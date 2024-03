Come scaricare episodi podcast Spotify automaticamente

In questo modo, il servizio di streaming provvederà a salvare offline i nuovi episodi non appena verranno resi disponibili dall'autore, così da averli sempre a portata di mano. Vediamo come scaricare podcast Spotify , precisando sin da subito che non occorre avere sottoscritto alcun piano di abbonamento.

Indice

Come scaricare automaticamente nuovi episodi podcast su Spotify

Per prima cosa aprite l'app Spotify scaricata sul vostro smartphone/tablet Android o iOS e, se non lo avete ancora fatto, eseguite l'accesso al vostro profilo.

Come dite? Non ricordate la password? Leggete, allora, la nostra guida su come cambiare password Spotify, all'interno della quale abbiamo trattato anche questo argomento.

Cliccate, adesso, sull'icona La tua libreria in basso a destra (terza voce nell'elenco) e selezionate il pulsante Podcast in alto per visualizzare l'elenco di tutti i podcast e programmi in cui siete iscritti.

Come aggiungere podcast Spotify

Se non visualizzate questa voce è perché non avete effettuato alcuna iscrizione a tali categorie. In tal caso, vi basterà fare tap, sempre dalla sezione La tua libreria, su Aggiungi podcast e show, selezionando gli episodi audio preferiti oppure di interesse.

Nella sezione "Scegli podcast" è possibile visualizzare un elenco di podcast organizzati per categorie (true crime, commedia, cultura, documentari, sport). Per cercare, invece, un podcast specifico, potete partire dalla barra di ricerca bianca in alto, digitando il nome del podcast di interesse. Dopo aver selezionato il podcast, fate tap su Fatto in basso per uscire dalla schermata.

Vi suggeriamo, comunque, di leggere la nostra guida sui podcast di Spotify.

Torniamo nell'argomento. Adesso che avete individuato o aggiunto tra i preferiti un podcast Spotify, vediamo come scaricare automaticamente nuovi episodi di podcast. Entrate, innanzitutto, nella pagina del podcast e selezionate l'icona delle Impostazioni, caratterizzata da un pulsante a forma di ingranaggio (terza icona in alto partendo da "Segui già").

A questo punto, non vi resta che spostare verso destra l'interruttore su "Scarica automaticamente gli episodi - Scarica automaticamente gli episodi futuri di questo show su I tuoi episodi". Ben fatto! Apparirà una "nuvola" informativa contenente la scritta "Gli episodi futuri verranno scaricati automaticamente".

Per ascoltare offline la puntata di podcast, vi basterà entrare nella sezione La tua libreria e fare tap su "Contenuti scaricati". Cliccate, quindi, su "I tuoi episodi" e fate partire la puntata.

Ma non è finita qui. Restate nella stessa pagina e fate tap sulla voce Gestisci le impostazioni di download.

Nella nuova finestra dei download automatici, pigiate sull'opzione Limita il download automatico per regolare tale impostazione e limitare, per l'appunto, il download .

Cosa significa, in buona sostanza? Nello specifico, Spotify provvederà a scaricare in automatico gli episodi futuri degli show selezionati. Ma è possibile modificare tale voce per risparmiare spazio all'interno della memoria di archiviazione, oppure, al contrario, per far sì che tutti i nuovi episodi vengano scaricati automaticamente.

Ad ogni modo, queste sono le opzioni tra cui scegliere:

1 nuovo episodio per show

2 nuovi episodi per show

3 nuovi episodi per show (impostazione settata di default attivando l'opzione Scarica automaticamente gli episodi )

) 5 nuovi episodi per show

10 nuovi episodi per show

Tutti i nuovi episodi (per eliminare qualsiasi restrizione. Ricordatevi, tuttavia, di avere spazio di archiviazione sufficiente nel dispositivo).

In linea generale, per scaricare un podcast Spotify non occorre avere sottoscritto un piano di abbonamento Premium, al contrario di brani e playlist musicali.

Vi basterà entrare nella vostra libreria, selezionare il podcast di interesse e pigiare sull'icona della freccia rivolta verso il basso, accanto all'episodio che desiderate scaricare. A questo punto, tornate nella sezione La tua libreria, premete su Contenuti scaricati per entrare direttamente nel contenuto in modalità offline.

Come disattivare download automatico nuovi podcast Spotify

Se avete cambiato idea, potete seguire il percorso inverso. E, quindi: