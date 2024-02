Se invece state pensando di cedere la vostra console portatile a qualcun altro, allora non c'è altra scelta che ripristinarla per non rischiare che qualcuno compri dei giochi con il vostro account Steam. Ma prima di scoprire come fare, non scordatevi di dare un'occhiata alle nostre guide su come installare Epic Games o Games Pass su Steam Deck.

Forse riportarla alle impostazioni di fabbrica può essere una buona idea: vediamo come ripristinare Steam Deck , ma aspettate! Prima provate a dare un'occhiata ai nostri consigli su come risolvere vari problemi, tra cui anche l'impossibilità di accenderla.

Steam Deck è una console portatile molto ben progettata, ma come tutti i dispositivi elettronici è soggetta a errori e vari tipi di problemi. Che fare per esempio se non riuscite ad avviarla, è molto lenta oppure non risponde ai vostri comandi?

Indice

Come risolvere i problemi più comuni di Steam Deck

Se questa soluzione non dovesse funzionare, provate a tenere premuto il tasto On/Off per 10 secondi nel caso di Steam Deck LCD e per 16 secondi nel caso di Steam Deck OLED. Questo riavvio forzato supera in genere eventuali problematiche a livello di sistema operativo .

Ma cosa fare se la Steam Deck è accesa ma non risponde ai comandi? A questo punto potete forzare il riavvio tenendo premuto il pulsante On/Off per 4 secondi sul modello LCD, mentre sul modello OLED tenetelo premuto per 7 secondi .

Se la vostra Steam dovesse essere già aggiornata all'ultima versione disponibile, riavviatela premendo il pulsante Steam, poi selezionate On/Off e cliccate su Riavvia. In caso dovessero esserci ancora problemi, assicuratevi le eventuali applicazioni di terze parti installate tramite la modalità Desktop siano chiuse o disabilitate, quindi verificate se il problema persiste (questo vale per esempio per l'Heroic Games Launcher o Lutris).

Prima di effettuare qualsiasi procedura, ci sono alcune operazioni di carattere generale che potete compiere per vedere se eventualmente risolvono il vostro problema. Nel caso Steam Deck non si dovesse accendere, vi rimandiamo al capitolo dedicato , mentre qui affronteremo questioni legate al funzionamento.

Così facendo però perderete tutti i vostri dati, e anche se per fortuna la console consente il salvataggio dei dati nel cloud, quindi effettivamente non perderete i giochi salvati o nessuno dei contenuti, forse prima di ripristinarla potete provare alcune soluzioni meno drastiche. Andiamo quindi a vedere i problemi più comuni e come risolverli senza necessariamente cancellare i dati sulla Steam Deck.

Nel caso di problemi di latenza con un dispositivo, scollegatelo e ricollegatelo, e se il problema persiste annullate l'associazione e riassociate il dispositivo. Se anche questo non dovesse risolvere, Valve consiglia di passare a un codec A2DP diverso, come SBC o AptXLL, cosa che potete fare dalle impostazioni Audio in modalità Desktop (premete il pulsante Steam, poi scorrete in basso, cliccate su On/Off e selezionate modalità Desktop ).

Sempre per quanto riguarda l'audio, Valve afferma che la maggior parte dei dispositivi audio da 3,5 mm e Bluetooth dovrebbe funzionare senza problemi con Steam Deck, ma alcuni dispositivi specifici potrebbero avere problemi a interagire con SteamOS o potrebbero non funzionare del tutto.

Se non dovesse arrivare alcun suono dagli altoparlanti integrati, assicuratevi che non ci sia un altro dispositivo con audio abilitato collegato tramite Bluetooth, USB-C o il jack da 3,5 mm, quindi passate a un output diverso e poi di nuovo agli altoparlanti predefiniti. Anche i televisori e alcuni schermi sono dispositivi audio esterni.

Per questioni legate agli input, premete il tasto Steam, poi selezionate Impostazioni e cliccate su Controller. Qui cliccate su Test degli input del controller per eseguire una serie di test utile per identificare eventuali problemi. Completate i test indicati e uscite tenendo premuto il pulsante B .

