Come resettare AirPods, anche da PC o senza iPhone

vi ricordiamo il nostro approfondimento su come aggiornare gli AirPods all'ultimo firmware .

Come resettare AirPods

Oppure potete ottenere lo stesso risultato tramite il widget Batterie (toccate e tenete premuto un punto vuoto della schermata, toccate "+" in alto a sinistra e selezionate la voce Batterie, per poi toccare il pulsante Aggiungi widget in basso). La carica della custodia viene visualizzata solo quando all'interno è presente almeno un AirPod.

Un avviso. Prima di procedere con il reset , controllate sempre che gli auricolari o le cuffie siano carichi. Per farlo avete diverse opzioni a vostra disposizione, di cui la più semplice ma anche la meno utile è il LED sulla custodia. Se gli AirPods si trovano all'interno della custodia e il coperchio è aperto, l'indicatore mostra il loro stato di carica, verde per indicare che il dispositivo è carico, mentre il giallo indica che rimane meno di una carica completa.

Per riavviare gli AirPods, metteteli nella loro custodia, quindi chiudete il coperchio per un minimo di 10 secondi , poi provate a rimetterli e vedere se i problemi sono risolti. Se non funziona, potete resettarli.

Il ripristino degli AirPods potrebbe essere necessario per motivi differenti. Se per esempio gli AirPods non si caricano, il reset spesso risolve il problema, mentre se avete problemi di connessione con il vostro iPhone, perché non si connettono o continuano a disconnettersi, oppure per vari problemi di natura software, prima potrebbe essere una buona idea riavviarli .

La stessa operazione può anche essere effettuata da Mac. Per farlo, cliccate in alto a sinistra sull'icona a forma di mela morsicata, poi selezionate la voce Impostazioni di sistema (o Preferenze di sistema ). Ora cliccate su Bluetooth e nella scheda che si apre cliccate sul pulsante Disconnetti che appare di fianco agli AirPods quando ci passate il mouse sopra (oppure sulla "i" nel cerchio e poi su Disconnetti). In alternativa (per Mac con sistemi precedenti a Ventura), cliccate sulla "x" in corrispondenza degli AirPods.

Questa operazione dissocerà gli auricolari non solo dal dispositivo in questione, ma da tutti quelli associati allo stesso ID Apple .

La procedura per resettare le AirPods Max è uguale per quanto riguarda la dissociazione da iPhone, iPad, Mac o Apple Watch, mentre il reset è un po' diverso.

In caso abbiate problemi, Apple consiglia, prima di resettare le cuffie, di provare a riavviarle. Per farlo, tenete premuti il tasto del controllo rumore (quello che vedete di fianco all'attaccatura dell'archetto sul padiglione destro) e la Digital Crown (la rotellina simile a quella dell'Apple Watch, sempre sul padiglione destro) finché l'indicatore LED non lampeggia in giallo (ci vogliono circa 10 secondi).

A questo punto rilasciateli, altrimenti farete un reset. Se questa procedura non dovesse risolvere i vostri problemi o comunque se doveste vendere le cuffie, potete procedere con il reset vero e proprio.

Se volete cedere le AirPods Max, dovete dissociarle dal vostro account in quando possono essere associate a un solo ID Apple e il semplice reset (come per AirPods 3 e AirPods Pro / AirPods Pro 2) non li dissocia.

Sul telefono, andate nelle Impostazioni, poi toccate Bluetooth e infine la "i" di fianco agli AirPods Max. Toccate la voce Dissocia questo dispositivo, poi confermate toccando Dissocia dispositivo (potete dissociarli anche da Apple Watch, Mac e Apple TV come visto nel capitolo precedente per gli AirPods).

Adesso procedete al reset. Come primo passo, mettete le cuffie in carica per alcuni minuti, poi resettatele tenendo premuti il tasto del controllo rumore (quello che vedete di fianco all'attaccatura dell'archetto sul padiglione destro) e la Digital Crown (la rotellina simile a quella dell'Apple Watch, sempre sul padiglione destro) per 15 secondi, finché l'indicatore LED non lampeggia in giallo e poi in bianco.

Le AirPods Max sono ripristinate alle impostazioni di fabbrica, e ora potete riconnetterle a un iPhone o altro dispositivo. Per connetterle a un iPhone o iPad, andate nella Home, poi estraete le cuffie dalla Smart Case e, entro 60 secondi, posizionatele e tenetele accanto al dispositivo a cui desiderate abbinarle.

Dopo qualche istante, dovreste visualizzare un'animazione di configurazione su tale dispositivo. Toccate Connetti e seguite i passaggi per la configurazione. Per abbinarle invece a un Mac, tenete presente che se lo avete già fatto per un iPhone associato allo stesso ID Apple, non dovrete fare niente.

In alternativa, assicuratevi che il Mac sia aggiornato a macOS Big Sur 11.1 o versioni successive, poi cliccate sul menu Apple in alto a sinistra e selezionate Impostazioni di sistema. Cliccate su Bluetooth, poi, dopo aver controllato che il Bluetooth sia attivo, sulle cuffie tenete premuto il pulsante di controllo del rumore finché l'indicatore di stato non lampeggia con una luce bianca.

Sul Mac cliccate su Connetti accanto alle AirPods Max nell'elenco Dispositivi vicini.