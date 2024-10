Ecco come capire se un iPhone è nuovo o ricondizionato, ed evitare fregature

E se quando ti rivolgi ad Apple per una sostituzione l'azienda potrebbe inviarti un prodotto di questo tipo, in altre situazioni potresti avere un dubbio. Soprattutto in caso tu abbia acquistato il telefono da una fonte non affidabile, o di seconda mano da un privato. Scopriamo come avere la risposta in pochi minuti!

Hai appena comprato un iPhone, ma da alcuni particolari ti è venuto il sospetto che non sia effettivamente nuovo: come scoprirlo? Dal punto di vista puramente estetico, infatti, non è semplice distinguere un telefono appena uscito dalla scatola da uno ricondizionato .

Indice

Come riconoscere un iPhone ricondizionato

Adesso tocca Info, in alto, e individua la voce Numero modello . Qui di fianco vedrai un codice, per esempio MU773QL/A .

Se il tuo telefono ti è stato consegnato in una confezione di questo tipo è probabilmente ricondizionato (ma sarai certo che lo è effettivamente e non solo usato controllando il numero di modello come abbiamo visto nel precedente capitolo).

Innanzitutto la confezione: Apple vende gli iPhone ricondizionati non nella stessa scatola di quelli nuovi, ma in una confezione diversa, molto spesso completamente bianca e senza disegni o informazioni. Inoltre la confezione dei prodotti ricondizionati contiene gli accessori ma non eventuali manuali.

Questi non sono gli unici strumenti a tua disposizione per verificare se un telefono è nuovo o meno. Ecco altre armi a tua disposizione.

Nel caso fossero illeggibili, puoi cliccare su Nuovo codice per ottenerne uno nuovo o su Codice audio per fartelo leggere.

Questa procedura in realtà non ti dice se il dispositivo è ricondizionato, ma ti può aiutare a capire se qualcuno sta cercando di venderti come nuovo un iPhone invece usato.

Un altro controllo, per quanto non definitivo, che puoi fare per verificare che il telefono sia ricondizionato o usato è lo stato della batteria. Un iPhone ricondizionato da Apple infatti presenta (o almeno dovrebbe presentare) una batteria nuova, ovvero con capacità al 100%.

Per controllarlo, sblocca il telefono e vai nelle Impostazioni, poi tocca la voce Batteria e seleziona Stato batteria.

Qui vedrai una panoramica sullo stato della batteria del tuo iPhone.

In alto potrai leggere lo Stato della batteria, che dovrebbe essere Normale, mentre sotto, molto importante, troverai la Capacità massima. Qui dovrai leggere 100%.

Subito sotto, troverai il Conteggio dei cicli della batteria, ovvero il numero di volte che è stata completamente caricata, e sotto la data di produzione e il primo utilizzo.

Queste informazioni non sono definitive per capire se un telefono è ricondizionato, ma una batteria nuova ti dovrebbe dare forti indicazioni che lo sia.

E l'IMEI?

L'IMEI è un numero di quindici cifre che identifica un terminale dotato di connettività cellulare, che sia un telefono o altro. Nei telefoni l'IMEI è utilizzato dalle reti per identificare i dispositivi validi, ed eventualmente bloccare quelli rubati.

L'IMEI potrebbe in teoria essere utilizzato per controllare alcune caratteristiche del tuo telefono, come il fatto che sia ricondizionato. Il sito imei.info offre queste informazioni, e per quanto si tratta di un sito sicuro non ci consigliamo di consigliartelo, in quanto implica inserire il tuo IMEI su un sito di terze parti.

L'operazione sarebbe da evitare, in quanto comporta dei rischi, come la possibilità di controllare la tua posizione in tempo reale, inserire il tuo telefono nella blacklist dei telefoni rubati (quindi non potrai più utilizzarlo) o peggio usare il tuo IMEI per commettere attività illegali e dare la colpa a te.

Inoltre questa informazione non dice nulla di più di quello che potresti ottenere dalle Impostazioni. In ogni caso, a puro titolo informativo, per usare lo strumento devi andare sul sito e inserire il numero di IMEI nel campo dedicato.

Poi supera il CAPTCHA e clicca su Check, clicca sul pulsante Apple Warranty & Basic Info e seleziona Apple Warranty & Basic Info Check. Qui di fianco a Refurbished troverai la risposta alla tua domanda (Yes o No).