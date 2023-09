A tutti piace guardare i film in streaming, ma può capitare di trovarsi in situazioni in cui siamo in assenza di connessione o comunque con Internet molto lento. Che fare? Per questo potrebbe interessarvi sapere come scaricare film gratis da Internet, su PC senza installare programmi o anche su telefono Android o iPhone. Noi non promuoviamo in alcun modo la pirateria o comunque lo scaricamento di contenuti protetti da diritto d'autore, e in questa guida, che ha il solo scopo illustrativo, vi mostreremo esclusivamente soluzioni gratuite e legali. Andiamo a vedere come fare, oltre a ricordarvi come guadare film in streaming gratis e a pagamento.

Come scaricare film gratis da Internet su PC

Volete sapere come scaricare film gratis sul vostro computer legalmente? A disposizione avete diverse alternative per farlo velocemente, sia online, quindi senza utilizzare programmi, che senza registrarvi al servizio, in caso preferiate non usare un account. Andiamo a vedere le soluzioni legali tra cui scegliere, e vedrete che potrete accedere a diversi contenuti per passare il tempo con gli amici o la famiglia in ogni situazione. Quando parliamo di contenuti legali, ci riferiamo a film di dominio pubblico, ovvero contenuti non più soggetti a copyright e quindi che potete guardare e scaricare quanto volete. Questo succede perché il proprietario ha deciso di condividerlo, oppure perché i diritti d'autore sono scaduti, e quindi l'opera è diventata di dominio pubblico. I diritti d'autore giungono a scadenza quando sono soddisfatte tre condizioni: l'opera è stata creata e pubblicata per la prima volta prima del 1º gennaio 1924, o come minimo 95 anni prima del 1º gennaio dell'anno corrente (vale la data più recente tra le due). L'autore o l'ultimo degli autori è morto almeno 70 anni prima del 1º gennaio dell'anno corrente, e nessuno dei firmatari della Convenzione di Berna ha passato un diritto d'autore perpetuo sull'opera. Senza programmi The Internet Archive

The Internet Archive è la biblioteca di Internet, dove potete trovare una quantità incredibile di contenuti, da musica gratuita, a pagine Web non più raggiungibili, a film di pubblico dominio. Qui potete trovare migliaia di titoli (16.278 nel momento in cui scriviamo, e in effetti quasi tutti i film che trovate negli altri siti provengono da qui) in diverse lingue, tra cui anche l'italiano. L'interfaccia è molto ricca, e seppur non modernissima vi consente di esplorare il catalogo sfruttando numerosi filtri e opzioni di ricerca, senza registrazione. Se cercate come scaricare film gratis in italiano velocemente, questo è il posto giusto. A sinistra trovate il pannello dei filtri. In fondo c'è la voce Language, cliccate su More e nella finestra che si apre troverete Italiano. Nel momento in cui scriviamo, ci sono 56 titoli, e mettendo la spunta vi verranno mostrati. Se invece volete fare una ricerca, in alto c'è il campo di ricerca, ma se cliccate in alto a destra, subito sotto a Search this collection, su Advanced search, accederete a uno strumento molto più potente, che vi permette di esplorare il catalogo in ogni dettaglio. Per scaricare un film, cliccate sull'immagine corrispondente, che aprirà la pagina relativa. Qui vedrete il lettore e in basso i dettagli del film, oltre che le recensioni, se ce ne sono. A destra, trovate le opzioni di download tra download diretto e torrent e il formato. Cliccando sul formato, si potrebbe aprire il film in una finestra. Cliccateci sopra con il tasto desto del mouse e selezionate Scarica. Public Domain Movies

Public Domain Movies è un sito che vi propone film di pubblico dominio. Qui potete trovare centinaia di film tra numerosi generi tra cui scegliere, come drammatici, horror, commedie e cartoni. Scegliete un film, di cui vedrete la locandina, e cliccateci sopra. Qui troverete in alto il film e in basso la trama, il cast e alcune informazioni. Avviate la riproduzione e se volete scaricarlo sulla sinistra, sotto al lettore, cliccate sul pulsante Download Movie. Vi verrà indicato il formato e, sotto, troverete la sorgente (quasi tutti provengono da The Internet Archive) e la licenza sotto cui è distribuito il film. Non c'è bisogno di registrazione o altro, ma purtroppo il sito presenta numerose pubblicità, che fortunatamente non si estendono ai film. Comunque con un ad blocker risolvete il problema. Altri lati negativi del servizio sono che, come da aspettarsi, tutti i film sono vecchi, ma soprattutto non ci sono strumenti per la ricerca o per filtrare i film. The Public Domain Review

