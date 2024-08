Le alternative per scaricare app su iPhone, senza usare l'App Store

Se non vuoi o non puoi usare l'App Store, ci sono una serie di alternative per installare le app sul tuo iPhone: scopriamole

Sebbene l'App Store sia il luogo principale da cui scaricare app sul proprio iPhone, non è l'unica alternativa a tua disposizione. Grazie ad alcune tecniche ingegnose che consentono di installare file IPA sul telefono della mela e soprattutto all'apertura ai marketplace di terze parti (e ai siti web degli sviluppatori) in Europa, ci sono infatti altre soluzioni per farlo. Vediamo quindi come scaricare app su iPhone senza App Store, in modo da installare app che potresti non trovare sullo store ufficiale della mela, oppure per risparmiare sull'acquisto, perché non riesci ad accedere all'App Store o per altri tuoi motivi personali. Scopriamo le soluzioni a tua disposizione, che si stanno moltiplicando, oltre a cercare di capire quali possono essere le ripercussioni sugli acquisti in-app o sugli aggiornamenti delle app scaricate in questo modo.

Indice

Informazioni preliminari

A differenza di Android, iOS è sempre stato un sistema chiuso che non consentiva l'installazione di app al di fuori dell'App Store. Due erano le eccezioni, il jailbreak e l'installazione di file IPA, una soluzione quest'ultima che implica alcune limitazioni piuttosto forti. Da marzo 2024, però, con l'applicazione del DMA (Digital Markets Act) attuato tramite l'aggiornamento a iOS 17.4, questo muro è crollato, almeno in Unione Europea, e nei mesi successivi sono sorti marketplace alternativi per la distribuzione di app per i melafonini. Su questo aspetto c'è un punto da considerare. Anche se pubblicate da altri store, le app sono sempre sotto il controllo della casa di Cupertino, che impone un processo di autenticazione, ovvero il rispetto delle sue politiche per la sicurezza contro malware, virus o altro, e la privacy. Queste regole sono chiamate Notarization Review Guidelines e sono comunque meno stringenti delle App Review Guidelines, sulla cui pagina potete vedere le differenze. Un altro aspetto da considerare è che Apple impone una serie di regole ai marketplace alternativi, tra cui la Core Technology Fee. Questa è una commissione che impone agli sviluppatori, tra le altre cose, una tariffa di 0,50 euro per ogni prima installazione annuale dopo il primo milione di installazioni. Cosa significa? Che spesso i marketplace alternativi per ammortizzare questa spesa, che devono pagare anche per distribuire app gratuite, hanno due opzioni: girarla agli utenti o agli sviluppatori. Se la girano agli utenti, verrà richiesto un abbonamento, che in alcuni casi è bassissimo, come nel caso di AltStore PAL (1,83 euro l'anno), ma è comunque da tenere in considerazione. Se la girano agli sviluppatori, come nel caso di Aptoide, si concretizza sotto forma di commissione sugli acquisti in-app. Un altro modo per scaricare le app al di fuori dell'App Store è utilizzare i siti web degli sviluppatori, una funzione disponibile in UE da iOS 17.5, rilasciato nel canale stabile a maggio 2024.

