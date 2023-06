Come realizzare un avatar su misura per Instagram

Già una decina di anni fa con Snapchat era possibile creare un proprio avatar ossia una rappresentazione grafica del nostro alter ego digitale. Questo avatar poteva variare in somiglianza, ma aveva lo scopo di rappresentarci, soprattutto con persone che non ci conoscevano personalmente. Oggi, questi avatar possono essere creati direttamente dalle diverse app social, a partire da Instagram e successivamente utilizzati anche su Facebook o WhatsApp. In alternativa, esistono da tempo diversi software di grafica come Photoshop, che permettono di realizzare un disegno a matita a partire da una nostra foto. Lo stesso risultato può essere ottenuto utilizzando app per dispositivi Android e iOS, come Painnt, e anche servizi online come quello offerto da PhotoCartoon.net. In ogni caso, la maggior parte degli utenti continua a preferire gli avatar creati dalle app, che possono essere utilizzati come sticker personalizzati. Gli sticker sono immagini o animazioni divertenti che possono essere inserite nelle nostre chat, aggiungendo un tocco di personalizzazione.

Cos’è un avatar su misura

Instagram offre la possibilità di personalizzare il nostro avatar, consentendoci di selezionare la forma del naso, il colore degli occhi, l'espressione facciale e persino eventuali tratti distintivi, inclusi gli abiti. L'obiettivo è quello di ottenere avatar unici e differenti dagli altri, il che non è un compito semplice considerando che Instagram da sola conta oltre 2,5 miliardi di utenti in tutto il mondo. Instagram, insieme a Facebook e WhatsApp, fa parte del gruppo Meta di Mark Zuckerberg, che sta investendo molto nella creazione del Metaverso, in cui gli Avatar svolgono un ruolo essenziale. Attualmente è possibile creare il proprio avatar solo tramite l'app per smartphone. Basta accedere alle impostazioni e selezionare il proprio account. Avremo la possibilità di scegliere tra 30 colori per la carnagione, 45 modelli per gli occhi, 30 per la bocca, 25 per il naso, 30 per la barba e i baffi, 120 diverse acconciature, 50 tonalità di colore per i capelli e 180 diversi tipi di abbigliamento, compresi abiti tradizionali di varie culture. Possiamo aggiungere fino a circa 60 piercing al naso o alle orecchie e persino un apparecchio acustico. Tutte queste opzioni di personalizzazione offrono milioni di combinazioni diverse e la capacità di utilizzare il nostro Avatar in oltre 70 sticker con gesti diversi, che possono essere utilizzati nelle nostre Storie su Instagram o su Facebook.

Avatar su misura, come fare a crearlo

Per configurare il proprio avatar personale nell'app Instagram per Android o iOS, occorre seguire alcuni passaggi. Per prima cosa si deve accedere al proprio Profilo, situato nella barra inferiore a destra dell'app. Toccando il Profilo, si apriranno le Impostazioni, da cui si seleziona la voce Account. Solo a questo punto, dal menu che appare, si può scegliere la voce Avatar. La creazione effettiva del proprio avatar attraverso l'editor integrato nell'app richiede diversi passaggi. Si comincia definendo l'aspetto fisico, selezionando il colore della carnagione e poi il taglio e il colore dei capelli. Non esiste una divisione netta tra Avatar maschili e femminili, probabilmente per rispecchiare l'idea di una fluidità di genere sempre più diffusa tra i giovani. Possiamo scegliere acconciature di ogni tipo, disponibili sia per volti maschili che femminili o addirittura androgini. Per personalizzare l'aspetto, si può selezionare una forma del viso particolare e aggiungere segni distintivi come lentiggini, nei o caratteristiche specifiche della mascella. Attenzione alla scelta della forma e del colore degli occhi, delle sopracciglia e naturalmente anche del naso. Per gli uomini, ci sono numerose opzioni di barba e baffi, con oltre cinquanta varianti che possono essere modificati anche successivamente. Possibile indossare occhiali tra oltre 50 montature disponibili, oltre a cappelli di varie forme e colori, nonché piercing al naso o all'orecchio. Una volta completata l'aspetto, si può dedicare l'attenzione all'abbigliamento, particolarmente importante per la presenza nell'ambiente del Metaverso e per gli sticker che possono essere allegati alle Storie di Instagram.

Dove si trova l’avatar su misura creato per Instagram

Una volta completata la fase di creazione del nostro avatar, abbiamo l'opportunità di utilizzarlo in diverse situazioni all'interno degli sticker, che sono adesivi che possono essere inseriti nelle nostre Storie di Instagram. Per aggiungere gli sticker, basterà toccare il simbolo dell'adesivo nella barra superiore dell'app. Possiamo inserire più di uno sticker e modificarne le dimensioni utilizzando il gesto del pizzico. Al momento del nostro test, erano disponibili oltre 70 avatar con il nostro volto, la maggior parte dei quali dinamici e comunque soggetti a modifiche.

L’alternativa di Bitmoji per creare un avatar su misura

Grazie all'editor di Instagram, possiamo ottenere risultati soddisfacenti nella creazione del nostro avatar. Ma se vogliamo un risultato ancora più fedele al nostro volto, possiamo provare un'app come Bitmoji, disponibile per Android e iOS, che consente di creare l'avatar partendo da una nostra fotografia. Bitmoji offre un'ampia gamma di possibilità per modificare il nostro aspetto, con un vasto assortimento di vestiti e capi di abbigliamento disponibili nello store, che permette centinaia di scelte e combinazioni. La creazione del nostro Avatar con Bitmoji è semplice: dopo esserci registrati, possiamo decidere se utilizzare la funzione Selfie, che ci permette di ottenere una base dell'avatar molto simile al nostro aspetto reale, e successivamente modificarlo a nostro piacimento. Se preferiamo non utilizzare la nostra fotografia come base, possiamo comunque creare il nostro alter ego a partire dalle centinaia di combinazioni predefinite disponibili, suddivise per genere. Una volta soddisfatti del risultato e dell'abbigliamento scelto, possiamo conservare il nostro Avatar nell'armadio e tenerlo da parte per cambiarlo rapidamente in futuro. Una delle caratteristiche più interessanti di Bitmoji è la possibilità di utilizzare il nostro Avatar direttamente dalla tastiera GBoard di Google, che è diventata la più utilizzata non solo sui dispositivi Android, ma anche su quelli iOS. Vi è infatti un set completo di sticker con il nostro avatar, che possiamo selezionare direttamente all'interno di qualsiasi chat, semplicemente toccando l'icona del fumetto disponibile nella barra inferiore della tastiera.