Se la vostra intenzione è quella di scaricare dei film gratuitamente da un sito online e senza usare programmi, forse potrete prendere in considerazione The Public Domain Review, un progetto simile a Public Domain Movies. Il sito, senza scopo di lucro, è stato fondato nel 2011 ed è dedicato all'esplorazione di opere curiose e avvincenti della storia dell'arte, della letteratura e delle idee. Come suggerisce il nome, il sito offre opere ora di dominio pubblico, quindi non più soggetti a copyright e che tutti sono liberi di guardare e condividere senza restrizioni. Questo sito propone contenuti come per Public Domain Movies per la maggior parte da The Internet Archive, quindi prevalentemente vecchi, ma offre due vantaggi: non presenta pubblicità e consente di filtrare i film per Epoca, Genere, Tema e Tipo. Dopo aver trovato un lungometraggio tra gli oltre 200 a disposizione (come Night of the living dead di Romero), cliccateci sopra e accederete alla pagina, molto curata. In alto troverete il lettore per vederlo in streaming, mentre in basso potrete leggere un articolo con la trama e la storia del film. In fondo, trovate la sorgente, la licenza e i pulsanti per scaricarlo nei formati disponibili, di fianco al pulsante Download. Non dovrete fare altro che premere il formato e scaricare il contenuto dando conferma, e in caso si dovesse aprire il film in una finestra cliccate sui tre puntini in basso e poi cliccate su Scarica. Il sito è molto simile a Public Domain Movies, non richiede registrazione ma è molto più curato e offre altre opere d'arte oltre ai film. Inoltre si concentrar su contenuti sorprendenti, strani e belli, secondo quanto dichiarato. The Library of Congress

C'è un altro sito che offre contenuti gratuiti e vi consente di scaricare film da Internet senza installare programmi e senza registrazione, The Library of Congress. La Library of Congress è un'istituzione del governo americano con sede a Washington DC ed è di fatto la libreria nazionale degli Stati Uniti. Il sito offre una serie di contenuti accessibili a tutti, tra cui, come dichiarato "la gamma e la diversità del patrimonio cinematografico americano". Questi sono una selezione di film del National Film Registry (NFR), una raccolta di film selezionati dal National Film Preservation Board degli Stati Uniti. Il sito è gratuito, non richiede registrazione e non contiene pubblicità. Ovviamente troverete solo film più vecchi, e non sono neanche molti (neanche venti), ma dare un'occhiata è comunque interessante. Per scaricare un film, cliccate sul titolo e nella pagina seguente troverete il lettore multimediale, la trama e le informazioni sul film. Subito sotto al film, sulla sinistra, troverete un menu a tendina. Cliccateci sopra per scegliere il formato e cliccate su Go. Senza registrazione Se volete sapere come scaricare un film da Internet gratis sul PC e senza registrazione, potete far riferimento alla lista elencata qui sopra. Tutti i siti che vi abbiamo mostrato non richiedono registrazione, quindi potete usarli senza creare un account. In alternativa, potete utilizzare i nostri suggerimenti per scaricare video (ovviamente con il consenso dell'autore) da YouTube utilizzando gli strumenti online che vi abbiamo indicato nella nostra guida su come scaricare video da YouTube senza programmi.

Come scaricare film gratis su telefoni Android e iPhone

Cercate invece un modo per scaricare gratis film da Internet sul vostro telefono velocemente? Allora oltre alle soluzioni che vi abbiamo indicato sopra, che sono validissime anche se effettuate da un cellulare Android o un iPhone, abbiamo alcuni suggerimenti per voi che vi consentono di scaricare tramite app i film sulla memoria del telefono in modo da gustarveli anche in assenza di connessione Internet, e legalmente! RaiPlay Il primo è utilizzare RaiPlay, l'app della Rai che vi consente di accedere ai contenuti della sua piattaforma, che siano in diretta o on demand. RaiPlay offre infatti una serie di contenuti, tra cui un vastissimo catalogo di film, a cui potete accedere in qualunque momento e da qualunque dispositivo, gratuitamente ma previa registrazione (per vedere i contenuti in diretta non è necessaria, mentre per accedere a quelli on demand sì). Per usarla, trovate tutti i dettagli sulla nostra guida dedicata, ma vediamo come scaricare i film. Dopo averla scaricata da Google Play o App Store, avviatela e cliccate sulla voce Altro in basso a destra. Poi toccate la voce Registrati e seguite le istruzioni a schermo per farlo tramite email o con il vostro account Facebook, Twitter, Google, Apple o HUAWEI ID. Completata questa procedura, toccate la voce Catalogo in basso al centro e poi Film. Qui trovate i contenuti esclusivi della piattaforma, quelli che sono andati in onda nelle ultime due settimane e una serie di altri film divisi tra Commedie italiane, Da non perdere e altri. Per esempio, nel momento in cui scriviamo è in corso il Festival del cinema di Venezia e c'è una sezione dedicata ai film in mostra negli anni passati. Molto interessante, per gli amanti del genere, la sezione di film di Fuori orario. Cose (mai) viste, lo storico programma di Enrico Ghezzi dedicato a film solitamente non trasmessi in TV. Dopo aver scelto un film, toccate la locandina e se è possibile scaricarlo sul dispositivo (non potrete farlo per tutti) vedrete il pulsante Download sotto a quello blu Riproduci. Toccatelo e dal basso apparirà una finestra in cui vi si spiegherà che il film sarà disponibile per la visione offline solo fino a quando sarà disponibile sulla piattaforma. Se volete continuare, toccate Download in basso a destra.

