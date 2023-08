Se siete appassionati dei mattoncini colorati, saprete che LEGO VIP ha cambiato nome in LEGO Insiders, e non è solo un cambio di nome, ma una piattaforma con nuove funzionalità, tra cui la possibilità di guadagnare punti registrando i propri set, indipendentemente da dove li si è acquistati! Per questo vorrete sicuramente sapere come scansionare manuali LEGO per avere punti LEGO Insiders, in modo da riscattare punti semplicemente scansionando il codice QR sui manuali di istruzioni. Troppo bello per essere vero? No, è la pura verità: andiamo a vedere come fare, oltre a ricordarvi come farsi mandare gratis pezzi LEGO rotti o smarriti.

Indice

Cos'è il programma LEGO Insiders

A metà agosto 2023, LEGO ha annunciato che dal 21 dello stesso mese il programma di fidelizzazione LEGO VIP sarebbe cambiato in LEGO Insiders, una decisione presa per raggruppare in un unico account sotto un unico ombrello. Questo vuol dire che ora ci sarà un'unica piattaforma riservata ai soci LEGO, dove troverete tutti i contenuti delle esperienze LEGO online, come accesso LEGO ID

la LEGO Insiders Community , un luogo dove i fan si possono incontrare e condividere esperienze, oltre che parlare di set e designer LEGO

, un luogo dove i fan si possono incontrare e condividere esperienze, oltre che parlare di set e designer LEGO LEGO Ideas , per condividere e votare le idee su nuovi set

, per condividere e votare le idee su nuovi set l'accesso alla rivista LEGO Life

attività per la famiglia tramite l'area famiglia

tramite l'area famiglia app LEGO Oltre a esperienze esclusive come contenuti esclusivi

esclusivi regali al momento dell'acquisto di determinati set

al momento dell'acquisto di determinati set eventi in negozio - incontra altri fan e membri

in negozio - incontra altri fan e membri dettagli anticipati agli eventi esclusivi in-store La piattaforma è gratuita e aperta a tutti gli utenti dai 18 anni in su, mentre per i minori di 18 anni è possibile solo avere un account LEGO, autonomo se hanno più di 16 anni e con l'autorizzazione del genitore se ne hanno di meno. A livello pratico, tutti i membri LEGO VIP verranno automaticamente trasferiti a LEGO Insiders, insieme a tutti i punti VIP validi, il cui valore non cambierà e che potranno essere spesi esattamente come prima, per cui sarà solo un cambio di nome. Un altro cambio di nome riguarderà il Centro Premi VIP, che è diventato il Centro premi Insiders. Insomma, un passaggio puramente cosmetico, che nelle intenzioni di LEGO serve per rendere il suo programma di fidelizzazione più inclusivo (VIP suonava eccessivamente "esclusivo"), ma per l'occasione l'azienda ha anche creato più occasioni per ottenere punti, più premi a disposizione e più opportunità di conoscere amici tramite la community. Ma non solo, all'annuncio di LEGO Insiders l'azienda ha anche dichiarato che questo sarà solo il primo passo per modifiche più importanti, quindi nel futuro ci attendono sorprese inedite. Detto questo, al momento una delle più grandi novità di LEGO Insiders è la possibilità di ottenere 20 punti Insiders semplicemente scansionando il codice QR sulle istruzioni. Vediamo come fare.

Come scansionare manuali LEGO per avere punti LEGO Insiders

Guadagnare punti Insiders equivale in larga misura a guadagnare punti VIP, tranne una novità: il nuovo metodo che consente di guadagnare 20 punti scannerizzando il codice QR nelle istruzioni di un set. Questa quantità è forfettaria, indipendentemente dalle dimensioni del set. Tutto quello che dovete fare è scannerizzare il codice QR sul manuale di un set che avete acquistato dal 2018 in poi (quando è apparso il codice QR), non importa dove, e accumulerete punti. I manuali possono essere scannerizzati una volta sola, ma tenete presente che non tutti i set hanno codici QR. Brickheadz, GWP (gift with purchase) e alcuni set esclusivi dei LEGO Store selezionate come la minifigure LEGO 40649. Per dare un'indicazione del numero di punti che dovrete guadagnare, con il numero di manuali richiesti, per ottenere certi sconti, ecco un breve schema. Per ottenere 5 euro di buoni sconto, avete bisogno di 750 punti Insider, corrispondenti a 38 libretti

di buoni sconto, avete bisogno di 750 punti Insider, corrispondenti a 38 libretti Per ottenere 20 euro di buoni sconto, avete bisogno di 3.000 punti Insider, corrispondenti a 152 libretti

di buoni sconto, avete bisogno di 3.000 punti Insider, corrispondenti a 152 libretti Per ottenere 50 euro di buoni sconto, avete bisogno di 7.500 punti Insider, corrispondenti a 380 libretti

