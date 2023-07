Ma non perdiamo altro tempo e andiamo a vedere come effettuare la ricarica su Revolut, oltre a ricordarvi come funziona Apple Pay .

Vi ricordiamo che Revolut offre diversi tipi di conti oltre a quello gratuito, a partire da 2,99 euro al mese per quello Plus e a salire con Premium (7,99 euro al mese), Metal (13,99 euro al mese) e Ultra (45 euro al mese). Questi piani offrono diversi vantaggi, tra cui cashback più ricchi sugli acquisti, protezione sugli acquisti online, assicurazioni e molto altro.

A questo punto potreste però chiedervi come ricaricare Revolut , perché una volta aperto il conto dovrete metterci del denaro, sia all'inizio che successivamente in modo da usarlo per le spese.

Revolut (sapete già come funziona ?) è una delle soluzioni più versatili sul mercato per aprire un conto corrente online a zero spese e avere una carta prepagata gratuita per i vostri acquisti, online e in negozio.

Indice

Come ricaricare Revolut

Avete aperto un conto Revolut, avete installato l'app per Android o iOS o e ora volete sapere come ricaricarlo. L'operazione può essere effettuata in diversi modi, tramite bonifico bancario, carta di credito, carta di debito, anche PostePay, oppure attraverso canali più "tecnologici" come PayPal, Google Pay o Apple Pay.

Come vedete, le opzioni a vostra disposizione sono piuttosto numerose, e in caso vi chiediate come ricaricare Revolut senza commissioni, sappiate che l'azienda non vi addebiterà alcuna spesa, a meno che la carta da cui aggiungete il denaro non sia stata emessa al di fuori dell'area SEE (per esempio negli Stati Uniti). In qual caso, potrebbe esservi richiesta una piccola commissione.

C'è però un punto importante da considerare, perché la vostra banca potrebbe addebitarvi una commissione a seconda del metodo che scegliete per trasferire il denaro (per esempio, alcuni conti fanno pagare delle spese per i bonifici).

Detto questo, andiamo a vedere i metodi per ricaricare Revolut, ricordandovi che se volete sapere come ricaricare Revolut <18 i metodi sono gli stessi, ma l'operazione dovrà essere effettuata dal genitore.

Con bonifico

Se volete sapere come ricaricare Revolut con bonifico, vi basta effettuare un bonifico attraverso l'app o sito di home banking del vostro istituto bancario.

Tutto quello che vi serve sono le coordinate del vostro conto corrente (l'IBAN). Ecco come ottenerle. Avviate l'app, autenticatevi e cliccate in alto sui tre puntini, sotto il vostro saldo, per poi selezionare Aggiungere denaro e Pagamenti. Successivamente, cliccate su Dati del Conto.

Se accedete dal sito, cliccate sulla vostra immagine in alto e selezionate Coordinate conto. Lì troverete l'IBAN, che come noterete è lituano (inizia per LT). Questo non cambia nulla ai fini della ricarica perché fa comunque parte del circuito SEPA e quindi non comporta costi ulteriori (questo nel caso voleste usarlo per farvi accreditare lo stipendio).

Copiatelo e inseritelo nell'app o sito della vostra banca per mandarvi un bonifico.

Come abbiamo detto, Revolut non applicherà commissioni, ma la vostra banca potrebbe farlo a seconda delle condizioni. Considerate poi che se non effettuate un bonifico istantaneo (che in genere costa), il denaro potrebbe impiegare fino a tre giorni per arrivare sul conto Revolut. Il bonifico bancario è l'opzione consigliata da Revolut per trasferire fondi da parte di altre persone.

Con altra carta

Un modo molto semplice per accreditare dei soldi sul vostro conto Revolut, oltre che immediato, è utilizzare una carta, di debito o credito, PayPal, Google Pay, Apple Pay o trasferire il denaro da un altro conto Revolut.

Ricaricare il conto Revolut con la carta, che sia PostePay Evolution o altro tipo di carta, è il metodo consigliato da Revolut.

Le carte accettate sono quelle del circuito Mastercard, Visa e Maestro, ma non American Express, Union Pay, PayPal, Cirrus Clabe e Discovery.

e la procedura da seguire è aprire l'app Revolut, per Android o iOS, autenticarsi e toccare +Aggiungi fondi nella scheda Conti.

Ora selezionate Aggiungi carta in modo sicuro e nella pagina che si apre inserite il numero della carta che volete utilizzare per la ricarica su Revoult. Il numero è quello composto da 12-19 cifre, poi inserite la data di scadenza, il codice CVV di tre cifre che trovate sul retro della carta e l'indirizzo di fatturazione/il CAP, se richiesto.

In caso abbiate già inserito una carta, potreste dover prima toccare Modifica e poi Aggiungi carta.

