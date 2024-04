Come resettare Windows alle impostazioni di fabbrica

Il reset di Windows è utilizzato per risolvere malfunzionamenti del sistema, predisporre il computer per la vendita e reimpostare il sistema

Il reset di Windows 10 o Windows 11 è un'operazione che aiuta a risolvere eventuali problematiche o per preparare il PC alla vendita, garantendo una pulizia completa del sistema. Questo procedimento consente di eliminare applicazioni, file e impostazioni, ripristinando il dispositivo alle condizioni di fabbrica. Di solito, il reset del sistema è l'ultima risorsa adottata quando altri tentativi di risoluzione dei problemi non hanno avuto successo. In genere è impiegato per preparare il PC alla vendita in quanto elimina i dati presenti sul dispositivo e restituisce il computer alle condizioni originali di fabbrica. Approfondiamo tutti i dettagli.

A cosa serve il reset di Windows 10 o Windows 11

Il reset di Windows 10 o Windows 11 è un'opzione per risolvere i problemi sorti durante l'utilizzo del sistema operativo. Questa operazione permette di riportare il sistema alle impostazioni di fabbrica, eliminando eventuali errori, anomalie e problematiche che possono compromettere le prestazioni del PC. Il reset è uno strumento utile per preparare il computer alla vendita o al trasferimento a un nuovo utente, garantendo la cancellazione completa dei dati personali e delle configurazioni personalizzate. Uno dei principali utilizzi del reset di Windows è la risoluzione dei problemi di sistema. Se il PC presenta anomalie, errori frequenti, crash del sistema operativo o altri malfunzionamenti, il reset può essere la soluzione ideale per ripristinare le impostazioni originali e correggere eventuali errori. In alcuni casi, il computer può essere compromesso da virus, malware o altre minacce informatiche che compromettono le prestazioni del sistema. Il reset di Windows consente di eliminare completamente questi software dannosi, ripulendo il PC e ripristinandolo a uno stato pulito e sicuro. Nel corso del tempo, l'accumulo di file temporanei, cache e altri dati può rallentare le prestazioni del PC. Il reset di Windows permette di eliminare questi dati superflui e ottimizzare le prestazioni del sistema, rendendo il computer più veloce e reattivo. Se si vuole vendere il proprio PC o trasferirlo a un nuovo utente, è importante assicurarsi che tutti i dati personali siano cancellati in modo sicuro. Il reset di Windows consente di eliminare completamente tutti i file, le applicazioni e le configurazioni personalizzate, rendendo il computer come se fosse stato appena acquistato. Infine, il reset di Windows consente di ripristinare il computer alle impostazioni di fabbrica, eliminando tutte le modifiche apportate dall'utente e ripristinando il sistema operativo alle condizioni originali. Si tratta quindi di una soluzione che può essere utile in situazioni in cui si intende eliminare completamente tutte le personalizzazioni e iniziare da zero.

La procedura per resettare Windows alle impostazioni di fabbrica

Prima di eseguire il reset di Windows 11 o Windows 10 è importante effettuare il backup dei dati personali presenti sul computer per evitare la perdita di informazioni importanti. Una volta completato questo passaggio preliminare, procedere con il reset del sistema operativo. Per avviare il processo di reset, aprire l'app Impostazioni del PC: è possibile farlo utilizzando la combinazione di tasti Windows + I, cliccando sull'icona delle Impostazioni nel menu Start o facendo clic destro sul pulsante Start e selezionando Impostazioni. Una volta all'interno delle Impostazioni, fare clic sulla voce Sistema nel menu di sinistra. Quindi scorrere l'elenco delle opzioni e selezionare la scheda Ripristino. All'interno della scheda Ripristino, individuare la sezione Opzioni di Ripristino e selezionare l'opzione Ripristina il PC. Nella schermata successiva si presentano con due opzioni di ripristino: Mantieni i miei file o Rimuovi tutto. Se si preferisce eseguire un reset completo di Windows 11, selezionare l'opzione Rimuovi tutto che elimina tutti i dati personali, le app e le impostazioni dal tuo PC. Dopo aver scelto l'opzione di reset si viene guidati nella scelta del metodo di reinstallazione. Possibile optare per il Download da cloud o la Reinstallazione locale. Si consiglia di selezionare il Download da cloud per una procedura più rapida ed efficiente, specialmente se si dispone di una connessione Internet veloce. Una volta selezionato il metodo di reinstallazione, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare la procedura di reset. Al termine del processo, bisogna configurare nuovamente il computer e sarà possibile farlo seguendo le istruzioni fornite dal sistema operativo.

