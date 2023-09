Come sbloccare un Mac bloccato

Andiamo a vedere come sbloccare Mac bloccato e analizzare i diversi casi, sia che non riusciate ad accedere alla schermata password o che il cursore del mouse non si muova più, oltre a ricordarvi la nostra guida su come entrare nella modalità sicura del Mac .

Il vostro Mac è bloccato all'accensione, magari dopo un aggiornamento o anche dopo un semplice riavvio? Oppure non risponde più ai comandi ? Le cause potrebbero essere diverse come le situazioni, e se la soluzione del problema può essere semplicissima, potrebbe richiedere anche un intervento più impegnativo.

Indice

Come sbloccare Mac bloccato sulla mela

Ora potrebbe venirvi richiesto di selezionare l'utente principale. In questo caso, fatelo, cliccate su Avanti e inserite la password amministratore, poi nella schermata che appare selezionate Utility Disco dalla finestra delle utility in macOS Recovery e poi cliccate su Continua.

In caso il problema persista, provate a disconnettere tutti gli accessori , come stampanti, unità e hub USB ed eventuali tastiere o mouse, sempre connessi via cavo USB. Tenete premuto il tasto di accensione per almeno dieci secondi e provate a riaccendere il Mac.

La prima procedura da compiere è la più semplice. Provate a tenere premuto il tasto di accensione per almeno dieci secondi finché il Mac, poi provate a riaccenderlo (sui MacBook con Touch ID, il tasto di accensione è il tasto in alto a destra sulla tastiera).

In questo caso, il logo Apple o la barra di avanzamento potrebbero essere visualizzati per un tempo molto più lungo del solito, e quest'ultima potrebbe avanzare lentamente e rimanere ferma per intervalli prolungati, oppure il Mac potrebbe continuare a riavviarsi.

Ora in Utility Disco, cliccate su Vista (in alto nella barra degli strumenti) e se presente cliccate su Mostra tutti i dispositivi . A sinistra nella barra laterale dovreste vedere ogni disco o altro dispositivo di archiviazione disponibile, a partire dal disco di avvio .

In questo caso, fatelo, cliccate su Avanti e inserite la password amministratore, poi nella schermata che appare selezionate Utility Disco e cliccate su Continua. A sinistra, cliccate sul disco di avvio, in genere chiamato Macintosh HD. Cliccate a destra su Inizializza e confermate di voler cancellare ogni contenuto al suo interno.

Se il problema non è stato risolto, l'unica cosa che potete fare è reinstallare macOS da macOS Recovery. Collegate il computer a una fonte di alimentazione (nel caso sia un MacBook) e spegnetelo tenendo premuto il tasto di accensione per almeno dieci secondi, poi:

Ora riavviate il computer, in caso non si riavvii da solo.

Ora dalla finestra delle utility selezionate Utility Disco e cliccate su Continua. A sinistra, selezionate il disco in cui avete riscontrato il problema. A destra, cliccate in alto su Inizializza. Specificate un nome (lo stesso di prima, per esempio Macintosh HD) e un formato, APFS (su Mac con processori Intel Utility Disco potrebbe suggerirvi anche Mac OS esteso (journaled)).

Se avete un Mac con processore Apple , accendete il Mac e continuate a tenere premuto il pulsante di accensione fino a quando non visualizzate la finestra delle opzioni di avvio. Selezionate Opzioni, poi cliccate su Continua. Se richiesto, selezionate un utente di cui conoscete la password, poi inserite la password di amministratore. In alternativa, potrebbe esservi richiesto di inserire l'ID Apple e la password utilizzati sul Mac.

Se tutto procede senza intoppi, potete uscire da Utility Disco riavviando il Mac: cliccate in alto a sinistra sul menu Apple e poi selezionate Riavvia. Se invece Utility Disco dovesse dirvi che non può correggere un errore, dovrete formattare il disco. Segnatevi il nome del disco da inizializzare.

Dopo che Utility Disco ha completato il controllo del volume, cliccate su Fine e selezionate l'elemento situato immediatamente sopra al volume nella barra laterale ed eseguite di nuovo S.O.S. Continuate a risalire l'elenco ed eseguite S.O.S. per ciascun volume del disco, poi per ogni contenitore del disco e infine per il disco stesso.

Cliccate su Esegui (o Ripara disco ) per avviare la ricerca di errori nel volume selezionato. In caso non possiate selezionare il pulsante SOS , significa che non potete riparare il disco, il contenitore o il volume selezionato e quindi passate a quello successivo. Se invece vi viene richiesta una password per sbloccare il disco, inserite quella di amministratore.

Attendete il completamento dell'installazione senza mettere il Mac in stato di stop o chiuderne il coperchio. Durante il processo, il Mac scaricherà l'ultima versione di macOS e la installerà, quindi potrebbe essere lungo e il computer potrebbe riavviarsi o mostrare la barra di avanzamento più volte oppure lo schermo potrebbe apparire nero per qualche minuto.

Come sbloccare Mac bloccato su schermata password

Per prima cosa, assicuratevi di essere nella finestra di accesso, dove vedrete in alto il vostro nome, il campo dove inserire la password e in basso i tre pulsanti Spegni, Riavvia e Stop. Inserite la password massimo tre volte , poi il Mac vi proporrà di reimpostarla.

Per primo, analizziamo la questione più semplice, ovvero il caso che abbiate dimenticato la password, poi andiamo a esplorare cosa fare in caso la schermata password sia bloccata e non riusciamo effettivamente ad accedere al computer.

