Come registrarsi su SoundCloud

Avete più volte sentito parlare di SoundCloud e, su suggerimento di amici, siete finalmente pronti ad iscrivervi in questa piattaforma dedicata agli amanti della musica. Ma che cos'è SoundCloud? Oltre a trovare le tracce musicali del momento, sulla falsariga delle migliori app per ascoltare musica come Spotify e Apple Music, questo servizio si caratterizza soprattutto per la forte presenza di una community di appassionati. L'utente veste un duplice ruolo, passivo e attivo: ascolta le creazioni musicali condivise dagli altri e mette a disposizione della community le tracce personali, così da farsi conoscere e guadagnare popolarità. Si tratta, dunque, di una piattaforma pensata anche per gli artisti emergenti.

Chiunque può registrarsi su SoundCloud, essendo questo servizio aperto a tutti e disponibile su una vastità di dispositivi. La piattaforma consente l'ascolto gratuito di decine di milioni di brani e il caricamento di brani (purché, in questo secondo caso, si posseggano i diritti per farlo), ma come tanti altri servizi analoghi, non mancano soluzioni premium per migliorare l'esperienza d'uso.

Gli ascoltatori, ad esempio, possono aderire ai programmi "SoundCloud Go" e "SoundCloud Go+" per avere accesso all'intero catalogo di SoundCloud, con l'ascolto offline e streming senza pubblicità, a fronte di un versamento di un contributo periodico pari, rispettivamente, a 5,99 euro e 9,99 euro al mese (è disponibile, comunque, la prova gratuita di una settimana o di un mese).

Il primo pacchetto permette di ascoltare i brani senza pubblicità e salvare le tracce musicali per ascoltarle offline; il secondo, invece, sblocca l'accesso all'intero catalogo, offre il supporto all'audio di alta qualità ed è impreziosito dalla possibilità di mixare le tracce nelle app per DJ selezionate.

Anche per gli artisti sono disponibili alcuni piani di abbonamento. Il pacchetto "Next Pro", ad esempio, prevede l'esborso di 85 euro annui e offre un'esperienza d'uso ancora superiore rispetto al piano "Next", offerto, invece, gratuitamente. Tra queste è possibile citare senz'altro i caricamenti delle tracce illimitati, la distribuzione illimitata sulle piattaforme Spotify, Apple Music, TikTok e affini, la disponibilità di strumenti per la gestione delle tracce e Insight avanzati dedicati ai fan e report di ascolto personalizzati.

Fatte queste opportune premesse, vediamo come registrarsi su SoundCloud. Vi rimandiamo, nel frattempo, ai nostri articoli di approfondimento sulle migliori app per ascoltare musica gratis e come ascoltare musica gratis online.