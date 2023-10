In questa guida vedremo come rispondere messaggio Instagram, da app o computer

Avete appena ricevuto una notifica sul vostro smartphone: è l'app di Instagram. Qualcuno vi ha mandato un messaggio e adesso desiderate rispondere. Ma come fare? Niente di più semplice e immediato. Come su moltissimi social network, anche Instagram prevede la possibilità di avviare conversazioni private tra gli utenti. E a differenza di Facebook non occorre installare un'applicazione dedicata allo scopo. Vediamo, quindi, come rispondere messaggio Instagram, sia su Android che su iOS, a prescindere dal tipo di dispositivo mobile in uso (smartphone o tablet). E visto che siamo in tema, vi suggeriamo di dare un'occhiata al nostro articolo di approfondimento su come vedere le richieste di messaggi su Instagram.

Indice

Prima di entrare nel "vivo" della procedura, è opportuna una precisazione. Come su altri social network, anche su Instagram ci sono interazioni pubbliche, visibili agli altri utenti (e quindi messaggi pubblicati come commenti a un post, oppure apprezzamenti emblematicamente identificati dai "like" cliccando sull'icona a forma di cuore), e interazioni private, vale a dire conversazioni scambiate tra due o più utenti. Si tratta di una differenza sostanziale, in quanto le interazioni pubbliche sono, per la loro natura, per l'appunto visibili a chiunque; al contrario, i messaggi privati possono essere visualizzati soltanto dagli utenti coinvolti. E non si tratta solamente di post scritti: è possibile, infatti, inviare un messaggio privato contenente immagini o video. In questa guida ci occuperemo delle interazioni private.

Come rispondere a un messaggio su Instagram su Android

La prima cosa da fare è scaricare l'app ufficiale di Instagram sul vostro dispositivo. Potete farlo entrando nell'app Google Play Store e cercando l'applicazione in questione dalla barra di ricerca, oppure cliccando semplicemente sul badge riportato qui di seguito. Scarica da Play Store Avviate l'applicazione e, se non lo avete ancora fatto, eseguite l'accesso al vostro profilo inserendo il vostro nome utente e la password associata. Una volta giunti nella schermata principale (contraddistinta dall'icona a forma di casa nella barra di navigazione in basso), cliccate sul pulsante a forma di nuvoletta posto accanto al cuore. A questo punto, selezionate la conversazione di vostro interesse con un tap e individuate il messaggio a cui desiderate rispondere. Come ultimo passaggio, tenete premuto sul testo ricevuto e scorrete con il dito verso destra finché non appare un pulsante di risposta. Se questa procedura vi sembra troppo complicata, la piattaforma ha previsto un metodo ancora più semplice. Una volta selezionata la conversazione e individuato il messaggio a cui si desidera rispondere, è sufficiente tenere premuto su di esso e fare clic immediatamente sul pulsante "Rispondi". In entrambi i casi, siamo praticamente giunti alla fine. Occorrerà, infatti, scrivere il testo e premere il tasto "Invio" per far partire il messaggio. E se volessimo, invece, riprendere un nostro messaggio? In questo caso, bisognerà tenere premuto sul testo (ossia, quello che abbiamo inviato al destinatario) e scorrere verso sinistra. Se non avete, infine, indivuato la chat di riferimento, è possibile sfruttare la barra di ricerca in alto e digitare il nome dell'utente con cui si vuole continuare o avviare la conversazione.

Come rispondere a un messaggio su Instagram su iPhone / iPad

Vediamo, adesso, come rispondere ai messaggi privati su Instagram tramite iPhone o iPad. La procedura descritta nel precedente paragrafo vale anche per i dispositivi mobili equipaggiati con il sistema operativo iOS o iPadOS, che riportiamo per completezza. Anche in questo caso, bisognerà procedere tramite applicazione ufficiale, scaricabile gratuitamente dall'App Store di Apple oppure sfruttando direttamente il badge riportato qui di seguito. Scarica da App Store Non dimenticatevi, inoltre, di accedere al vostro profilo inserendo l'indirizzo di posta elettronica (o l'username) e la password. Avviate l'applicazione Cliccate sull'icona a forma di casa nella barra di navigazione in basso, così da accedere alla schermata principale di Instagram Cliccate sul pulsante a forma di nuvoletta posto accanto al cuore Selezionate la conversazione di vostro interesse con un tap e individuate il messaggio Tenete premuto sul testo ricevuto e scorrete con il dito verso sinistra finché non appare il pulsante di risposta, oppure tenete premuto il tasto e fate clic immediatamente su "Rispondi" Digitate il testo (o inviate, in alternativa, un video o un'immagine) e premete il tasto "Invia". Per riprendere, invece, un nostro messaggio inviato al destinatario, bisognerà tenere premuto sul testo (ossia, quello che abbiamo inviato al destinatario) e scorrere verso sinistra. Se, infine, non avete indivuato la chat di riferimento, è possibile sfruttare la barra di ricerca in alto e digitare il nome dell'utente con cui si vuole continuare o avviare la conversazione.

Come rispondere a un messaggio su Instagram su PC

Per rispondere ai messaggi privati su Instagram da PC ci sono due modi: Tramite il sito ufficiale della piattaforma

Utilizzando l'app Instagram di Windows Come rispondere a messaggio privato su Instagram tramite desktop In questo caso bisognerà utilizzare un qualsiasi programma per navigare su Internet, come, ad esempio, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Microsoft Edge e via di seguito. Accendete, quindi, il computer e aprite il vostro browser di riferimento, dopodiché entrate sul sito ufficiale di Instagram. Se non lo avete ancora fatto, eseguite l'accesso al vostro profilo, inserendo l'indirizzo di posta elettronica (o l'username) e la password. Spostate il mouse sulla barra di navigazione a sinistra e selezionate l'icona Messaggi per accedere alle conversazioni. Selezionate la conversazione di riferimento e passate il cursore del mouse accanto al messaggio a cui desiderate rispondere. A questo punto, vi basterà cliccare su "Rispondi" per inserire un nuovo campo di testo oppure inviare un'immagine o un video, cliccando, infine, su "Invia" per farlo partire. Come rispondere a un messaggio privato su Instagram tramite app Instagram per Windows In questo caso bisognerà utilizzare l'app Instagram per Windows, scaricabile gratuitamente dal Microsoft Store o dal badge riportato qui di seguito. Non dimenticate di accedere al vostro profilo inserendo le credenziali. Scarica da Microsoft Aprite l'app Selezionate l'icona Messaggi dalla barra a sinistra per accedere all'elenco delle chat Selezionate la conversazione di vostro interesse Passate il cursore del mouse accanto al messaggio a cui desiderate rispondere Cliccate su "Rispondi" Inserite il messaggio (campo di testo, immagine o video; in questi ultimi due casi, bisognerà cliccare sull'icona a forma di graffetta e individuare il contenuto multimediale presente nel computer) Premete "Invia" per farlo partire.