Come trovare gli AirPods

Diciamocelo: gli auricolari senza filo sono un'invenzione favolosa, specialmente in termini di mobilità e di comodità di indosso. Basta averli provati una volta, anche non per forza di marchio Apple AirPods, per rendersi conto però di quanto può essere facile smarrirli.

Basta per esempio fare un movimento brusco con la testa o togliersi una felpa sovrappensiero per far cadere una cuffia e, se non si è attenti, smarrirla. Insomma: per quanto gli AirPods siano studiati per adattarsi alla perfezione alla forma dell'orecchio e per non cadere affatto, l'incidente è sempre dietro l'angolo.

In questa guida troverai tutto quello che devi sapere nel caso in cui dovessi smarrire uno o entrambi i tuoi AirPods. Non ti preoccupare: c'è effettivamente speranza di ritrovarli, con un po' di fortuna.