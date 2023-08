Come rendere invisibile una cartella sui PC e smartphone

Avete dei dati importanti sul vostro computer e il vostro dispositivo è accessibile a più persone e non avete la privacy che vorreste? Anche se si tratta semplicemente di foto della vostra infanzia, di appunti privati o file di qualsiasi natura, è giusto che possiate conservarli solo per voi stessi. Non sapete come fare? Ecco perché probabilmente vi trovate qui. In effetti siete nel posto giusto, in quanto stiamo per spiegarvi come fare. In questa guida che abbiamo scritto proprio per voi vi diremo come fare per rendere invisibile cartella.



Non siete esperti di computer o di tecnologia? Non vi preoccupare, con le nostre spiegazioni riuscirete nel giro di poco a nascondere i vostri file e a garantirvi la privacy sul vostro dispositivo. Non solo, vi forniremo indicazioni passo dopo passo anche se volete utilizzare il vostro smartphone. Dunque, se vi abbiamo incuriosito a sufficienza, allora prendetevi un po' del vostro tempo da dedicare alla lettura dei prossimi paragrafi.

Inoltre, vi consigliamo di eseguire la procedura proprio mentre ve la illustriamo. In questo modo riuscirete a capire meglio come fare, evitando di commettere errori che potrebbero compromettere l'intera operazione. Che ne dite, siete pronti per iniziare?