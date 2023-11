Come riavviare iPhone, con e senza tasti, anche se bloccato

Ma attenzione, la procedura potrebbe essere diversa a seconda del vostro modello di melafonino, che sia iPhone 6, iPhone 11, iPhone 14 Plus o iPhone XS Max. Niente paura, affronteremo la soluzione per tutti, ma non prima di ricordarvi come sbloccare un iPhone bloccato sulla mela .

In queste situazioni, la prima regola di ogni dispositivo elettronico è: riavviarlo. Vediamo quindi come riavviare l'iPhone , sia con i tasti che senza, da Impostazioni o PC, e come fare anche senza touch.

Gli iPhone funzionano in genere piuttosto bene, ma può capitare che per un motivo o per l'altro non rispondano ai comandi o siano persino bloccati sullo schermo nero. Che fare?

Indice

Come riavviare iPhone con i tasti

Ora trascinate il cursore e aspettate 30 secondi che si spenga il dispositivo. A telefono spento, per riaccenderlo tenete premuto il tasto laterale finché non visualizzate il logo Apple.

Per spegnere il vostro iPhone tenete premuto un tasto del volume (come Volume giù, ad esempio) e il tasto laterale (quello che si trova a destra guardando lo schermo del telefono) finché non visualizzate il cursore di spegnimento .

In caso invece abbiate un telefono più moderno, di quelli dotati di Face ID , dovrete premere invece due tasti contemporaneamente. Questa soluzione è valida per riavviare un iPhone X o modelli successivi, che siano iPhone 11 , iPhone 14 Plus o iPhone 15 .

Ora trascinate il cursore e aspettate 30 secondi che si spenga il dispositivo. A telefono spento, per riaccenderlo tenete premuto il tasto laterale finché non visualizzate il logo Apple.

Per spegnere il telefono tenete premuto il tasto di accensione , che si trova sulla parte laterale del telefono (a destra, guardando lo schermo), finché non visualizzate il cursore di spegnimento .

A questo punto trascinate il cursore, poi aspettate 30 secondi che si spenga il dispositivo e per riaccenderlo tenete premuto il tasto superiore finché non visualizzate il logo Apple.

Se volete sapere come riavviare un iPhone SE di 1a generazione o iPhone 5 e modelli precedenti, dovete prima effettuare lo spegnimento tenendo premuto il tasto di accensione, che si trova sulla parte superiore del telefono, finché non visualizzate il cursore di spegnimento .

La procedura però cambia a seconda del telefono in vostro possesso, che sia dotato di Face ID o se dotato di Touch ID di che tipo di modello si tratta, ma per tutti si tratta di spegnerlo utilizzando una combinazione di tasti e poi riaccenderlo utilizzando il pulsante di accensione.

Adesso vedremo la soluzione più immediata e consigliata da Apple, che prevede l'utilizzo dei tasti, mentre in un altro capitolo affronteremo come fare dalle Impostazioni.

Se volete sapere come riavviare il vostro iPhone, ma non è bloccato o comunque risponde ai comandi, avete due soluzioni , una utilizzando i tasti e una senza tasti .

Come riavviare iPhone da Impostazioni

Se cercate un altro semplice modo per riavviare un iPhone in caso non ci siano problemi gravi, potete farlo dalle Impostazioni (se il telefono è aggiornato almeno a iOS 11). Questa soluzione è assolutamente comparabile a quella vista nel capitolo precedente, solo che potrebbe interessarvi in caso i tasti del vostro melafonino siano rotti o non funzionino, tanto che potrebbe essere la prima soluzione per voi in caso stiate cercando come riavviare un iPhone senza tasti.

Per usarla, toccate l'icona a forma di ingranaggio nella Home o nella Libreria app del telefono, poi toccate la voce Generali e in questa pagina scorrete fino in fondo.