Cosa sono le impostazioni di fabbrica di Windows

Le impostazioni di fabbrica di Windows sono lo stato originale e predefinito del sistema operativo installato su un computer nuovo o appena formattato. Queste impostazioni includono tutte le configurazioni, le preferenze e le opzioni predefinite fornite da Microsoft durante l'installazione di Windows. Quando si parla di impostazioni di fabbrica di Windows ci si riferisce alla configurazione standard del sistema operativo, senza personalizzazioni o modifiche apportate dall'utente. Questo stato è quello in cui il sistema operativo si trova quando viene avviato per la prima volta o dopo essere stato ripristinato alle impostazioni di fabbrica. Le impostazioni di fabbrica di Windows comprendono numerose configurazioni, tra cui: impostazioni di sistema : comprendono le impostazioni di rete, la lingua del sistema, la data e l'ora, i driver di sistema e altre configurazioni di base;

: comprendono le impostazioni di rete, la lingua del sistema, la data e l'ora, i driver di sistema e altre configurazioni di base; impostazioni di sicurezza : riguardano il firewall di Windows, Windows Defender (o altri software antivirus), i controlli degli account utente e altre misure di sicurezza predefinite;

: riguardano il firewall di Windows, Windows Defender (o altri software antivirus), i controlli degli account utente e altre misure di sicurezza predefinite; impostazioni di visualizzazione : riguardano lo sfondo del desktop, lo schema dei colori, le dimensioni dell'icona, la risoluzione dello schermo e altre preferenze visive;

: riguardano lo sfondo del desktop, lo schema dei colori, le dimensioni dell'icona, la risoluzione dello schermo e altre preferenze visive; impostazioni dell'applicazione predefinite: includono diverse applicazioni preinstallate, come il browser web Microsoft Edge, il client email, l'app Foto e altre. Le impostazioni di fabbrica definiscono le configurazioni predefinite di queste applicazioni. Le impostazioni di fabbrica di Windows forniscono una base stabile e funzionale per il sistema operativo. Quando si vuole ripristinare il computer alle impostazioni di fabbrica, si cancellano tutte le personalizzazioni e le modifiche apportate dall'utente per risolvere problemi di sistema o di preparare il computer per una nuova installazione.

Quando eseguire il reset

Il reset di Windows è una procedura utile in molte situazioni, ma è importante sapere quando è opportuno eseguirlo per ottenere i migliori risultati. Se il sistema operativo Windows mostra segni di rallentamento o instabilità, potrebbe essere il momento di eseguire il reset. Questa soluzione può aiutare a eliminare software danneggiati o problematici che influenzano le prestazioni del sistema. Se il computer è stato infettato da virus, malware o altri software dannosi e la scansione antivirus non riesce a risolvere il problema, il reset di Windows potrebbe essere necessario. Questa procedura elimina tutti i file danneggiati e ripristina il sistema operativo alle impostazioni di fabbrica. Se sono state apportate modifiche alla configurazione di Windows e il sistema operativo non funziona correttamente, il reset può essere una soluzione efficace. Ripristinare le impostazioni predefinite può risolvere molti problemi di configurazione e rendere il sistema più stabile. Prima di vendere o regalare il computer, è consigliabile eseguire il reset di Windows per eliminare tutti i dati personali. Questa procedura garantisce che nessun dato sensibile rimanga sul dispositivo e protegge la privacy. Se si sta pianificando di switchare a una nuova versione di Windows, ad esempio da Windows 10 a Windows 11 potrebbe essere utile il reset del sistema operativo prima di effettuare l'aggiornamento. Questo opzione assicura una transizione più pulita e riduce il rischio di problemi di compatibilità.

Alla ricerca dei file perduti

Se è stato effettuato il reset di Windows 11 senza eseguire il backup dei file personali, è consigliabile controllare la cartella C:\Windows.old per cercare eventuali dati persi. Il suggerimento è agire tempestivamente dopo il ripristino del PC per evitare la perdita definitiva dei file contenuti nella cartella.