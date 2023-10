Come richiedere il Bonus Domotica 2023

La domotica (dal latino domus, casa, e tique, da informatique) è quella scienza che studia le tecnologie in grado di migliorare la qualità della vita all'interno della propria abitazione attraverso dispositivi di illuminazione, climatizzazione, audiovisivi, sistemi di sicurezza.

Il tutto attraverso impianti di building automation o la loro gestione da remoto (condizione questa essenziale per ricevere il bonus).

Per esempio, potete programmare l'attivazione degli elettrodomestici quando l'elettricità costa meno, spegnere le luci che vi siete scordati accesi, regolare la temperatura in anticipo e così evitando sprechi, o anche accendere delle telecamere di sicurezza che vi avvisino di eventuali intrusi.

In genere, in una smart home i vari dispositivi sono infatti interconnessi e collegati a un centro di controllo, che ne consente la gestione tramite app, cosa che in una casa tradizionale non accade. Il tutto a beneficio dei consumi energetici.

E la notizia migliore? Non sono interventi particolarmente costosi, in quanto il più delle volte non necessitano di opere murarie o l'installazione di cavi.

Ecco perché il Governo ha prorogato fino al 31 dicembre 2024 il Bonus Domotica 2022, una misura introdotta con la Legge di Bilancio 2022 che consente di ricevere detrazioni fiscali per l'efficienza energetica degli edifici (il cosiddetto Ecobonus, a sua volta compreso nel Bonus Casa). E che include appunto interventi di automazione e controllo a distanza che consentano di migliorare il risparmio energetico di una casa.

Il Bonus Domotica 2023, estensione di questa iniziativa, consente quindi per chi ha acquistato dal 1° gennaio 2022 tali dispositivi di ricevere una detrazione fiscale IRPEF che può arrivare fino al 65% per l'acquisto di dispositivi di questo tipo, sia in fase di ristrutturazione che per una semplice implementazione. Questo significa che dopo aver comprato i dispositivi e avete fatto richiesta all'Agenzia delle Entrate, riceverete un rimborso (una detrazione, ovvero pagherete meno tasse) pari alla percentuale indicata e suddivisa in dieci rate annuali.

Attenzione, però: il tetto di questa detrazione è di 15.000 euro, quindi per cifre superiori recupererete solo il 65% di 15.000 euro e non quanto spendete in eccedenza, ma la notizia positiva è che il bonus riguarda l'acquisto e l'installazione di questi impianti.

Inoltre per ottenere il bonus il pagamento delle spese sostenute deve avvenire solo ed esclusivamente tramite sistemi tracciabili, ovvero carta di credito o bonifico bancario (per i titolari di redditi d'impresa è sufficiente disporre di idonea documentazione che provi gli interventi effettuati), ed è necessaria una documentazione che provi gli interventi effettuati. I documenti andranno trasmessi telematicamente all'Enea (Ente Nazionale Efficienza Energetica) entro 90 giorni dalla fine dei lavori e riportare le spese nella successiva dichiarazione dei redditi.

In caso vi stiate chiedendo come richiedere il Bonus Domotica 2023 con lo sconto in fattura, sappiate che dal 17 febbraio 2023, data di entrata in vigore del "decreto Cessioni", per gli interventi di efficienza energetica previsti dall'articolo 14 del Dl 63/2013 non è più possibile optare per lo sconto in fattura o comunque per la cessione del credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante.