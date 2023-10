Come rinominare foto e video su iPhone

In questa guida vedremo come rinominare foto iPhone e modificare il nome dei file nell’app File di iOS e iPadOS

Rinominare foto iPhone è certamente un ottimo modo per organizzare la raccolta delle immagini personali archiviate nel cloud o nella memoria del dispositivo. La possibilità di trovare "al volo" il contenuto multimediale di interesse, partendo dalla semplice ricerca del nome della fotografia o del video dalla barra Spotlight (o nella sezione Cerca dell'app Foto di iOS/iPadOS, a seconda dei casi), costituisce, infatti, un bel vantaggio in termini di organizzazione e praticità. In questa guida vedremo come rinominare foto iPhone e iPad, concludendo l'articolo con un breve cenno su come rinominare file (e quindi anche i contenuti multimediali) nell'app File dei due dispositivi, trattandosi di una parte del sistema operativo molto utilizzata dai possessori dello smartphone o del tablet di Apple, all'interno della quale è possibile trovare contenuti multimediali come immagini e video.

L'anteprima delle immagini consente di identificare subito una fotografia o un video senza dover scandagliare il nome del file. Ma se l'immagine in questione si trova in una cartella del dispositivo (ed è, quindi, riportata nell'app File), ecco che la modifica del nome della foto o del video può tornare molto utile quando si vuole cercare il contenuto sfruttando la ricerca integrata su iOS e iPadOS. Per questo motivo, ci occuperemo prima di come rinominare foto iPhone dall'app Foto di Apple e, successivamente, della procedura da seguire per quei file (e, quindi, anche immagini e video) che si trovano nell'app File. Nel primo caso, sarà possibile cercare direttamente il contenuto di interesse senza dover scorrere nella libreria delle foto, ma sfruttando la sezione Cerca dell'applicazione di Apple.

Come rinominare foto iPhone (e iPad) dall’app Foto

La prima cosa da fare è sbloccare il dispositivo e avviare l'app Foto, installata di fabbrica su tutti i dispositivi mobili di Apple (iPhone e iPad). Spostatevi su Libreria e cercate l'immagine a cui volete dare un nome, selezionandola: l'applicazione visualizzerà il contenuto multimediale per esteso. A questo punto, esistono due modi per rinominare foto iPhone: Tramite uno swipe verso l'alto: posizionate il dito al centro dello schermo ed eseguite un movimento verso l'alto per aprire il menu

Toccando semplicemente l'icona delle informazioni (i) A questo punto, bisognerà riempire il campo di testo "Inserisci una didascalia" digitando, per l'appunto, il nome desiderato. Come ultimo passaggio, cliccate su Fine per salvare le modifiche e il gioco è fatto. Avete rinominato la foto su iPhone e iPad; la modifica, ovviamente, è valida su tutti i dispositivi a cui avete accesso. E per cercarla "al volo" senza dover scorrere tra le varie anteprime? È semplicissimo! Aprite l'app Foto Spostatevi su Cerca Digitate il nome della foto che avete inserito nella didascalia.

Come rinominare file nell’app File su iPhone e iPad

Immaginiamo, adesso, che la vostra foto o il video sia archiviato dentro una cartella dell'app File, magari perché in precedenza avete creato una cartella con all'interno tutte le fotografie di un evento (la comunione, la laurea, una cena di lavoro, e via discorrendo). In questo caso, può essere utile sapere come rinominare file nell'app File di iPhone e iPad, con una procedura davvero semplice e alla portata di tutti. Per prima cosa bisognerà sbloccare il dispositivo e aprire l'app File. Cercate il file di vostro interesse e tenete premuto il dito su di esso finché non apparirà un menu a tendina: cliccate su Rinomina e modificate il nome del file. Vi sveliamo un trucco: toccate direttamente il titolo del file per rinominarlo "al volo". Allo stesso modo, è possibile rinominare cartelle su iPhone. Aprite l'app File, individuate la cartella di interesse e tenete premuto il dito su di essa, selezionando poi Rinomina dal menu a tendina. In alternativa, è possibile toccare direttamente il titolo della cartella e rinominarla.