventilato per almeno 24 ore. Il filtro deve essere completamente asciutto prima di inserirlo nella macchina altrimenti potrebbe danneggiare l'apparecchio. Non asciugate il filtro in asciugatrice, microonde o in prossimità di fiamme libere.

Se presente, potete vedere un altro filtro nella parte superiore in posizione verticale, dove c'è il gruppo ciclone (immagine sopra a sinistra). Per toglierlo, non dovete fare altro che estrarlo dal suo alloggiamento tirando. Questo filtro in genere è diverso da quello che abbiamo appena descritto sopra e per pulirlo dovete prima toccarlo leggermente per rimuovere la polvere in eccesso e poi tenerlo sotto l'acqua corrente, spremendolo delicatamente fino a quando l'acqua non diventa limpida.