Come sbloccare lo smartphone con il volto

Attivare lo sblocco con riconoscimento facciale su Android

In alcuni smartphone potete anche scegliere per cosa usare i dati del viso, come "Sblocco dello schermo", "Blocco app" e "Protezione dati privati".

Inserite la password oppure il codice. In questa schermata potete attivare lo sblocco con riconoscimento facciale. Seguite quindi le istruzioni per completare la configurazione e consentire allo smartphone di "riconoscervi" successivamente.

I pulsanti che permettono di scegliere per cosa usare i dati del viso in uno smartphone con Android.

Le impostazioni in uno smartphone Android: la voce "Illuminazione schermo in condizioni di scarsa luminosità" (per illuminare lo schermo negli ambienti poco illuminati).

Attivare lo sblocco con riconoscimento facciale su iPhone

Face ID consente di sbloccare in sicurezza iPhone e iPad , confermare gli acquisti, accedere alle app e tanto altro con il viso. Durante la configurazione, vi consigliamo di rimuovere occhiali e mascherine. Per configurare questa funzione, aprite " Impostazioni ".

Come configurare Face ID - il sistema di riconoscimento biometrico - in uno smartphone Apple.

Sbloccare lo smartphone con il volto: i dispositivi compatibili

Il riconoscimento facciale è sicuro?

Vi state chiedendo se il riconoscimento facciale è sicuro? Purtroppo, non esiste una risposta univoca a questa domanda: dipende dal dispositivo. Gli smartphone recenti (specialmente quelli di fascia alta) garantiscono solitamente un'autenticazione sicura e intuitiva. In ogni caso, sarebbe consigliato non utilizzare il riconoscimento facciale come unico sistema per lo sblocco (ma impostare anche il PIN, una password o una sequenza).