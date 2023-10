Come resettare qualsiasi Roomba, con o senza app

Qualunque sia il motivo, sicuramente vi interesserà sapere come resettare Roomba , procedura che si può effettuare in diversi modi a seconda del modello. Andiamo a vedere come fare, a cominciare dal semplice riavvio per capire se possa bastare a risolvere i nostri problemi per poi passare alla soluzione più radicale. Ma prima, non scordate di dare un'occhiata alla nostra selezione di migliori robot aspirapolvere sul mercato .

Gli aspirapolvere Roomba di iRobot sono tra i robot più popolari sul mercato per l'ottimo rapporto qualità / prezzo , la facilità d'uso e la loro affidabilità, ma, come ogni apparecchio elettronico , a un certo punto della loro vita potrebbero non funzionare correttamente. Oppure funzionano benissimo, ma volete semplicemente vendere il vostro dispositivo e passare a un modello più performante.

Indice

Perché resettare Roomba

Il vostro robot aspirapolvere Roomba non torna alla base, non risponde ai comandi, presenta dei messaggi di errore e il LED rosso o comunque si comporta in modo strano? Sicuramente state pensando di resettarlo, ma è giusto fare chiarezza su alcuni termini.

Resettare il dispositivo significa riportarlo allo stato di fabbrica, il che cancellerà tutti i vostri dati personali tra cui le impostazioni e le programmazioni per gli orari di pulizia, anche se le mappe intelligenti personalizzate possono essere salvate sul vostro account.

Prima di procedere con questa soluzione, potete provare delle alternative meno radicali, ovviamente partendo dal presupposto che non vogliate venderlo. In questo caso, saltate pure questa sezione e passate al capitolo successivo.

Innanzi tutto, controllate che il robot sia collegato correttamente al Wi-Fi della casa, senza il quale non funzionerà correttamente. In secondo luogo, assicuratevi che non ci siano oggetti incastrati tra le spazzole sollevandolo e girandolo. In genere il vostro dispositivo Roomba vi avvisa con un messaggio di errore se si incastra qualcosa, come Errore 5 se il problema sono le ruote laterali, Errore 2 se sono le spazzole o Errore 9 in caso ci siano dei detriti incastrati nel paraurti, ma potrebbe non essere questo il caso.

In ogni caso, prima di compiere qualunque operazione, controllare le ruote laterali per accertarsi che non siano ostruite, spingetele verso l'alto e il basso e scuotetele per rimuovere i detriti che potrebbero essersi incastrati nelle cavità delle ruote. Infine, fatele scorrere rapidamente entrambe con le mani per accertarvi che ruotino liberamente e che presentino entrambe la stessa resistenza. Se non è possibile far girare manualmente una delle ruote, depositare Roomba sul pavimento e spingetelo manualmente per una trentina di centimetri sia in avanti sia all'indietro.

Se avete un robot Roomba delle serie 500/600/700 che non torna alla base, prima di compiere altre operazioni potete fare questi tentativi.

Per prima cosa, esaminate il cavo di alimentazione del caricabatteria e accertatevi che non sia danneggiato in alcun punto, poi collegate il caricabatteria a una presa a muro e verificate che la spia verde si accenda emettendo una luce continua. A questo punto, collegate il caricabatteria alla base accertandovi che sia ben inserito e aderisca alla presa, e che la spia della base si accenda e lampeggi ogni quattro secondi circa.

Poi verificate che la base disti almeno 2,5 metri da eventuali barriere Virtual Wall, sistemi Virtual Wall Lighthouse o altre basi, in quanto se a distanza inferiori questi dispositivi potrebbero causare un'interferenza. Controllate poi che la base sia su una superficie piana e resistente, sia appoggiata a una parete e che si trovi ad almeno 1,2 metri di distanza da eventuali scale. Inoltre Roomba deve poterla raggiungere senza incontrare ostacoli.

Ora verificate che sul paraurti del robot e sulla base non ci siano oggetti estranei come pezzi di adesivo, di nastro o grumi di vernice, poi passate un panno asciutto e pulito sui contatti di ricarica del robot e della base. Completate queste operazioni, posizionate il Roomba a due metri dalla base e premete Dock per farcelo tornare.