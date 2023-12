Come resettare Google Home

Ecco passo dopo passo la procedura da seguire per resettare Google Home sulla base del modello in proprio possesso

L'utilità di Google Home nella gestione delle attività quotidiane è ormai ben nota. Ma come metterla nel caso in cui si presentino malfunzionamenti che ostacolano l'ottimale utilizzo di questo dispositivo di Google, impiegato sia come speaker musicale sia come hub di controllo per i dispositivi Smart in casa? Come fare a riportare il dispositivo alle condizioni di fabbrica per risolvere la situazione? Ecco come procedere.

Google Home senza app, come resettarlo

Per eseguire il reset di Google Home senza l'utilizzo dell'app, l'utente può innanzitutto premere il pulsante dedicato presente sul dispositivo stesso. La modalità di esecuzione varia in base al modello specifico di Google Home in proprio possesso. Nel caso del reset di Google Home Mini, la procedura varia in base alla versione del dispositivo. Per il reset di Google Home Mini di prima generazione, individuare il pulsante di reset posizionato vicino al cavo di alimentazione nella parte inferiore del dispositivo. Poi premere il pulsante per circa 15 secondi fino a quando Google Home non emette un segnale sonoro di conferma per avviare il processo di reimpostazione. Nel caso di Google Nest Mini di seconda generazione bisogna prima disattivare il microfono tramite l'interruttore sul lato del dispositivo. Quindi premere la parte superiore centrale di Google Home, dove sono visibili le luci arancioni che indicano la disattivazione del microfono, per circa 15 secondi, con un segnale sonoro a conferma dell'inizio della procedura di ripristino. Il reset di Google Home non è possibile con i comandi vocali. Al termine della procedura di ripristino, il dispositivo emette un breve segnale acustico per indicare la sua disponibilità per la configurazione. In ogni caso è consigliabile avviare l'app Google Home su smartphone o tablet, seguire le indicazioni visualizzate per accedere con l'account Google e configurare Google Home Mini.

Google Home e Google Home Max, come resettarli

Per eseguire il reset di Google Home, il primo modello di dispositivo intelligente introdotto sul mercato da Google, occorre seguire una procedura specifica. Come prima cosa premere il pulsante dedicato alla disattivazione del microfono (identificato dall'icona del microfono barrato) posizionato sul retro del dispositivo. Successivamente, è necessario premere nuovamente il pulsante per circa 15 secondi, fino a quando l'assistente vocale conferma l'avvio della procedura di reimpostazione. Nel caso in cui si utilizzi un Google Home Max, il reset viene effettuato individuando il pulsante di reset situato vicino al cavo di alimentazione sul retro del dispositivo e premendolo per circa 12 secondi. Un breve segnale acustico conferma l'inizio della procedura di ripristino. Indipendentemente dal modello di Google Home in possesso, il dispositivo sarà riportato alle impostazioni di fabbrica. Una volta completato il processo, è possibile procedere con la configurazione del dispositivo attraverso l'app Google Home.

Google Home Nest, come resettarlo

Per i possessori di un dispositivo della famiglia Nest di Google Home, la procedura di ripristino alle impostazioni di fabbrica varia in base al modello. Nel caso di Google Nest Audio, spegnere il microfono tramite l'interruttore situato sul retro del dispositivo. Eseguire poi una lieve pressione sulla parte superiore frontale di Google Nest Audio per circa 15 secondi, al termine dei quali un segnale sonoro confermerà l'inizio della procedura di reimpostazione. Per quanto riguarda Google Nest Hub, il reset si avvia premendo entrambi i pulsanti del volume posti sul retro del dispositivo per circa 10 secondi. Durante questa operazione, viene visualizzato un messaggio sullo schermo del dispositivo che segnala l'avvio del reset. Una volta completato il riavvio, è possibile procedere con una nuova configurazione o spegnere il Nest Hub. Per Google Nest Hub Max, la procedura di reset è sostanzialmente simile a quella descritta per Google Nest Hub. Ma solo per questa tipologia di dispositivo, le linee guida di Google Home indicano la necessità di rimuovere il dispositivo dall'app Google Home prima di eseguire il reset. Può essere fatto avviando l'app Google Home su dispositivi Android e iPhone e iPad, accedendo alla sezione Dispositivi, premendo sul nome del Google Nest e selezionando le opzioni Rimuovi dispositivo e Rimuovi dopo aver premuto sull'icona della rotella d'ingranaggio in alto a destra.

Google Home, come fare a riavviarlo

Il riavvio di Google Home è una soluzione consigliabile in caso di malfunzionamenti del dispositivo. Secondo le linee guida di Google Home, il riavvio può risolvere diversi problemi, offrendo un'alternativa al reset completo e alla successiva riconfigurazione. Per eseguire il riavvio di Google Home, l'utente può utilizzare uno smartphone o un tablet connesso alla stessa rete Wi-Fi del dispositivo Google Home. Avviando l'app Google Home, è possibile accedere alla sezione Dispositivi nel menu inferiore, toccare il nome del Google Home interessato, e successivamente premere sull'icona della rotella d'ingranaggio in alto a destra. Nella schermata delle impostazioni del nome Google Home, toccare l'icona dei tre puntini in alto a destra, selezionare Riavvia dal menu aperto e confermare l'intenzione scegliendo nuovamente l'opzione Riavvia. Chi non dispone temporaneamente dello smartphone può eseguire un riavvio manuale di Google Home scollegando il cavo di alimentazione per almeno un minuto e successivamente ricollegandolo. Indipendentemente dalla modalità scelta, il riavvio richiede meno di un minuto. Il dispositivo emetterà un breve segnale acustico al termine del processo, indicando la disponibilità per l'utilizzo, consentendo così di verificare la persistenza o meno dei problemi precedentemente riscontrati.