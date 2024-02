Come ricaricare un conto HYPE

Da qualche giorno il vostro nuovo conto HYPE è finalmente operativo, ma per iniziare ad adoperarlo bisogna prima incrementare il saldo disponibile , specie in previsione di alcuni prossimi acquisti. L'azienda mette a disposizione diverse modalità, sia da app che presso tantissimi luoghi convenzionati, come supermercati, bar, edicole e tabacchi presenti in tutta Italia. Vediamo quindi come ricaricare conto HYPE . Vi suggeriamo anche di leggere il nostro articolo di approfondimento su come scaricare HYPE .

Indice

Come richiedere denaro dagli altri hyper

Vi diciamo subito che è possibile chiedere denaro anche a contatti non in rubrica : in questo caso, bisognerà cliccare su " Aggiungi nuovo " dall'elenco dei contatti e inserire i dati richiesti (nome, cognome, indirizzo di posta elettronica e numero di cellulare).

Per farlo è sufficiente digitare l'indirizzo di posta elettronica o il numero di cellulare della persona che utilizza HYPE e inoltrare una richiesta di denaro tramite l'app ufficiale, eventualmente corredata ad un breve messaggio. Non appena l'utente accetterà la richiesta, la somma verrà caricata direttamente nel saldo disponibile del conto e il corrispondente pagamento apparirà nella lista movimenti.

Come ricaricare conto HYPE tramite bonifico bancario

Un'altra soluzione davvero comoda, nonché gratuita, è ricaricare conto HYPE con bonifico. Qualora abbiate un secondo rapporto di conto corrente presso altro istituto, oppure una carta ricaricabile con IBAN, è possibile sfruttare le coordinate bancarie relative al conto HYPE per spostare somme di denaro (con i limiti che vedremo tra un attimo) in modo semplice e sicuro.

In alternativa, potete sempre condividere coordinate IBAN tramite WhatsApp, Telegram e altre app di messaggistica con i vostri amici e conoscenti, dimodoché questi ultimi provvedano a ricaricare il conto.

Se possedete il piano gratuito di HYPE, bisogna tenere presente che la singola ricarica può essere di importo non superiore a 4.990 euro; questo limite non sussiste, invece, per i piani HYPE Next e HYPE Premium.

Vediamo quindi come ricaricare gratis HYPE con bonifico. Per prima cosa aprite l'app e, dopo aver effettuato l'accesso con le credenziali, pigiate su Menu in basso a destra. Entrate, adesso, nella sezione "Il tuo conto" e cliccate su "IBAN" per copiare, per l'appunto, le coordinate bancarie relative al vostro conto.

A questo punto, non dovete far altro che accedere al secondo conto corrente ed eseguire il bonifico, inserendo per l'appunto le coordinate bancarie del conto HYPE (quelle che, per inciso, iniziano con "IT" e che hanno una lunghezza di ventisette caratteri, non uno di meno e non uno in più), in aggiunta al nome e cognome del beneficiario (che deve coincidere con l'intestatario del conto corrente) ed eventualmente una causale. Se non siete sicuri, potete sempre rivolgervi ad un operatore di sportello bancario dell'istituto di credito presso cui avete acceso il secondo corrente, oppure sfruttare gli ATM evoluti di filiale che prevedono commissioni per l'operazione sensibilmente inferiori rispetto a quelle eseguite in cassa.

Una volta eseguita, la ricarica in questione verrà accreditata sul conto corrente HYPE in uno-due giorni lavorativi.

Se non avete un conto corrente, vi basterà condividere IBAN su HYPE cliccando nell'app dapprima su "Con altro conto" e, nella schermata di ricarica, facendo tap su "Condividi IBAN", per girare le coordinate bancarie al destinatario tramite messaggio di posta elettronica o app di messaggistica come WhatsApp, Telegram e via discorrendo.