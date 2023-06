Come salvare un indirizzo su Google Maps

Vi ritrovate a utilizzare spesso Google Maps per i vostri spostamenti? Siano questi in auto, a piedi, con i mezzi di trasporto pubblici o in bicicletta, l'app rappresenta un vero e proprio aiuto. Chi vive in una grande città o ha necessità di spostarsi su grandi distanze può trovare estremamente utile quest'applicazione di Google. Come molti, potreste ritrovarvi a cercare spesso gli stessi punti e ad avere bisogno degli stessi percorsi più e più volte. In questo caso, potrebbe tornarvi utile salvare indirizzo Google Maps in modo da averlo subito pronto per le vostre ricerche. Come mai? In questo modo non sarà necessario digitare ogni volta l'indirizzo e calcolare il percorso.

Se vi abbiamo incuriosito abbastanza, allora vi consigliamo di prendervi un po' del vostro tempo da dedicare alla lettura di questa guida che abbiamo scritto appositamente per voi. Nei prossimi paragrafi vi spieghiamo come si fa, illustrando i vari passaggi uno dopo l'altro.

Inoltre, magari, provate a eseguirli mentre ve li elenchiamo. In questo modo potrete fare una prova per capire meglio il funzionamento e riuscire a ripeterlo in autonomia, in caso di necessità futura, senza rischiare di commettere alcun errore. Anche se non siete pratici di tecnologia e di app non preoccupatevi, si tratta di un procedimento semplice che non vi costerà alcuna fatica. Che ne dite, siete pronti per iniziare?