Come ripristinare Steam Deck dalle Impostazioni

Quando siete pronti e vi siete assicurati che tutti i vostri dati sono al sicuro, accendete la Steam Deck e assicuratevi che sia nella modalità di gioco principale, ovvero non in modalità Desktop.

Se volete comunque procedere con il ripristino di Steam Deck perché i consigli sopra non hanno risolto o perché dovete venderla, assicuratevi di aver salvato quei file non sincronizzati su Steam Cloud su PC o altro dispositivo.

Come ripristinare Steam Deck con immagine di ripristino

Un altro modo per effettuare il ripristino di Steam Deck è attraverso l'installazione dell'immagine di ripristino, il che significa effettuare un'installazione pulita.

Questa procedura è più profonda rispetto a quella del ripristino ai dati di fabbrica da impostazioni di sistema, e deve essere effettuata in caso non si riesca a riavviare il dispositivo (prima, di farlo, però, date un'occhiata ai nostri consigli nel capitolo successivo), si riscontrino problemi non risolti con il metodo precedente o se si è installato un altro sistema operativo (come Windows, per esempio).

Prima di procedere, assicuratevi di avere una chiavetta USB con almeno 16 GB di spazio e l'immagine di ripristino di Steam Deck, che potete scaricare andando a questo indirizzo. Leggete la licenza di utilizzo di SteamOS, poi mettete la spunta alla voce in basso a sinistra "By selecting the box to the left you agree to the terms of this Steam End User License Agreement".

Successivamente il pulsante sulla destra con la scritta Download SteamOS Deck Image diventerà cliccabile: cliccateci sopra per scaricarlo.

Adesso potete procedere con il ripristino della console. Per la procedura completa vi rinviamo alla nostra guida su come formattare Steam Deck, dove potrete anche vedere come formattare una scheda SD da Steam Deck, ma vediamo comunque come fare qui.

Adesso dovete preparare una unità di avvio con la chiavetta USB e l'immagine (questa operazione formatterà il contenuto della chiavetta). Se utilizzate Windows, scaricate Rufus, poi avviate l'utility, selezionate il file di ripristino e avviate la scrittura sulla chiavetta USB. Al termine, selezionate Chiudi ed espellete l'unità.

Se invece usate macOS, potete usare Balena Etcher per scrivere il file di ripristino sulla chiavetta USB, poi a operazione completata chiudete l'app ed espellete la chiavetta.

Adesso collegate la chiavetta a Steam Deck e spegnete la console. Poi tenete premuto Volume giù e premete sul pulsante On/Off, quando sentite il segnale sonoro, rilasciate il pulsante Volume giù e vi troverete nel Boot Manager.

Qui selezionate l'avvio del sistema da EFI USB Device (la vostra chiavetta USB), al che lo schermo si spegnerà.

Aspettate un minuto e vi troverete nella recovery, dove potrete navigare usando il trackpad e i grilletti. Adesso potrete scegliere tra quattro opzioni. Cancella i dati utente localiformatta le partizioni della Steam Deck, rimuovendo i giochi scaricati e tutti i contenuti personali salvati, incluse le configurazioni di sistema.

Ricarica l'immagine di Steam Deck esegue un ripristino di fabbrica, il che cancellerà tutte le informazioni dell'utente, i giochi installati, le applicazioni e altri sistemi operativi, in modo da sostituirli con SteamOS predefinito. Reinstalla SteamOS è invece la soluzione che reinstallerà SteamOS su Steam Deck cercando di mantenere i giochi e altri contenuti personali (non è detto che questo avverrà).

Infine Strumenti di ripristino apre un prompt dei comandi con la possibilità di apportare modifiche alla partizione di avvio di Steam Deck.

Per effettuare un'installazione pulita, selezionate Ricarica l'immagine di Steam Deck, mentre se volete installare SteamOS mantenendo i file e le impostazioni, toccate l'icona Reinstalla SteamOS.