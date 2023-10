Come risparmiare soldi con le app

State cercando di mettere dei soldi da parte, ma non ci riuscite? Avete qualche problema nel risparmiare magari perché non riuscite a tenere traccia delle volte uscite? Se avete una quota in mente e a fine mese non vi ritrovate con la somma desiderata tra i vostri risparmi, allora probabilmente starete cercando delle informazioni su come fare. Che si tratti di risparmiare per la vostra prima casa, per le prossime vacanze o semplicemente per avere un fondo per le emergenze, in questa guida troverete alcune informazioni che vi saranno utili.



Se vi abbiamo incuriosito e state ancora leggendo, nei prossimi paragrafi andremo a parlare di alcune app utili per risparmiare. Esatto, avete capito bene. La tecnologia ci fornisce una mano d'aiuto anche quando si parla di mettere dei soldi da parte. In che modo? Lo stiamo per scoprire insieme. Dunque, prendetevi un po' di tempo da dedicare alla lettura di questa nostra guida che abbiamo scritto proprio per voi. Inoltre, vi consigliamo di dare un'occhiata a queste app proprio mentre ve ne parliamo, in modo tale da capire se possono esservi utili e quale preferite. Che ne dite, siete pronti per cominciare a parlare di risparmiare soldi con app?

Indice

Monefy

La prima opzione che vi presentiamo, utile ai vostri risparmi, si chiama Monefy. Si tratta di un'applicazione che è disponibile sia per dispositivi Android che iOS. Potrete, quindi, cercarla, scaricarla e installarla direttamente dal Play Store o dall'App Store, in base al tipo di smartphone che avete. Ottenere Monefy è gratuito, sebbene l'applicazione abbia delle funzioni extra che sono accessibili solo attraverso degli acqusti in-app. La sua interfaccia è davvero semplice e intuibile. Con quest'applicazione potrete registrare tutte le spese che fate su base quotidiana, settimanale o mensile (secondo le vostre preferenze), in modo tale da poterne tenere traccia e da averle a disposizione a portata di clic. Una volta presente sul vostro dispositivo la potrete avviare con un semplice tap sulla sua icona e vedrete così la schermata principale. Nella parte inferiore dello schermo vedrete la voce Spese. Cliccateci su e vedrete comparire un modulo, in cui inserire le informazioni richieste relative all'importo speso e alla data. Potrete selezionare la categoria della spesa in questione e anche aggiungere una nota, se lo ritenere necessario. Non vi resta che confermare per veder comparire questa spesa nel vostro database di Monefy. Questa operazione potrà essere ripetuta per tutti i vostri acquisti e le uscite. Se fate clic sulla voce Entrate, vedrete lo stesso modulo, questa volta però utile per il denaro che ricevete. Nella schermata principale dell'app potrete vedere il vostro bilancio generale, per tenere traccia costante e monitorare il tutto direttamente dallo smartphone.

Money Manager

La seconda opzione che vi presentiamo si chiama Money Manager. Anche in questo caso abbiamo a che fare con un'applicazione che è disponibile sia per smartphone Android, che per iOS. Dunque, la potrete ottenere semplicemente cercandola sul Play Store o sull'App Store in base al tipo di dispositivo in vostro possesso. Con quest'app potrete tenere traccia dei vostri risparmi gestendo entrate e uscite relative ai vostri eventuali conti correnti, carte di debito, credito, ecc. La potrete scaricare a titolo gratuito, ma troverete una versione a pagamento che dà accesso a delle funzioni aggiuntive che potreste ritenere utili e comode. Una volta ottenuta e presente sul vostro smartphone potrete avviarla facendo clic sulla sua icona. Visualizzerete così la sua schermata principale. Potrete subito iniziare a registrare le entrate e le uscite. In che modo? Vi basterà fare clic sull'icona con il tasto + che vedrete a destra in basso. Apparirà un modulo con dei campi da riempire, relativi alla quota, alla data e dalla categoria. Una volta aggiunti i dati necessari potrete premere su Salva per registrare la transazione. Ripetendo l'operazione il vostro bilancio sarà completo e potrete tenerne traccia direttamente sulla Home, dove troverete un riepilogo.