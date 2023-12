Come ritrovare un joycon smarrito con Nintendo Switch

Chi ha bambini in casa, oppure tende a portare la sua Nintendo Switch con sé dappertutto, ne sa qualcosa: perdere un joycon può essere davvero spiacevole. In questa guida ti aiutiamo, nel limite del possibile, a ritrovare un joycon smarrito con Nintendo Switch. I controller Switch sono molto belli, colorati ed ergonomici, ma essendo così piccoli, quando non si trovano direttamente attaccati alla Switch o "nel solito cassetto", cominciano i problemi.

Indice

Dove può essere il mio joycon Nintendo Switch?

Per prima cosa è importante ricordarsi dove potrebbe essere il controller. Se lo hai perso in casa, o comunque hai la sensazione che non si trovi al di fuori del salotto o della camera da letto, non dovresti avere problemi a ritrovarlo con l'apposita funzione che ti andremo ad illustrare. Se invece hai perso il controller al di fuori della tua casa, puoi ripetere la stessa operazione, ma le probabilità che si trovi ancora lì, se lo hai smarrito in un luogo pubblico, non saranno molte.

Ritrovare un joycon smarrito con Nintendo Switch

Per ritrovare il joycon mancante, o una coppia di joycon, o un pro controller che non riesci proprio a individuare puoi seguire questa semplicissima procedura: Assicurati che la tua Switch sia aggiornata. Se ti manca un joycon, puoi aggiornarla servendoti del touchscreen per andare su Impostazioni à A questo punto premi il tasto HOME, ovvero la casetta, oppure torna al menù principale aiutandoti con il touchscreen. Accanto alle Impostazioni dovresti trovare un'icona a forma di Controller, e si chiama proprio così. Premi quel tasto. Ti comparirà una schermata con tutti i controller e i joycon abbinati a quella console. Seleziona l'opzione Trova Controller per il joycon che hai smarrito. A questo punto, il joycon comincerà ad emettere una lieve vibrazione. Fai in modo di trovarti nel silenzio assoluto per sentire meglio la vibrazione e individuare una volta per tutte il joycn, che magari è finito tra i cuscini del divano o in un altro cassetto. Se il joycon o il pro controller non dovessero vibrare, prova a spostare la console in un altro luogo della casa: potresti essere troppo lontano. In alternativa, prova a usare la ricerca del controller con un'altra console con cui sai che il dispositivo è stato accoppiato in precedenza. Cosa succede se il joycon non vibra nonostante mi trovi in prossimità del luogo in cui l'ho smarrito? nonostante mi trovi in prossimità del luogo in cui l'ho smarrito? A volte il joycon potrebbe non vibrare affatto, nonostante tutti i tentativi fatti con l'opzione Trova Controller. Possono esserci vari motivi per cui sta succedendo proprio a te. Per esempio: Il joycon è troppo lontano dalla console , e non riesce a individuarlo

, e non riesce a individuarlo Il joycon ha esaurito la batteria . Tieni a mente che la batteria dei joycon è sorprendentemente durevole, ma non infinita. Specialmente quando sono scollegati.

. Tieni a mente che la batteria dei joycon è sorprendentemente durevole, ma non infinita. Specialmente quando sono scollegati. Sono stati abbinati (o accoppiati) a un'altra console. In questo caso devi continuare a provare finché non senti la vibrazione o iniziare le ricerche manuali. Se il controller è scarico, purtroppo, c'è poco da fare: dovrai trovarlo come qualsiasi oggetto normalissimo, come per esempio un paio d'occhiali o un telecomando.

Joycon rubato: cosa fare?

Nintendo, sul suo sito ufficiale, è molto chiara riguardo ai dispositivi smarriti o rubati (console, joycon, videogiochi e tutto il resto). La garanzia sui suoi prodotti non copre questo tipo di incidente. Di conseguenza, Nintendo non sostituisce prodotti rubati o smarriti. Se perdi un joycon da qualche parte al di fuori di casa e non riesci a ritrovarlo con il metodo menzionato qui sopra, è assai probabile che tu debba acquistare un nuovo joycon. La buona notizia è che in vendita ci sono i singoli joycon, destro o sinistro. La cattiva notizia è che acquistarne uno è meno conveniente, a livello di prezzi, dell'acquistarne una coppia.

Ho trovato un joycon o una Nintendo Switch che non mi appartiene

Se hai trovato un joycon o una Nintendo Switch non di tua proprietà, potresti volerla riconsegnare al suo proprietario. In questo caso sappi che non potrai rivolgerti al sito web o all'assistenza Nintendo, che dal regolamento scarica ogni responsabilità. Chi desidera segnalare il ritrovamento di un dispositivo Nintendo dovrà consegnarlo all'ufficio oggetti smarriti o alle forze dell'ordine. Saranno poi loro a rivolgersi a Nintendo per richiedere tutte le informazioni coperte da diritto alla privacy che un civile non potrebbe richiedere alla società. Come puoi vedere, le probabilità che qualcuno ritrovi un tuo joycon e decida di consegnarlo alle forze dell'ordine, e che queste decidano di contattare Nintendo invece di occuparsi di qualcosa di più importante, sono molto, molto, molto basse. Cerca sempre di tenere i tuoi controller attaccati alla switch e di fare in modo che tutto si trovi sempre al solito posto. Se hai dei bambini in casa, fai in modo che la console diventi una loro responsabilità e insegna loro il valore di questi piccoli controller.

Joycon smarrito definitivamente: che fare adesso?

Se il tuo joycon non si trova in nessun modo, non c'è altra soluzione che acquistarne uno nuovo. Puoi acquistare solo il joycon mancante (destro o sinistro) oppure optare per una nuova coppia con colori differenti.

Altri problemi dei joycon con Nintendo Switch

Altri due problemi molto comuni con i controller Nintendo Switch sono quelli che riguardano la responsiveness syndrome e il cosiddetto drifting. Nel primo caso, il controller risponde male ai comandi, di solito troppo in ritardo rispetto a quando li si computa. Nel secondo caso, invece, la levetta analogica tende in una direzione, rendendo davvero difficili le partite, specie quando c'è bisogno di precisione. Se non riesci a risolvere i tuoi problemi con la ricalibrazione dei joycon, sappi che esiste la possibilità, solo per i dispositivi originali, di inoltrare una richiesta di riparazione a Nintendo. Accedendo a questo modulo, potrai richiedere che Nintendo effettui una riparazione dei tuoi joycon senza spese aggiuntive. Esistono alcuni casi in cui Nintendo potrebbe rifiutarsi di riparare il tuo controller, in caso per esempio tu stia alterando il funzionamento dello stesso con accessori o oggetti non originali. Potrebbe volerci qualche settimana, ma il tuo controller tornerà a casa riparato o sostituito.