Se l'avvio è molto lento ma riuscite ad accedere , potrebbero esserci troppe app che si avviano all'accensione del Mac. Una volta entrati nel Mac, cliccate sull'icona a forma di mela in alto a sinistra e se avete macOS Ventura cliccate su Impostazioni di Sistema . Poi a sinistra cliccate su Generali e a destra selezionate Elementi login . Selezionate un'app dalla lista sotto Apri al login e poi cliccate sul pulsante "-" in basso.

Vediamo come affrontarli. La soluzione più semplice è provare a riavviare il computer. Disconnettete ogni dispositivo collegato, poi premete e tenete premuto il pulsante di accensione (o per i MacBook con Touch ID il pulsante in alto a destra nella tastiera) per dieci secondi. Riavviate il Mac.

Se il Mac non dovesse riavviarsi , vi verrà chiesto immediatamente di inserire il vostro ID Apple . Inserite i dati richiesti e cliccate su Reimposta password. Ora potrebbe venirvi chiesto di creare un nuovo portachiavi per archiviare le password dell'utente, al che cliccate su OK per riavviare il Mac.

Se vi viene mostrata la possibilità di riavviare e mostrare le opzioni per reimpostare la password, cliccate sul messaggio per riavviare il Mac e poi eseguite uno di questi passaggi, che potrebbero variare a seconda della situazione:

Se il problema non è risolto, potete provare a resettare il System Management Controller (SMC), il componente responsabile della gestione dell'energia sul Mac e che controlla una diverse cose, come la retroilluminazione della tastiera, la ricarica, le ventole e persino le prestazioni del sistema. A volte il ripristino dell'SMC alle impostazioni di fabbrica è in grado di sistemare il vostro Mac bloccato sulla schermata di accesso dopo un aggiornamento.

Assicuratevi che il computer abbia almeno 10 GB di spazio libero cliccando sul menu Apple in alto a sinistra e selezionando Informazioni su questo Mac . Selezionate Spazio di archiviazione o Ulteriori informazioni , poi scorrete verso il basso fino a vedere la voce Archiviazione. In caso contrario svuotate il cestino o spostate alcuni file molto grandi su un disco esterno. Riavviate il computer cliccando sul menu Apple in alto a sinistra e poi selezionando Riavvia.

Se avete un Mac con chip Apple , premete e tenete premuto il tasto di accensione finché non visualizzate la scritta Carico opzioni di avvio . Selezionate un volume. poi premete e tenete premuto il tasto Maiuscole e cliccate su Continua in modalità sicura .

Se il problema non è risolto, riavviate il Mac in modalità sicura e controllate che ci sia spazio sufficiente. Spegnete il Mac premendo e tenendo premuto il tasto di accensione per almeno dieci secondi.

Se avete macOS Monterey o versioni precedenti, cliccate sulla mela in alto a sinistra e poi su Preferenze di Sistema . Cliccate su Utenti e gruppi , cliccate sull'icona a forma di lucchetto, selezionate il vostro utente (o quello a cui non riuscite ad accedere) e cliccate su Elementi login. Selezionate un'app dalla lista sotto Apri al login e poi cliccate sul pulsante "-" in basso

Non ha funzionato? Se avete un computer con processore Intel, potete provare a resettare la Nonvolatile Random-access Memory (NVRAM) o la Parameter RAM (PRAM). La NVRAM e la PRAM vengono utilizzate per memorizzare alcune impostazioni come l'impostazione della sveglia, il cambiamento della sensibilità del mouse, il disco di avvio, la memoria virtuale, il volume dell'altoparlante e altro, e accedervi in caso di bisogno.

Come sbloccare Mac bloccato con schermo nero

Lo schermo del vostro Mac è diventato nero all'improvviso o resta nero durante il processo di avvio? Ecco alcune soluzioni da provare in entrambi i casi.

Lo schermo diventa nero durante l'utilizzo

Se lo schermo diventa nero mentre state usando il vostro Mac, la spiegazione più semplice è che il computer sia andato in Stop, una funzione per risparmiare energia quando il computer non è in uso. Per verificarlo, premete un tasto della tastiera o cliccate sul pulsante del mouse o sul trackpad. Se lo schermo si riaccende, il problema è questo e potete cambiare il tempo dopo quando entra in Stop cliccando sul menu Apple in alto a sinistra, poi cliccando su Impostazioni di Sistema e su Schermata di blocco.

Ora scegliete quando disattivare lo schermo.

Poi sempre in Impostazioni di Sistema cliccate su Batteria e scegliete quando mettere i dischi rigidi in stop, se consentire l'aggiornamento del sistema o se concedere al sistema di riattivarsi per permettere agli utenti di accedere ai servizi condivisi.

In alternativa, se avete un portatile, lo schermo potrebbe essersi spento perché è finita l'energia. In questo caso, collegate l'adattatore di corrente al computer e a una presa di corrente. Ora scollegate qualsiasi dispositivo che è collegato al computer eccetto l'adattatore di corrente, poi tenete premuti i tasti Comando e Ctrl mentre premete il pulsante di alimentazione per riavviare il computer.

Lasciate caricare la batteria almeno un 10% prima di collegarvi qualsiasi dispositivo e riprendere a lavorare.

Lo schermo diventa nero durante il riavvio

Se il Mac sembra essersi acceso ma lo schermo rimane nero, spegnete il computer tenendo premuto per dieci secondi il tasto di accensione, poi seguite questi passaggi a seconda che sia un Mac con processore Apple o un Mac con processore Intel.