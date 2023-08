Come richiamare un numero occupato, da iPhone e Android

Ma prima di tuffarci in questa guida, vi ricordiamo come soddisfare un'esigenza opposta, ovvero bloccare le chiamate indesiderate dal call center .

A volte potremmo avere la necessità di richiamare un numero perennemente occupato : il centralino di un programma radiofonico o televisivo, il servizio clienti di un marchio, l'assistenza di un ente pubblico. Ecco perché potrebbe interessarvi sapere come richiamare numero occupato , in quanto continuare a ricomporre un numero di telefono è una gran perdita di tempo, e utilizzando uno strumento integrato o un'app potrete non solo fare molto più velocemente, ma anche proteggere la vostra salute mentale!

Indice

Come richiamare numero occupato iPhone

Dopo aver composto un numero e interrotto la comunicazione, infatti, se premete il tasto verde con la cornetta bianca (dovete essere nell'app Telefono e selezionare l'icona Tastierino in basso a destra), verrà visualizzato il numero che avete appena chiamato. A questo punto potete semplicemente premerlo di nuovo per richiamare rapidamente il numero.

Il modo più semplice per ricomporre velocemente una telefonata, su iOS come su Android, è di utilizzare il pulsante di avvio di chiamata nell'app Telefono.

Per questo, non ci sono neanche app per ricomporre il numero automaticamente, e l'unica cosa che potete fare è, a meno che non vogliate effettuare il jailbreak del dispositivo, utilizzare le soluzioni integrate.

Se avete bisogno di richiamare un numero occupato su iPhone, purtroppo le alternative a vostra disposizione non sono moltissime. A differenza di Android, infatti, iOS (il sistema operativo dei melafonini,) non consente ad app di terze parti di accedere alle chiamate del dispositivo, ed è il motivo per cui su App Store non troverete le numerose app Telefono che affollano Google Play.

Tutto quello che dovete fare è aprire il link da iPhone o da Mac, se avete effettuato l'accesso con lo stesso ID Apple e sincronizzato i comandi rapidi su iCloud, e toccare Ottieni comando rapido . Dopo averlo aggiunto, cercate Speed Dial tra i vostri comandi rapidi, toccando Comandi rapidi in basso a sinistra dopo aver aperto l'app e toccate l'icona con tre puntini in alto a destra nel comando.

Il comando rapido che vi proponiamo è semplicissimo e potete crearlo anche da soli, ma in caso non vogliate perdere tempo potete usare questo qui, Speed Dial .

Ma questa soluzione non è comodissima, perché avete bisogno di toccare due volte lo stesso tasto. Vediamo due alternative che non implicano il jailbreak, soluzione sconsigliata perché comporta la perdita della garanzia e rende il telefono meno sicuro.

Nel primo caso, aprite Comandi rapidi (l'icona con due rombi colorati sovrapposti) e toccate Speed Dial, poi toccate Consenti sempre.

Nel secondo caso, toccate e tenete premuta una zona vuota della Home del telefono finché non sentite una vibrazione e poi quando tutte le icone iniziano a vibrare toccate il pulsante "+" in alto. Scorrete verso il basso e toccate Comandi rapidi. Toccate Speed Dial e posizionatelo dove meglio vi fa comodo. Toccatelo per attivarlo e poi toccate Consenti sempre.

Infine, per attivarlo tramite Siri è consigliato, se non utilizzate degli auricolari, attivare prima il vivavoce automatico. Per farlo, andate nelle impostazioni del telefono (l'icona a forma di ingranaggio nella Home) e toccate Accessibilità. Poi selezionate Tocco, scorrete verso il basso e toccate Instradamento chiamate. Nella pagina che si apre, selezionate Altoparlante.

Ora ogni volta attivate una chiamata sarà in vivavoce, il che è utile almeno per questo frangente. Per attivare il comando, dite "Ehi Siri, Speed Dial", poi toccate Consenti sempre e Siri attiverà il comando per voi.

Questa non è in realtà un'automazione vera e propria, perché dovete ripetere il comando ogni volta che la telefonata sarà interrotta.

Siri

Un altro modo per utilizzare Siri per richiamare un numero occupato e fargli ricomporre l'ultimo numero chiamato. Per farlo, è consigliato come sopra attivare per prima cosa il vivavoce automatico, in caso non utilizziate degli auricolari.

Successivamente, dopo aver composto e chiamato una volta il numero di telefono di vostro interesse, e dopo che la chiamata si è conclusa senza essere riusciti a parlare, avviate Siri e chiedetele di comporlo nuovamente dicendo "Ehi Siri, chiama l'ultimo numero".

Anche in questo caso, dovrete ripetere il comando ogni volta che volete richiamare il numero. Per velocizzare l'operazione, potete anche salvare il numero in rubrica e dargli un nome riconoscibile, in modo da rendere più rapido il comando.