Ecco tutto quello che devi sapere su come scaricare e usare Discord su PlayStation 5, e come modificare le configurazioni disponibili

Come scaricare e usare Discord su PlayStation 5

Grazie all'aggiornamento 7.0 di PlayStation 5, ti sarà possibile collegare un account Discord alla console in modo da poterla utilizzare per la comunicazione con gli altri giocatori. Se vuoi sapere come scaricarlo, come accedere al tuo account e come utilizzarlo, continua a leggere e ti spiegheremo tutto quello che c'è da sapere.

Indice

A cosa serve Discord?

Discord è un'applicazione di comunicazione gratuita (con possibilità di upgrade a Nitro, ovvero il piano a pagamento) che ti permette di utilizzare chat vocali, chat testuali, video e condivisione dello schermo per giocare con i tuoi amici con un programma di comunicazione facile, intuitivo e utilizzato attualmente da milioni di persone. Attualmente Discord è disponibile, oltre che per PlayStation 5, anche per Windows, macOS, Linux, iOS, IPadOS, Android e anche tramite browser. Accedendo ai "server" di Discord, è possibile raggiungere comunità di gioco dedicate a un singolo videogame o crearne una per la propria banda scanzonata di giocatori. Lo puoi tenere in background mentre giochi ed occupa davvero poco spazio di memoria o di elaborazione dati, permettendoti di parlare con gli amici anche se state giocando a giochi completamente diversi. Discord è uno strumento molto popolare anche per gli amanti dei giochi in Early Access e degli appassionati di Twitch che vogliono rimanere aggiornati sulle novità dedicate ai loro streamer preferiti, i quali di solito possiedono un server dove rilasciano aggiornamenti e creano community.

Come collegare Discord a PlayStation 5?

La prima cosa da fare è collegare la PlayStation 5 a Discord. Per farlo devi andare su Impostazioni à Utenti e account à Collega altri servizi. A questo punto devi scorrere l'elenco e cercare l'icona di Discord. A questo punto ti verrà chiesto di inserire le tue credenziali sul sito ufficiale di Discord. Puoi farlo da console, ma anche seguendo gli appositi link per svolgere l'operazione da un dispositivo mobile o da PC, in maniera da immettere più velocemente i dati. A prescindere dai sistemi che vorrai utilizzare, ti verrà fornito un codice alfanumerico a sei cifre per completare il collegamento tra Discord e l'account PlayStation Network. Se avevi già collegato in precedenza i due account e noti che devi rifare da capo tutta l'operazione, non ti preoccupare. Può succedere che un aggiornamento ti costringa a rifare gli accessi per una questione di sicurezza.

Come si usa la chat vocale di Discord su PlayStation 5?

Adesso che PlayStation Network e Discord sono collegati, potrai accedere alle tue chat vocali di riferimento su PlayStation 5 trasferendo le chiamate sull'applicazione ufficiale, da smartphone o da PC. In corrispondenza della chiamata troverai un tasto che permette di trasferire la call sulle piattaforme collegate, tra cui per esempio la PlayStation. Da qui puoi modificare il volume o uscire dalla chiamata utilizzando il tasto centrale del DualSense. In sintesi: Apri l'app di Discord su PC o smartphone e accedi a Discord. Unisciti alla chat vocale che ti interessa. Seleziona l'opzione per partecipare su PlayStation, quindi seleziona la PS5 dalla lista. La PS5 dev'essere collegata a internet. Sullo schermo di riferimento della PlayStation 5 apparirà una notifica di riferimento. Seleziona "Visualizza la chat vocale di Discord" e apri la scheda relativa alla chat. Puoi usare il microfono integrato sul controller o un visore per parlare con gli altri membri della chat vocale. Se l'operazione non funziona, assicurati che la tua PlayStation 5 sia aggiornata all'ultima versione disponibile. Ricordati che la chat vocale di Discord è diversa dalla chat del party che puoi usare, per esempio, nei giochi multiplayer. Non puoi partecipare contemporaneamente a una chat del party e a una chat di Discord. Infine, forse non lo sai ma puoi utilizzare l'app di Discord per "risvegliare" una PS5 in modalità riposo.

Modificare le impostazioni della chat vocale Discord

Una volta che ti sei unito a una chiamata, o la hai avviata, potrai accedere a una serie di configurazioni della chat vocale nel centro di controllo. Da qui puoi configurare il bilanciamento audio, disattivare l'audio, regolare il livello del microfono e quant'altro. Potrai anche passare da una chat vocale all'altra, qualora ne avessi bisogno. Potrai anche sempre verificare l'elenco dei partecipanti, disattivare il loro audio o eseguire altre azioni per il controllo e la gestione della chiamata. Inoltre, è sempre possibile sfruttare le impostazioni di Discord per partecipare alle partite avviate sui giochi che si possiedono, o sono gratuiti e già pronti all'uso su console, o invitare amici a una partita in corso.