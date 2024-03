Come sapere se una SIM è 5G

State cercando una promozione per modificare il vostro piano tariffario e leggete spesso del 5G ? Probabilmente, se non avete una SIM proprio recente, vi starete chiedendo se questa è effettivamente compatibile, non è così? Se state cercando questa informazione in rete, allora vi diciamo che vi trovate nel posto giusto, in quanto vi stiamo per fornire delle indicazioni utili per scoprirlo. Anche se non siete degli esperti di tecnologia non vi dovete preoccupare. Nei paragrafi a seguire troverete delle istruzioni dettagliate per capire se la vostra SIM è 5G. Vi abbiamo incuriosito a sufficienza e siete ancora qui? Bene, in questo caso vi consigliamo di ritagliarvi un po' del vostro tempo da dedicare alla lettura di questa nostra guida che abbiamo scritto proprio per voi. Se seguirete passo dopo passo le nostre indicazioni riuscirete a capire nel giro di poco se la vostra èuna SIM 5G . Che ne dite, siete pronti per iniziare?

Indice

Verificare se la SIM è 5G su Android

Avete uno smartphone Android e alcuni dubbi sulla vostra SIM? Dunque, vediamo insieme come procedere per verificare questa informazione. Per prima cosa dovete assicurarvi di essere in un'area coperta dal 5G. Non vi resta che "forzare" Android a utilizzare questa connessione. Accedete alle Impostazioni con un clic sull'icona dell'ingranaggio che vedrete sullo schermo. Selezionate la voce Schede SIM e reti mobili poi su Connessione. Attenzione, potreste trovare delle voci simili, con piccole differenze di denominazione in base alla marca dello smartphone che avete. Qui, il tasto relativo alla Connessione dati, che potrebbe anche chiamarsi Reti cellulare o Dati mobili, deve essere impostato su ON. Se lo vedete su OFF, apportare la modifica. A questo punto dovrete selezionare la scheda SIM in questione con un tap sull'opzione Rete preferita o Tipo di rete preferita.

Individuate la voce Preferisci reti 5G e mettete il segno di spunta in corrispondenza. Non è finita qui. Dovrete fare attenzione al fatto che il dispositivo mobile non sia connesso a nessuna rete Wi-Fi. Con uno scroll verso il basso potrete visualizzare l'area delle notifiche, che ha in cima la varie icone, tra cui quella del Wi-Fi. Spegnetela per evitare connessioni al momento indesiderate. Ora non vi resta che aspettare. In alto, in corrispondenza dell'icona della connessione dati, vicino all'orario, dovreste poter visualizzare la dicitura 5G. Se è così allora vuol dire che la vostra SIM supporta questa connessione. Se doveste vedere 4G o altre diciture, allora il 5G non è supportato. Per questa verifica è importante che la SIM abbia un piano per la connessione dati e del credito sufficiente disponibile per attivare la connessione. Considerate che in alcune zone la connessione 5G non è disponibile, per cui se non dovesse apparire la dicitura potrebbe non essere un problema della vostra SIM.

In questi casi, vi consigliamo di ripetere la procedura più volte, in luoghi diversi, per essere sicuri.