Come registrare su Google Meet, anche gratis

La funzione, utile per recuperare un contenuto che potrebbe esservi sfuggito e magari condividerlo con altri, è disponibile solo su PC ed esclusivamente per gli utenti Workspace , ovvero per quelli a pagamento o per gli insegnanti di Education. E per tutti gli altri? Niente paura, andiamo a scoprire anche come farlo gratis , ma non prima di ricordarvi il nostro approfondimento su come condividere lo schermo con Google Meet .

Google Meet è diventato estremamente popolare da quando nel 2020 Google ha aperto agli utenti non-Workspace. Ma che siate studenti e utilizziate lo strumento per le lezioni o che ne abbiate bisogno per lavoro , ad alcuni di voi potrebbe interessare come registrare su Google Meet .

Come registrare su Google Meet

Google Meet è la piattaforma della GrandeG che consente di effettuare videochiamate, riunioni online o anche lezioni in modo facile, veloce e sicuro.

Alcune volte però potreste voler registrare la riunione su Google Meet in modo da poterla riguardare in un secondo momento, oppure per condividerla con altre persone.

La buona notizia è che il servizio offre questa funzione, ma la cattiva è che non possono accedervi tutti. Registrare su Google Meet è infatti possibile solo se utilizzate un piano Workspace, quindi a pagamento, Education, o Google One da 2 TB. Ecco i piani che lo consentono:

Business Plus

Business Standard

Essentials

Education Plus (disponibile per gli utenti con licenza "per il personale" o "per studenti")

Enterprise Essentials

Enterprise Plus

Enterprise Standard

Enterprise Starter

Google One con abbonamento e almeno 2 TB di spazio di archiviazione

Teaching and Learning Upgrade (disponibile per gli utenti con licenza "Teaching and Learning Upgrade")

Workspace Individual

Per chi cerca un modo su come registrare gratis su Google Meet, vi rimandiamo al capitolo successivo, tenendo presente che la qualità non sarà paragonabile in quanto userete strumenti di terze parti che registrano lo schermo del computer.

Per registrare una riunione, un amministratore di Google Workspace deve attivare la registrazione per il vostro account, e potete registrare se siete l'organizzatore della riunione, non fate parte dell'organizzazione dell'organizzatore e siete un co-organizzatore, fate parte dell'organizzazione dell'organizzatore e la gestione dell'organizzatore è disattivata, oppure siete un insegnante o un co-insegnante per riunioni create tramite Google Classroom.

Per gli account Google Workspace for Education ci sono delle eccezioni. Per quanto riguarda Education Fundamentals o Education Standard, il personale docente e non docente o gli studenti possono registrare le riunioni che organizzano, mentre per gli account Teaching and Learning Upgrade tutti coloro che appartengono alla stessa organizzazione dell'organizzatore possono registrare una riunione.

Per gli Account Education Plus: il personale docente e non docente o gli studenti possono registrare le riunioni che organizzano e le riunioni organizzate da una persona nella loro organizzazione, ma tenete presente che non potete registrare una riunione se partecipate solo per presentare.

Dovete prima entrare nella riunione video, iniziare la presentazione e poi registrare.

Prima di passare a vedere come effettivamente registrare su Google Meet, chiariamo cosa viene registrato durante la riunione. Le registrazioni includono l'oratore attivo e tutto ciò che viene presentato, e potete anche scegliere di registrare i sottotitoli. Inoltre viene salvato anche il log delle conversazioni in chat.

Le altre finestre o notifiche non sono incluse nella registrazione, e se fissate un partecipante, le persone visualizzate nella registrazione non cambiano.

Quando iniziate (o interrompete) una registrazione, alcuni utenti riceveranno una notifica ma non possono effettuare alcuna azione. Questi sono le persone esterne all'organizzazione, gli utenti dell'app per dispositivi mobili e le persone che si connettono utilizzando un telefono

Al termine della registrazione, questa verrà salvata come file .SBV nella cartella Registrazioni di Meet dell'organizzatore su Google Drive, e verrà inviata, a lui e a chi ha avviato la registrazione, un'email che contiene il link alla registrazione.

