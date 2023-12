E se vi state chiedendo perché non vedete più le notizie su Google News , abbiamo una serie di consigli anche per voi. Non perdiamo altro tempo quindi e approfondiamo questo ricco argomento, oltre a ricordarvi il nostro approfondimento su come togliere Google Discover dalla schermata Home .

Può capitare però che sul vostro telefono o computer a un certo punto questa sezione scompaia, oppure che non mostri più notizie che vi interessino. Che fare? Niente paura: andiamo a vedere come ripristinare Google News su Android, iPhone o PC a seconda della vostra situazione,

Google News è uno degli aggregatori di notizie più popolari su Internet, in grado di selezionare tutti gli articoli sul Web e presentarli in un feed chiaro e versatile in base ai vostri argomenti preferiti, alla vostra posizione e anche ai vostri interessi.

Indice

Cos'è Google News

è uno dei più popolari aggregatori di notizie in rete, e visto che è disponibile su telefoni e tablete suin quest'ultimo caso sotto forma di, consente di tenervi sempre aggiornati sui vostri argomenti preferiti da qualunquevi colleghiate.

Lanciato nel 2002 come servizio online e nel 2006 come app, Google News è infatti in grado di personalizzare in maniera estremamente precisa la vostra esperienza di lettura di notizie, con la possibilità di selezionare le categorie di informazioni e i siti a cui siete maggiormente interessati, come per esempio Smartworld.

C'è una precisazione da fare. Se Google News è un aggregatore di notizie, con una sezione Per te con contenuti consigliati in base ai vostri interessi, Google ha sviluppato anche uno strumento diverso ma che si appoggia alla vostra attività su Google News, Discover, alimentato dall'intelligenza artificiale e in grado di proporvi le notizie a cui pensa che siate più interessati.

Google News è disponibile come app per dispositivi mobili o sito Web che potete raggiungere da browser, mentre Discover è una funzione attivabile su Google Chrome e su app Google per dispositivi mobili, oltre che dalla schermata Home di Android.

La differenza più importante è che Google News è un servizio molto ricco, in grado di fornirvi notizie divise per argomento, notizie locali o dal mondo o in base ai vostri interessi (anche selezionate per voi nella sezione Per te), mentre Discover è una soluzione più immediata, in quanto offre una selezione aggiornata dei contenuti che potrebbero interessarvi, ma scelti da un algoritmo.

E nonostante condividano alcuni aspetti, come i contenuti consigliati in base ai vostri interessi, Google News è disponibile come app per dispositivi mobili o, da computer, sito Web (su macOS Sonoma potete anche aggiungere il widget alla Scrivania, se avete installato l'app su iPhone), mentre Discover è una funzione attivabile su Google Chrome per dispositivi mobili, dalla Home di Android o dall'app Google (su Android e iPhone).

A questo punto però il vostro problema è come ripristinare Google News. La vostra situazione può essere diversa, perché magari il vostro intento è ripristinare la schermata Discover nella Home di Android, nell'app Google o su Google Chrome da dispositivi mobili. Oppure potreste voler ripristinare gli argomenti che avete selezionato e che per qualche motivo ora non appaiono più.

Andiamo a rispondere a tutti questi quesiti, e vederete che in pochissimo tempo potrete tornare a leggere la vostra rassegna stampa costantemente aggiornata.