Come scaricare app da marketplace alternativi

Vediamo per prima cosa come scaricare app su iPhone senza App Store da un marketplace alternativo, ricordandoti che è necessario avere un iPhone aggiornato a iOS 17.4 o versioni successive. La procedura da seguire è piuttosto simile per tutti, in quanto prevede l'accesso al sito del marketplace in questione tramite browser web e toccare il link dedicato per scaricare l'app che consentirà di accedere al marketplace. iOS bloccherà il processo e ti chiederà di approvarne il download, cosa che potrai fare andando nelle Impostazioni del telefono e toccando il messaggio in alto. Questo sarà qualcosa del tipo Autorizza marketplace da [nome marketplace]. Leggi le informazioni sullo schermo e tocca Consenti per autorizzare il download dell'app, che dovrai confermare tramite Face ID / Touch ID o codice di sblocco. Poi torna al browser e tocca ancora il pulsante di Download per scaricare il marketplace. Adesso la procedura verrà effettuata senza intoppi e troverai l'app del marketplace in Home. Aprila e segui le indicazioni (eventualmente sottoscrivendo un abbonamento) per scaricare le app sul tuo iPhone al di fuori dell'App Store. Nel momento in cui scriviamo, ci sono tre alternative disponibili: AltStore PAL, Aptoide e Setapp Mobile. Oltre a queste c'è AltStore, che consente di scaricare app in maniera un po' diversa, ma qui ci concentriamo sui maketplace veri e propri. AltStore PAL è una soluzione in abbonamento a 1,83 euro l'anno che funziona in maniera particolare, in quanto permette di trovare le app inserendo la loro fonte (source) dal sito dello sviluppatore. Sul marketplace trovi anche due app dello stesso sviluppatore del marketplace, l'emulatore Delta, gratuito e Clip, un clipboard manager per cui è richiesta una donazione di un dollaro al mese. Puoi scaricarlo dalla pagina altstore.io cliccando su Get AltStore. Ora segui la procedura indicata, che prevede il pagamento dell'abbonamento e i passaggi che abbiamo descritto in precedenza. Qui troverai app non presenti sull'App Store.

Aptoide è invece gratuito, in quanto fa pagare la tassa agli sviluppatori sotto forma di commissione sugli acquisti in app. Il marketplace, dedicato per il momento ai giochi, è disponibile a questo indirizzo ma attualmente è in beta ed è richiesto un codice di invito per poterlo installare. Puoi ottenerlo da un amico o iscrivendoti alla lista d'attesa. Infine, Setapp Mobile è un marketplace diverso che prevede il pagamento di un abbonamento mensile di 9,49 euro al mese + imposta (con 30 giorni di prova gratuita). In questo modo si potranno scaricare tutte le app che si vogliono dal sito (grossomodo le stesse che puoi trovare sull'App Store), senza pubblicità o acquisti in-app. Anche questo strumento è attualmente in beta, ma quando ci si iscrive alla lista d'attesa si riceve immediatamente il codice di invito. Puoi ottenerlo alla pagina ufficiale del servizio: inserisci il tuo indirizzo email, metti la spunta per accettare la ricezione di email da Setapp e tocca il pulsante con la scritta Unisciti alla lista d'attesa. Riceverai immediatamente un'email: tocca il pulsante Get Setapp Mobile, che aprirà una pagina del browser, poi aprilo con Safari e tocca Ottieni Setapp Mobile. Infine segui le istruzioni per registrarti a Setapp, impostare il metodo di pagamento e scaricare l'app del marketplace. Qui puoi trovare le nostre impressioni sulla piattaforma. Nel caso tu non riesca a installare il marketplace, assicurati che non ci sia Non consentire attivo di fianco a Piattaforme di app nelle Restrizioni contenuti e privacy.

Come scaricare app dal sito web di uno sviluppatore

Con iOS 17.5 è stata introdotta un'altra possibilità per scaricare app al di fuori dell'App Store: ovvero direttamente dal sito dello sviluppatore. Per proporre le app da scaricare sull'iPhone degli utenti, lo sviluppatore deve essere iscritto all'Apple Developer Program da almeno due anni continuativi con un'app che ha avuto almeno un milione di download nell'anno precedente in Unione Europea. Come per i marketplace, l'app dovrà essere approvata da Apple, mostrare una policy sulla raccolta dei dati degli utenti e sottostare alla Core Technology Fee. Infine, il file non potrà circolare come file di installazione indipendente e il dominio web che la propone deve essere registrato su Apple Store Connect. Ma a te interessa come scaricare un'app: sappi che la procedura è praticamente identica all'installazione di un maketplace, in quanto devi recarti usando un browser web sul sito dello sviluppatore in questione e toccare il link di download. Adesso dovrai confermare l'intenzione di scaricare l'app: vai nelle Impostazioni del telefono e in alto tocca il messaggio in cui ti viene richiesto di approvare l'app proveniente da quello sviluppatore. Leggi le informazioni che ti vengono proposte, con i rischi connessi, poi tocca Consenti e autenticati tramite Face ID / Touch ID o codice di accesso per confermare la tua scelta. A questo punto dovrai tornare sul browser web e ripetere la procedura per scaricare l'app. Infine non ti resta che seguire i passaggi sullo schermo per installarla. Nel caso tu non riesca a installare l'app, assicurati che non ci sia Non consentire attivo di fianco a Web nelle Restrizioni contenuti e privacy.

