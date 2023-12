La possibilità di vedere in streaming film e serie TV da qualunque tipo di dispositivo è uno dei punti di forza di servizi come Netflix, ma cosa fare quando non c'è un segnale forte o addirittura non possiamo connetterci a Internet (come per esempio durante un volo)?

Niente paura: la piattaforma di streaming statunitense ha la soluzione per voi: vediamo come scaricare film da Netflix per la visione offline, da telefono, computer o altri dispositivi.

Perché anche se andiamo a fare una gita in un luogo sperduto di montagna dove non c'è segnale non c'è bisogno di rinunciare al nostro film preferito: basta essere previdenti e scaricare i contenuti sul telefono prima di partire! Vediamo come fare, oltre a ricordarvi il nostro approfondimento su come cambiare la qualità video su Netflix.