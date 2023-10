Andiamo a vedere quindi come fare , oltre a ricordarvi il nostro approfondimento su come fare invio multiplo email in Gmail .

La procedura non è così immediata, soprattutto se non state utilizzando un account Workspace, in quanto Google offre una soluzione integrata solo per i suoi utenti professionali. Nondimeno, non disperate, perché ci sono valide soluzioni di terze parti per ovviare al problema.

Può capitare di dover mandare un'email estremamente importante, e volete essere proprio sicuri che sia stata ricevuta e letta (e che non sia finita nel cestino o nella cartella spam). È per questo che servono le conferme di lettura , ma come richiedere la conferma di lettura su Gmail ?

Indice

Cos'è la conferma di lettura su Gmail

Dovete inviare un'email estremamente importante, e come per un messaggio su WhatsApp o Telegram, volete essere sicuri che il destinatario l'abbia ricevuta e letta.

Ma normalmente l'invio di un'email è come buttare una busta in una cassetta da lettere: non saprete che fine abbia fatto. Niente paura, per questo ci sono le conferme di lettura.

Una conferma o ricevuta di lettura è quello che il nome suggerisce, un'email di conferma che vi fa sapere che il vostro destinatario ha ricevuto e aperto il vostro messaggio. Usandola, quando inviate un'email non dovete chiedervi se il vostro messaggio sia finito nella cartella spam, sia stato inavvertitamente cancellato o anche solo volontariamente ignorato: saprete se e quando è stato letto (o quantomeno aperto).

Questo sistema consente non solo agli utenti di valutare in maniera più esatta come procedere nelle loro conversazioni, ma aiuta i dipartimenti di marketing a misurare l'efficacia delle loro campagne email, dando una misura diretta dell'interesse degli utenti.

Ci sono però delle considerazioni da fare. Prima di tutto, Google non offre le conferme di lettura per gli account personali, ma solo per quelli lavorativi di tipo Workspace. Se infatti avete un account Gmail che termina in @gmail.com non avrete accesso alla funzione, ma solo per quelli aziendali o del settore educativo che terminano in @latuaazienda.com o @latuascuola.edu.

Inoltre la conferma di lettura di Gmail ha alcuni aspetti negativi. Il primo riguarda il destinatario. La conferma di lettura è facoltativa, il che significa che quando la richiedete, chi riceve l'email riceverà anche una richiesta di inviare conferma di averla letta, ma non sarà obbligato a darla. Questo significa che se non ricevete una conferma di lettura potrebbe non essere dovuto al fatto che il destinatario non abbia letto l'email, ma semplicemente che non abbia voluto darne conferma (per pigrizia o altri motivi).

Altre limitazioni sono relative ai client di posta, sempre del destinatario in quanto se programmi come Outlook o Thunderbird funzionano senza problemi, lo stesso potrebbe non essere vero per quello in particolare del destinatario del messaggio, che potrebbe non ricevere la conferma di lettura per una questione di incompatibilità.

La conferma di lettura non può usata con l'invio multiplo o l'unione dinamica, e deve essere fatta manualmente per ogni messaggio che inviate (non potete impostare un'opzione automatica che lo faccia per voi).

Quindi per utilizzare le conferme di lettura di Gmail senza un account Workspace dovrete utilizzare uno strumento di terze parti. Questa non è la soluzione migliore, in quanto dovrete fidarvi che questo servizio non legga le vostre email o comunque le utilizzi per scopi non trasparenti. Qui vi indicheremo una soluzione molto popolare, Mailtrack, definizione che ovviamente non vi protegge da possibili violazioni della privacy.