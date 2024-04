Come resettare Apple Watch

Il vostro Apple Watch non sta funzionando come dovrebbe: è lento, si blocca spesso e alcune applicazioni risultano inaccessibili. Di solito questo avviene in presenza di problematiche software: qualcosa è andato storto e il sistema operativo dello smartwatch ne ha risentito. Non trattandosi di malfunzionamenti gravi, per i quali è, invece, necessario contattare l'assistenza Apple, è possibile procedere in autonomia ripristinando il normale funzionamento dell'orologio.

Tutto quello che dovete fare è resettare Apple Watch, ossia riportare tecnicamente il dispositivo allo stato di fabbrica. E se ve lo state domandando sì, tale operazione comporterà l'eliminazione di tutti i dati, per cui è bene fare prima un backup (e vi diremo come fare in questa guida).

La procedura che descriveremo appresso è utile non soltanto in presenza di bug o malfunzionamenti, ma anche nell'ipotesi di cessione del dispositivo ad un'altra persona. Infatti, una delle cose da fare prima di vendere Apple Watch è resettarlo, meglio ancora se si usa l'iPhone, così da togliere il blocco "Trova Apple Watch" che impedirebbe a qualsiasi altra persona di utilizzarlo.

Ma non perdiamoci in altre chiacchiere ed entriamo nel "cuore" del discorso.