Amazon Prime Video Amazon Prime Video non è una piattaforma gratuita, ma se siete iscritti ad Amazon Prime potrete sfruttarlo gratuitamente per accedere a uno sterminato catalogo di film e serie TV. La maggioranza di questi non saranno recentissimi, ma Amazon aggiunge (e toglie) continuamente contenuti, quindi ci possono essere numerose sorprese, senza considerare che i film prodotti da Amazon, anche quelli recenti, saranno in genere disponibili almeno per un periodo limitato di tempo. E se non siete iscritti a Prime, potete sempre approfittare della prova gratuita di 30 giorni, che vi consente di vedere se fa per voi e al limite disdire prima della scadenza del periodo di prova in modo da non vedersi addebitare l'abbonamento (ecco come fare). Scaricate Amazon Prime Video sul vostro telefono Android o iPhone, avviatela ed effettuate l'accesso con il vostro account Amazon. In caso non ne abbiate uno, toccate la voce Crea un nuovo account Amazon e inserite il vostro nome, numero di telefono o email e una password, poi toccate Continua. Poi effettuate l'iscrizione a Prime toccando il suggerimento che vi viene proposto e inserire il metodo di pagamento (non vi verrà addebitato nulla al momento, solo alla scadenza dei 30 giorni di prova). Una volta nella schermata principale, vi verranno proposti una serie di contenuti, toccate in alto Film e scorrete tra i vari lungometraggi disponibili, divisi per sezioni come Amazon Original, aggiunti di recente e per genere. Quelli indicati sotto le sezioni gialle sono quelli a pagamento, o dei vari canali (alcuni dei quali offrono una prova gratuita di sette giorni) o da noleggiare direttamente sulla piattaforma. Volendo, potete effettuare anche una ricerca toccando l'icona con la lente d'ingrandimento in basso a destra.

Toccate un film e se è possibile scaricarlo (non per tutti sarà così) vedrete il pulsante Scarica. Dal basso apparirà una finestra che vi permetterà di scegliere una lingua aggiuntiva, effettuate la vostra scelta e toccate il pulsante Avvia download. I film scaricati saranno poi accessibili toccando la voce in basso a destra Download, ma solo fino a quando il film sarà disponibile sulla piattaforma. Paramount+ Altre alternative per scaricare film gratis da Internet sul vostro cellulare sono avviando la prova gratuita di servizi di streaming come Paramount+, che consente il download dei contenuti. Paramount+ offre infatti una prova gratuita di sette giorni, che si attiva automaticamente sottoscrivendo l'abbonamento. Per farlo, installate l'app da Google Play o App Store e avviatela. Poi acconsentite all'uso del Bluetooth, se volete, e all'uso dei cookie. Successivamente, toccate Prova PAramount+ gratis e create un account inserendo nome e cognome, email e password. Mettete la spunta alle voci indicate per accettare i termini del servizio e inserite il metodo di pagamento (l'addebito verrà effettuato solo allo scadere dei sette giorni di prova). Per scaricare un contenuto, toccate il film e accanto alla descrizione troverete il pulsante Download. Toccatelo e quando sarà completato toccate Completato per avviarne la riproduzione offline. Anche Disney+, Netflix, NOW, Apple TV consentono di scaricare i film per la visione offline, ma purtroppo non offrono una prova gratuita, ma se siete interessati potete vedere come funzionano cliccando sui link in corrispondenza dei nomi delle piattaforme.

Dove si possono scaricare i film gratis? Il luogo migliore da dove scaricare film gratis legalmente è The Internet Archive, dove troverete migliaia di film di dominio pubblico ed è perfetto anche se cercate film gratis in italiano. Ovviamente si tratta di film vecchi, ma alcuni sono delle vere e proprie perle.