Informazioni sugli acquisti

I marketplace di terze parti hanno una libertà piuttosto ampia per quanto riguarda i sistemi di pagamento. Con iOS 17.4 Apple aveva imposto un modello definito, per poi fare marcia indietro e con iOS 17.5 è stata concessa la possibilità di mostrare la schermata più appropriata. Ovviamente, quando effettui un abbonamento o un acquisto, anche in-app, su un marketplace di terze parti, non potrai chiedere assistenza ad Apple ma dovrai rivolgerti al marketplace e allo sviluppatore relativo. Apple infatti non supporta questi sistemi di acquisto, ma potrai sempre controllare nelle Impostazioni del telefono dove hai scaricato l'app e richiedere assistenza.

Informazioni sugli aggiornamenti

Come per gli acquisti, l'App Store non è responsabile degli aggiornamenti delle app scaricate tramite marketplace di terze parti, che gestiscono in maniera indipendente come effettuarli. Se infatti con l'App Store è possibile aggiornare automaticamente le app, con i marketplace di terze parti potrebbe essere necessario aprire l'app della piattaforma o, nel caso di un'app scaricata direttamente da un sito web, andare direttamente su quel sito per aggiornare l'app manualmente. Inoltre Apple avverte che se decidi di eliminare il marketplace alternativo da cui hai scaricato l'app, o se quel marketplace per qualche motivo non dovesse essere più disponibile, è possibile che tu non riceva più aggiornamenti per quell'app.

Perché l'iPhone non mi fa scaricare le app da App Store

Perché vorresti scaricare le app al di fuori dell'App Store? Principalmente, i motivi sono tre: una sensazione di maggiore libertà, la possibilità di installare app che non si trovano sull'App Store o prezzi inferiori per gli acquisti o gli abbonamenti. Ce n'è un quarto che però potrebbe essere ancora più valido: l'impossibilità di scaricare app dall'App Store. Prima di procedere però potresti chiederti perché non riesci a vedere l'App Store sul tuo iPhone o installare app. La risposta è semplice, in quanto l'App Store è un'app di sistema di iOS e non è possibile disinstallarla. L'unico motivo per cui tu non debba riuscire a vederla, oltre al fatto che magari non è nella Home ma nella Libreria app (puoi trovarla scorrendo con il dito verso sinistra fino in fondo dalla Home), è che siano attivati i controlli parentali. Se sul tuo telefono sono attivate delle restrizioni, è possibile che tu non veda l'App Store o che non possa usarlo per scaricare app. Non solo, ma a seconda delle impostazioni è anche possibile che non si riescano a installare app anche da siti Web o marketplace alternativi. Per verificare che sul tuo iPhone non siano attive delle restrizioni vai nelle Impostazioni del telefono e tocca Tempo di utilizzo. Adesso tocca Restrizioni contenuti e privacy e, se richiesto, inserisci il codice impostato per sicurezza. Se non puoi inserirlo, significa che il tuo tutore o genitore lo ha impostato e non puoi cambiare le impostazioni. Se invece puoi procedere, puoi procedere in due modi. Se non vuoi nessun tipo di restrizione, che sia per visitare siti, installare app o giochi o altro, disattiva il pulsante di fianco a Restrizioni contenuti e privacy. In alternativa, ne caso tu voglia mantenere alcune restrizioni di contenuti, tocca la voce Installazioni di app e acquisti e sotto la scheda Installazioni di app assicurati che di fianco a Installazione app e App Store sia visualizzato Consenti. Se di fianco a App Store è visualizzato Non consentire, non vedrai l'App Store tra le app sul dispositivo, mentre se è visualizzato di fianco a Installazione app non potrai installarle. Per modificare la voce, tocca Non consentire e scegli Consenti, poi tocca Indietro in alto a sinistra. Se invece c'è Non consentire di fianco a Web e Piattaforme di app, non potrai installare app da siti Web o da marketplace alternativi.