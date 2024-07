Come risolvere i problemi più comuni di Netflix: dall'app bloccata, al nucleo domestico

Se non ci sono segnalazioni di problemi di Netflix, allora il problema sei tu, quindi o la tua connessione o il tuo dispositivo. La prima cosa da fare è verificare la connessione: dovremmo aver già controllato l'operatore su Downdetector, quindi se non sono segnalati problemi (comunque non da escludere a priori), possiamo passare a verificare la rete di casa e i dispositivi.

La prima cosa da fare, che tu stia provando a guardare Netflix da TV, PC, telefono o tablet, è provare a verificare che la connessione funzioni.

Per farlo, da PC e dispositivo mobile puoi provare ad avviare un browser e aprire due pagine Internet qualsiasi (giusto per escludere problemi ai server), come il sito di Google e quello di Smartworld. Da TV, prova ad avviare un'altra app, come RaiPlay o Mediaset Infinity.

Controlla il collegamento a Internet del dispositivo

Se stai usando il Wi-Fi di casa e non riesci a vedere Netflix dal TV, prova a vedere se riesci a vederlo dal telefono oppure dal computer, o viceversa. O se comunque riesci a connetterti a Internet da un altro dispositivo.

Per verificare il collegamento a Internet del tuo televisore, la procedura è diversa a seconda del marchio, ma in genere devi cliccare su un'icona a forma di ingranaggio dopo aver premuto il tasto Home per entrare nelle Impostazioni.

Poi cerca una voce del tipo Rete, cliccaci sopra e verifica che riporti Connesso a Internet.

Se non è così, segui la procedura per ripristinare la connessione, via cavo o Wi-Fi.

Se vuoi controllare la connessione sul computer, è molto più semplice. Su Windows, dovresti vedere l'icona del Wi-Fi o della connessione Ethernet in basso a destra, nello spazio dedicato alle icone di sistema. Puoi verificare cliccandoci sopra e poi nello spazio dedicato alle connessioni vedere Connesso e il nome della rete.

Su Mac, dovresti vedere l'icona del Wi-Fi o del collegamento Ethernet in alto a destra, a sinistra della data e dell'ora. Per controllare, premi sul menu Apple e seleziona Impostazioni di sistema, poi a sinistra clicca su Rete e a destra dovresti vedere Connesso in corrispondenza del Wi-Fi o del collegamento Ethernet.

Per verificare la connessione su telefoni e tablet Android, vai nelle Impostazioni e seleziona Rete e Internet, poi tocca Internet e verifica di essere collegato alla rete Wi-Fi, se la tua intenzione è questa.

Se invece vuoi usare la rete dati, torna alla sezione Rete e internet e tocca la SIM dati, poi controlla che l'interruttore di fianco a Dati mobili sia attivo.

Su iPhone e iPad, invece, vai nelle Impostazioni e tocca Wi-Fi, poi assicurati che l'interruttore in alto sia attivo e sotto sia indicata con una spunta la rete Wi-Fi a cui vuoi connetterti.

Se invece vuoi connetterti con la rete cellulare, torna alle Impostazioni e tocca Cellulare, poi controlla che l'interruttore in alto, di fianco a Dati cellulare sia attivo.

Nel caso tu voglia utilizzare la rete dati, sia da Android che iPhone o iPad, apri l'app Netflix e tocca Il mio Netflix in basso a destra, poi tocca l'icona con tre linee orizzontali in alto a destra e seleziona Impostazioni App.

A questo punto seleziona Riproduzione video in alto e assicurati che non sia selezionato Solo Wi-Fi.

Controlla la velocità di connessione

Tieni inoltre presente che Netflix richiede una velocità minima di 3 Mbps per la visione in HD (Alta definizione), ovvero 720p di risoluzione, 5 Mbos per la visione in Full HD, ovvero 1080p di risoluzione, e 15 Mbps per la visione in UHD (Ultra HD), che corrisponde a una risoluzione 4K.

Puoi verificare la velocità di collegamento andando sul sito di Ookla e cliccando su Vai. Attendi il completamento del test e controlla che sia sufficiente a garantire la visione entro i parametri consigliati.

Riavvia il router o il dispositivo

Un modo per assicurarsi che il problema non sia il router, è riavviarlo seguendo le indicazioni del produttore. Puoi anche provare a riavviare il dispositivo in questione.

Per una smart TV, spegni l'apparecchio e scollegalo dalla corrente staccando la spina o il collegamento elettrico.

Lascialo scollegato per almeno 15 secondi per assicurarsi che sia spento, poi riconnettilo alla corrente elettrica e riaccendilo.

Nel caso di un PC Windows, premi il tasto Windows, poi in basso a destra clicca sull'icona di spegnimento (un cerchio con una barra in alto) e seleziona Riavvia il computer. Per un Mac, clicca in alto a sinistra sul menu Apple, poi seleziona Riavvia.

Se vuoi riavviare un telefono o tablet Android, abbassa la tendina delle notifiche completamente (abbassandola due volte), poi tocca l'icona di spegnimento e seleziona Riavvia. Oppure premi e tieni premuto il pulsante di avvio e seleziona Riavvia.

Per riavviare un iPhone o un iPad, invece, sblocca il dispositivo e vai nelle Impostazioni, poi tocca la voce Generali. Scorri fino in fondo e tocca Spegni, per poi dare conferma scorrendo l'interruttore in alto sullo schermo.

Attendi il completo spegnimento, poi tieni premuto il tasto accensione fino a che non vedi comparire il simbolo della mela.