di buoni sconto, avete bisogno di 7.500 punti Insider, corrispondenti a 380 libretti Per ottenere 100 euro di buoni sconto, avete bisogno di 13.000 punti Insider, corrispondenti a 760 libretti Vediamo come fare. Per prima cosa, avrete bisogno dell'app LEGO Builder, che potrete trovare su Google Play o App Store, poi dovrete trovare un set con un codice QR sulla prima pagina del manuale di istruzioni. A questo punto, avviate l'app LEGO Builder che avete installato. Se è la prima volta che la usate, inserite la vostra età e accettate i termini di servizio, poi effettuate l'accesso toccando l'icona con la minifigure in basso a destra. Se dovete creare un account, toccate il pulsante Crea un account, altrimenti toccate la voce Accedi, date conferma di aprire una finestra del browser toccando Continua, eventualmente rispondete a un semplice quesito matematico e inserite i vostri dati di accesso LEGO VIP, che ora si chiamano LEGO Insiders, nome utente e password.

Effettuato l'accesso, toccate l'icona a forma di codice QR che vedete al centro, sulla destra nel campo di ricerca nella pagina principale dell'app. Date il consenso per l'accesso alla fotocamera e toccate Capito. Ora inquadrate il codice QR sulle istruzioni allineandolo con l'inquadratura sullo schermo, che diventerà verde. A lettura avvenuta, vi verrà mostrato il numero associato al codice QR.

A questo punto vi potrebbe venire richiesto di confermare la vostra età risolvendo un semplice problema matematico (per esempio vi viene chiesto il risultato di 5 x 1). Inserite la risposta nel campo vuoto e verrà aperta una pagina Web nel browser predefinito del vostro dispositivo. Se richiesto, effettuate l'accesso con i vostri dati di accesso LEGO Insiders. Ora apparirà una pagina con il set di cui avete appena scannerizzato il codice QR, assicuratevi di aver effettuato l'accesso con il giusto account (sotto vedrete il vostro nome con la scritta Non sei [nome]? Esci), e toccate il pulsante blu Registra il tuo set.

Verrete accolti da un'esplosione di coriandoli che confermerà l'avvenuta registrazione del set e 20 punti Insiders verranno aggiunti al vostro account. In alternativa, potete effettuare la scansione del codice QR sulle istruzioni del set con la fotocamera del telefono. Qui vedrete un'URL, toccatela e verrà aperta l'app LEGO Builder (se non l'avete installata aprirà la pagina Web del vostro account LEGO Insiders). Toccate la voce in basso Guadagna i punti e arriverete alla stessa pagina del sito LEGO Insiders che abbiamo visto prima. Effettuate l'accesso, toccate Registra il tuo set e la pioggia di coriandoli vi confermerà la registrazione del set e l'aggiunta dei punti al vostro account.

Altri modi per guadagnare punti LEGO Insiders

Ma scansionare i codici QR sulle istruzioni di un set non è l'unico modo per guadagnare punti Insiders. Come per i Punti VIP potete ottenerli: ordinando prodotti dal sito LEGO.com utilizzando il vostro account Insider

utilizzando il vostro account Insider acquistando prodotti LEGO in negozio utilizzando la vostra carta Insider fisica o digitale o semplicemente fornendo l'indirizzo email del vostro account

utilizzando la vostra carta Insider fisica o digitale o semplicemente fornendo l'indirizzo email del vostro account partecipando ad attività nel Centro premi Insiders, come sondaggi o quiz Il numero di Punti Insiders guadagnati dall'acquisto di set attraverso LEGO.com e nei negozi è lo stesso di quelli che ottenevate con i Punti VIP, quindi l'equivalente del 5% di cashback quando si spendono quei punti in buoni sconto. Quindi per 1 euro si ottengono 7,5 punti, per 10 euro 75 punti e così via. Tenete inoltre presente che i punti vengono arrotondati all'euro più vicino. Per fare un esempio, acquistando un set da 299,99 euro vi permette di guadagnare 2.250 punti, che possono essere riscattati per ottenere un buono sconto. I punti possono essere anche utilizzati per ottenere dei biglietti per eventi ed esperienze e per partecipare ai concorsi a premi riservati ai soci, che potete trovare sul Centro premi Insiders.

Domande e risposte

In che modo LEGO Insiders è diverso da LEGO VIP? LEGO Insiders corrisponde in gran parte a LEGO VIP, con una grande differenze. Mentre con LEGO VIP potevate guadagnare punti solo acquistando set LEGO sul sito e nei negozi LEGO, ora potete guadagnarli anche scannerizzando il codice QR sulle istruzioni del set, indipendentemente da dove lo avete acquistato. Otterrete 20 punti fissi su ogni set, indipendentemente dalle dimensioni o dal costo.