Questo verrà anche aggiunto all'evento di Calendar.

Le registrazioni possono essere riprodotte su Google Drive tramite il player di YouTube, oppure scaricate e riprodotte su lettori multimediali come VLC Media Player o QuickTime Player, anche con i sottotitoli.

Chiariti questi aspetti, vediamo come registrare su Google Meet.

Da cellulare

Purtroppo, come avrete potuto intuire leggendo le tipologie di utenti che riceveranno una notifica all'avvio e all'interruzione di una registrazione ma senza poter effettuare alcuna azione, da telefono non potete registrare su Google Meet, almeno utilizzando la funzione nativa.

La funzione non è infatti disponibile né da app per dispositivi mobili né da browser, anche siete utenti Workspace o comunque fate parte di una delle categorie di utenti che abbiamo visto qui sopra per cui la registrazione su Google Meet è attiva.

In questo caso, l'unica possibilità a vostra disposizione è registrare lo schermo del telefono durante la videochiamata e la soluzione più semplice è utilizzare le soluzioni integrate del vostro telefono, come vedremo nel capitolo dedicato a come registrare Google Meet gratis.

Da PC

Come abbiamo visto poche righe più su, la registrazione di una riunione su Google Meet è disponibile solo su computer, e sono necessari alcuni requisiti, ovvero dovete essere iscritti a uno dei piani Workspace che abbiamo elencato a inizio capitolo.

A questo punto, avete tutti gli strumenti in mano per avviare una registrazione, ma per prima cosa dovete controllare che la funzione sia attiva, cosa che potete fare se avete un ruolo di amministratore (o dovete chiedere all'amministratore di concedervi di farlo per il vostro account). Andate sul sito Workspace e cliccate in alto sulla voce Console di amministrazione.

Ora effettuate l'accesso con il vostro account e nella schermata seguente cliccate in alto a sinistra sull'icona con tre linee orizzontali, per poi selezionare la voce App.

Cliccate su Google Meet e successivamente sulla voce Impostazioni video per Meet. Nella pagina che si apre, controllate che il pulsante di fianco alla voce Registrazione sia su ON, e se così non fosse cliccate su Registrazione. Mettete poi il segno di spunta accanto alla voce Consenti agli utenti di registrare le proprie riunioni e poi cliccate su Salva.

Adesso dovete solo assicurarvi che non ci siano intoppi quando gli utenti che vogliano registrare una riunione salvino il video sul loro Drive. Per questo, cliccate a sinistra sulla voce Drive e Documenti, poi selezionate Funzionalità e applicazioni. Qui controllate che la voce Creazione di nuovi file su Drive risulti attiva per tutti gli utenti, e in caso contrario mettete la spunta alla voce Consenti agli utenti di creare e caricare qualsiasi file. Infine, cliccate su Salva.

Bene, ora sapete che avete tutti i permessi necessari per poter registrare su Google Meet. Andate sulla pagina Internet del servizio e se necessario cliccate in alto a destra sulla voce Accedi.

Inserite i vostri dati di accesso, email e password, dell'account Google che volete utilizzare per fare la riunione e a destra cliccate sul pulsante Nuova riunione.

Ora potete scegliere se creare una riunione da avviare in un secondo momento (in questo caso otterrete un link che potrete inserire nel campo Inserisci un codice o un link), avviarla subito oppure programmarla tramite Google Calendar (in questo casi si aprirà la pagina Internet di Calendar).

Ora avviate una riunione, per esempio cliccando sull'opzione Avvia una riunione adesso o dopo aver inserito il link nel campo Inserisci un codice o un link (in questo caso cliccate due volte su Partecipa), concedete l'accesso a fotocamera e microfono (in caso non l'abbiate mai fatto).

Nella schermata della videochiamata iniziare la registrazione è semplicissimo, e avete due possibilità per farlo. Potete cliccare in basso a destra sull'icona con il triangolo, il cerchio e il quadrato (Attività), e nel pannello che appare selezionate la voce Registrazione.