Toccate Continua e selezionate la valuta (deve essere selezionato EUR se volete ricaricare in euro), inserite l'importo che desiderate ricaricare e toccate Aggiungi denaro in modo sicuro.

Ora verrete reindirizzati sul sito o sull'app del vostro istituto bancario per autorizzare il pagamento. In generale dovrete solo confermare l'intenzione di trasferire il denaro sul conto Revolut come se fosse un acquisto online.

Autenticatevi con l'impronta del telefono o Face ID o Touch ID e confermate. Il trasferimento sarà pressoché immediato e, da parte di Revolut, non ci sarà alcuna commissione.

La procedura da sito Web è piuttosto simile. Effettuate l'accesso sul sito con il vostro account e cliccate su Aggiungi fondi. Ora selezionate EUR e inserite l'importo da ricaricare. Cliccate su Aggiungi carta in modo sicuro, digitate il numero, data di scadenza e CVV e poi cliccate su Aggiungi fondi.

Come da smartphone, verrete reindirizzati al vostro istituto di credito per confermare il pagamento. Concedete l'autorizzazione e i fondi saranno trasferiti immediatamente.

Con PayPal

Poche righe sopra, abbiamo inserito PayPal tra i metodi non accettati da Revolut per la ricarica. Questo vuol dire che non è presente l'opzione PayPal tra le opzioni per aggiungere fondi, ma potete comunque trasferire del denaro dal sito o dall'app PayPal, il che ovviamente è un po' meno comodo. In alternativa, se avete una carta prepagata PayPal, potete usare il metodo descritto sopra.

Per ricaricare Revolut con PayPal da app PayPal, dovrete usare Xoom, un servizio che consente di inviare denaro su conto corrente o carte. In questo caso, però, potrete solo inviarlo come bonifico. Per usarlo, prima di tutto assicuratevi di avere l'IBAN del vostro conto Revolut come spiegato qui.

Ora avviate l'app PayPal, effettuate l'accesso e in basso toccate Pagamenti. Selezionate A un conto bancario e, per autorizzare Xoom toccate Accetta e continua. A questo punto selezionate Italia in Dove stai inviando denaro? e alla voce Tu inserite l'importo della ricarica.

Ci siamo quasi, selezionate Bonifico bancario, toccate Avanti e nella pagina che si apre inserite il codice IBAN del conto Revolut. Toccate Avanti e avete effettuato la ricarica. Tenete presente che potrebbero volerci fino a tre giorni perché il trasferimento venga completato, ma Xoom non prevede commissioni per la procedura, quindi l'operazione è a costo zero.

Se invece preferite operare dal sito Web di PayPal, avete più opzioni.

Potete effettuare la ricarica immediata sulla carta Revolut, al costo di una commissione dell'1% (da parte di PayPal), o inviare i soldi tramite bonifico, operazione che non prevede commissioni ma impiega fino a tre giorni per il trasferimento.

Per effettuare la ricarica, sia su carta che su conto, andate sul sito di PayPal ed effettuate l'accesso con le vostre credenziali. Successivamente, cliccate su Wallet e, per ricaricare la carta, selezionate Collega una carta. Ora inserite le 16 cifre presenti sulla carta Revolut, la data di scadenza e il codice CVV.

Per effettuare il trasferimento tramite bonifico, dovete invece cliccare su Collega un conto corrente bancario e inserire l'IBAN del conto Revolut.

Ora che avete collegato la carta o il conto, andate nuovamente su Wallet e cliccate sul pulsante Trasferisci denaro. Qui selezionate Trasferimento su conto bancario e, se volete trasferire il denaro sulla carta, cliccate su Immediato. Ora selezionate la carta Revolut che avete appena aggiunto.

In alternativa, per trasferire il denaro tramite bonifico, selezionate Standard invece di Immediato e cliccate sul conto. Ora cliccate su Avanti, inserite la cifra da ricaricare e cliccate ancora su Avanti. Cliccate su Trasferisci e poi su Conclusione.

Ora il denaro verrà trasferito secondo le modalità da voi scelte.

Con Google Pay

Se volete ricaricare Revolut con Google Pay, dovete prima di tutto avere associato una carta al vostro account Google. Successivamente, andate sull'app Revolut e aggiungete il metodo di trasferimento come abbiamo fatto con la carta.

Toccate Aggiungi fondi, nella pagina seguente selezionate EUR e poi inserite l'importo da trasferire. Nella sezione Modalità di pagamento selezionate Modifica e poi toccate Google Pay, in caso non sia già selezionato.

Toccate il pulsante GPay in basso e autenticatevi tramite codice o impronta, proprio come fareste durante un acquisto online. Google Pay non dovrebbe applicare commissioni, quindi il trasferimento è a costo zero.

Con Apple Pay