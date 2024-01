Come scambiare casa: i siti utili

Siete appassionati di viaggi e non perdete l'occasione per visitare un posto nuovo non appena vi è possibile? Se è così vi trovate nel posto giusto, in quanto vi stiamo per fornire dei consigli utili per risparmiare al momento di scegliere il vostro alloggio. Avete capito bene, se state cercando delle informazioni sugli alloggi per le vostre vacanze, allora continuate a leggere. In questa guida che abbiamo scritto proprio per voi viaggiatori troverete dei siti utili. Come avrete avuto modo di vedere in prima persona, i costi per viaggiare sono aumentati. Tra le spese più grandi sicuramente c'è l'alloggio, che può essere particolarmente costoso in base alle destinazioni e ai periodi in cui decidete di viaggiare. Sapete che ci sono dei siti in cui potete scambiare casa e alloggiare gratuitamente? Nei prossimi paragrafi ve ne parliamo in maniera più approfondita. Dunque, prendetevi un po' del vostro tempo da dedicare alla lettura per saperne di più. Vi consigliamo anche di controllare i siti direttamente, proprio mentre ve ne parliamo, così avrete modo di capire qual è quello che preferite e se fanno al caso vostro. Che ne dite, siete pronti per iniziare?

Indice

HomeLink

Il primo sito per scambiare casa che vi consigliamo di controllare si chiama HomeLink. Questa piattaforma vanta un grande catalogo di abitazioni disponibili per uno cambio, che vengono divise in base alla località di interesse degli utenti. Dunque, una volta visualizzata la pagina principale potrete fare clic sull'opzione Trova uno scambio, che troverete a destra nella parte superiore. Dovrete poi riempire i campi che compariranno, relativi alla destinazione del vostro viaggio e della località in cui si trova l'abitazione che volete mettere a disposizione. Fate poi clic sul tasto Cerca. HomeLink vi mostrerà tutti i risultati disponibili che, per vostra comodità, potrete ordinare in base alla distanza o vederli sulla mappa. Potrete, a questo punto, fare clic sull'anteprima delle alternative che vi interessano, in modo tale da poter vedere maggiori informazioni. Qui troverete le varie immagini caricate dall'utente, la descrizione dei vari servizi a disposizione e altri dati utili. Il servizio non è gratuito. L'iscrizione al sito ha un costo che parte da 135 euro all'anno ed è necessario abbonarsi per poter contattare gli altri utenti e accordarsi sullo scambio. Potrete, però, avere un mese di prova gratis per capire se vi piace il servizio e se fa al caso vostro. Per usufruirne dovrete fare clic sul tasto in viola Inizia il periodo di prova gratuito che vedrete a destra in alto. Sulla nuova pagina inserirete i vostri dati richiesti per creare il profilo, aggiungere i dati sulla vostra abitazione e indicare le destinazioni preferite.

HomeExchange

La seconda piattaforma per scambiare case che vi consigliamo è HomeExchange, che è tra le più note e utilizzate nel settore. Il sito vanta un vasto catalogo di case disponibili per lo scambio, con proprietari che si trovano in oltre 130 nazioni. Per verificare le offerte presenti potrete collegarvi al sito e indicare la destinazione che vi interessa nel campo apposito, che si trova a centro pagina. Controllare i risultati che compariranno e valutate le diverse opportunità. L'iscrizione a HomeExchange non richiede alcun costo. Tuttavia, per poter contattare gli inserzionisti e per pubblicare un annuncio voi stessi, sarà necessario procedere all'abbonamento annuale, che ha un costo di 160 euro. Per procedere con l'iscrizione fate clic sul tasto Iscriviti gratis, che vedrete a destra in alto. Dovrete poi compilare un modulo con dei dati personali. Potrete scegliere se creare subito l'annuncio della vostra abitazione o farlo in un secondo momento. Per l'inserzione saranno necessari vari passaggi, in cui si richiedono i dati della vostra casa, i servizi, la località, la disponibilità durante l'anno e le foto. Su questo sito potrete procedere con uno scambio di case reciproco o uno scambio unilaterale. Per quest'ultimo, l'utente che mette a disposizione casa propria riceverà dei Guest Point da poter utilizzare per un'altra vacanza. Dopo l'iscrizione i il pagamento potrete contattare gli altri utenti e mettervi d'accordo per il vostro viaggio.