Come riportare un'app sullo schermo di iPhone dopo averla rimossa

Vediamo come fare in questo articolo. Buona lettura!

Così, se desiderate nascondere app su iPhone , magari quelle applicazioni che utilizzate giusto qualche volta al mese, potete sfruttare questa speciale sezione di iOS (peraltro ben organizzata per categoria) per recuperarla. E se cambiate idea, è sempre possibile riportare un'app sullo schermo di iPhone dopo averla rimossa .

Quante volte sarà capitato di eliminare app dalla schermata principale dell'iPhone , magari per errore, e di non riuscire più a recuperarla? Non si tratta della "semplice" disinstallazione (perché, in questo caso, il programma viene cancellato in modo definitivo dalla memoria dello smartphone, con la conseguenza di doverlo reinstallare nuovamente dall'App Store), ma dell'ipotesi che abbiamo trattato quando abbiamo parlato di come nascondere app su iPhone : l'applicazione sparisce "soltanto" dalla lista delle app, ma è sempre lì a portata di mano, in qualunque momento. Dove? Dalla " Libreria app ", vale a dire una sezione del sistema operativo iOS che Apple ha messo a disposizione dei suoi utenti per organizzare meglio la schermata principale di iPhone.

Indice

Come riportare app schermo iPhone

Come abbiamo anticipato nelle precedenti righe, "Libreria app" offre un consuntivo dettagliato di tutte le applicazioni installate sul proprio iPhone. Questa speciale sezione è sempre accessibile effettuando uno swipe verso destra dalla schermata principale, dopo l'ultima pagina delle icone delle app. In buona sostanza, occorre scorrere verso destra finché non apparirà tale sezione.

Libreria app è organizzata per categorie: in alto a sinistra ci sono le app suggerite da Apple (vale a dire Meteo, posta elettronica, messaggi e impostazioni), mentre in alto a destra campeggiano le applicazioni installate da poco dall'utente. Per concludere, un elenco di app (tre con icona grande, e quattro con icone rimpicciolite) messe assieme per categorie: social, utility, produttività, foto e video, finanza, viaggi, informazione e lettura, salute e fitness, svago, altro, a seconda della tipologia di applicazione.

Come accade con il drawer di Android, è sempre possibile sfruttare la barra di ricerca in alto per cercare app su iPhone: in questo caso, apparirà un elenco di tutte le applicazioni installate sul proprio dispositivo e ordinate in base al criterio alfabetico.

Immaginiamo, adesso, di avere nascosto un'applicazione sull'iPhone: come abbiamo spiegato nella guida dedicata che abbiamo linkato qualche riga sopra, questa operazione è sempre possibile tenendo premuto sull'icona dell'app che si desidera rimuovere dalla schermata principale e selezionando nel menu a popup la voce (seconda) "Rimuovi dalla schermata home". Ma se volessimo riportare le cose alla normalità, rimettendo l'applicazione in questione insieme a tutte le icone delle app installate sul dispositivo? L'operazione è molto semplice.

Per prima cosa, bisogna sbloccare il proprio iPhone, inserendo il metodo di sblocco impostato eventualmente sul device (codice, Face ID o Touch ID) ed effettuare uno swipe verso destra dalla schermata principale, fino a quando non apparirà la sezione Libreria app di cui abbiamo fatto accenno finora.

A questo punto, individuate l'app che desiderate ripristinare: potete sfruttare la barra di ricerca in alto e cercare, appunto, il nome del programma, oppure cliccare direttamente sull'icona corrispondente, laddove inserita in una determinata categoria.

Toccate, quindi, e tenete premuto sull'icona dell'app finché non apparirà un nuovo popup, dopodiché pigiate su "Aggiungi alla schermata home" e il gioco è fatto. Semplice, non è vero?

Vogliamo concludere il presente articolo con un suggerimento: tramite una opzione dell'app Impostazioni potete far sì che le nuove applicazioni scaricate dall'App Store vengano:

Aggiunte direttamente alla schermata Home

Nascoste in automatico nella sezione Libreria app

Tale impostazione si trova nella sezione "Schermata Home e libreria app" delle Impostazioni di iOS.