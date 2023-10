Come recuperare il PUK della SIM Card

Il problema è che essendo un codice usato solo occasionalmente, tendiamo a dimenticarlo. Dimenticare il PIN, o digitarlo in modo errato per più di tre volte, può far scattare uno strumento di sicurezza che ti richiederà, invece, di inserire il codice PUK . Se possibile, un codice che usiamo ancora meno di frequente. Niente paura, però: questo codice è facilmente recuperabile e stiamo per spiegarti come fare.

Se non spegni lo smartphone con la frequenza di un tempo è molto probabile, specialmente se ti trovi su questa guida, che ti sia già capitato di dimenticare il PIN . Il PIN è un codice che si inserisce all'accensione del telefono per dimostrare che il dispositivo ci appartiene, o comunque che abbiamo una familiarità con lo stesso.

Indice

Quando si usa il codice PUK?

Digitare il codice PUK corretto è importante. Già, ma se ho dimenticato il PIN, come farò mai a ricordarmi il PUK? È facile. Non devi ricordarlo perché puoi recuperarlo e ci sono diversi metodi per farlo.

Una SIM bloccata non può essere utilizzata per accedere a Internet e può essere utilizzata solo per effettuare chiamate d'emergenza.

Recupero codice PUK dalla confezione della SIM

La carta SIM è quella piccola scheda che inseriamo comunemente all'interno dello smartphone per accedere ai servizi di telefonia e di internet del nostro provider.

Ci viene fornita proprio da lui, che potrebbe essere TIM, Vodafone, Iliad, WindTre o un altro ancora: il mercato libero è pieno di opzioni e di grandi opportunità di risparmio, se si cerca bene.

Una volta sottoscritto l'abbonamento si riceverà a casa una SIM che andrà staccata da una scheda di plastica e appositamente inserita nello smartphone. L'alloggiamento SIM sulla tessera di plastica rimarrà vuoto, ma non per questo la tessera dovrebbe essere gettata via. Conservala in un posto sicuro poiché sopra ci sono alcune informazioni importanti, come per esempio il Codice PIN (che comunque può essere cambiato in qualsiasi momento, a patto di ricordare quello vecchio) e il codice PUK.

Il codice PUK ha 8 cifre e viene stampato sul retro della tessera. Ogni operatore ha la sua, ma è sempre vero che sulla tessera di plastica da cui si può staccare la SIM è presente anche il codice PUK.

Questo si rivelerà indispensabile nel momento in cui si è dimenticato il codice PIN.

Supponiamo però di trovarci in vacanza, lontani da casa o di aver smarrito la confezione della SIM. Come si può fare per recuperare il codice PUK e sbloccare il telefono?