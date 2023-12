Google Maps è una delle app più utilizzate per ottenere indicazioni stradali, in grado di fornire informazioni in tempo reale sul percorso e una serie di opzioni per personalizzare gli spostamenti. Ma a volte potremmo aver bisogno di salvare i nostri itinerari, sia per poterli recuperare velocemente che per accedervi anche in assenza di connessione Internet.

Vediamo quindi come salvare un percorso su Google Maps, da computer o telefono (Android o iPhone), in modo da avere sempre a portata di mano i tragitti che utilizziamo di più o che potrebbero servirci in alcune situazioni.

E se cercaste come salvare un percorso su Google Maps in GPX, non preoccupatevi: scoprirete che con pochi clic potrete ottenere quello di cui avete bisogno. Andiamo a scoprire come, oltre a ricordarvi il nostro approfondimento su come cancellare la cronologia su Google Maps.