Come ringiovanire il viso in foto con le app

In questo modo potrete subito capire qual è quella che preferite e quale farà più al caso vostro. Che ne dite, siete pronti per iniziare? Prendete lo smartphone e sbloccate lo schermo, cominciamo subito!

Se vi abbiamo incuriosito a sufficienza allora continuate a leggere questa nostra guida che abbiamo scritto appositamente per voi. Nei paragrafi a seguire vi consiglieremo alcune app utili a questo scopo. Troverete alcune da scaricare e provare subito, in modo da riuscire a ringiovanire il viso in foto con le app in men che non si dica. Dunque, vi consigliamo di prendervi un po' di tempo e, magari, di cercare e installare queste applicazioni mentre ve ne parliamo.

Vi piace scattare molte foto con il vostro smartphone e poi riguardarle, modificarle, condividerle sui social network taggando i vostri amici e familiari? Le modifiche che consente il solo dispositivo mobile non sono così efficienti per un cambio sostanziale dei vostri scatti. Tuttavia, oggi esistono numerose app che vi permettono di dare spazio alla vostra fantasia e di stravolgere le immagini presenti nella galleria del vostro dispositivo mobile. Un esempio? Ringiovanire il viso in foto . Ci avevate mai pensato?

Indice

Face App

Iniziamo subito con la prima app di questa nostra guida. Vi suggeriamo di provare Face App, una soluzione che è disponibile sia per Android che per iOS e che, quindi, potrete cercare, scaricare e installare tranquillamente dal Play Store o dall'App Store in base al dispositivo che avete. Questa applicazione sfrutta un algoritmo che si basa sull'intelligenza artificiale, che è in grado di ringiovanire il viso presente in foto, ma anche di invecchiarlo. In base ai lineamenti del volto l'app è in grado di generare un risultato realistico che vi sorprenderà. Scaricare e usare l'app non prevede alcun costo, ma esiste una versione avanzata che dà accesso a funzioni extra che potrete valutare.

Una volta presente sul dispositivo avviate Face App con un clic sulla sua icona potrete scegliere se prendere la foto da ringiovanire direttamente dalla vostra galleria, oppure avviare la fotocamera per scattare una foto al momento. Quando avrete l'immagine presente nell'editor dovrete cercare l'opzione Età nella sezione in basso e scegliere tra le varie voci: Faccia da bambino, Bambino, Adolescente, Giovane 2 o Giovane 3. Valutate le varie trasformazioni e una volta trovata quella preferita cliccate su Applica. Volete condividerla sui social? Troverete l'icona per la condivisione con cui farlo subito appena pronta.