E in questa guida vedremo proprio come scaricare foto da Google Foto . Nello specifico, vedremo come farlo su smartphone e poi come farlo dal PC.

Se anche voi siete tra coloro che usano Google Foto per tenere al sicuro le proprie foto e video, allora saprete che tramite Google Foto è anche possibile scaricare e salvare in locale le immagini o video.

Google Foto rappresenta la piattaforma per la sincronizzazione e backup di tutte le nostre foto e video. Il servizio di Google ha riscosso particolare successo quando era sostanzialmente gratuito. Attualmente prevede dei piani di abbonamento, ma sono milioni gli utenti che ormai non possono farvi a meno.

Indice

Come scaricare foto da Google Foto sul telefono

Se vi trovate nel gruppo di milioni di utenti che si affidano a Google Foto per tenere al sicuro i propri ricordi, allora dovreste sapere che Google Foto è disponibile anche tramite app sul vostro smartphone.

Questo vale tanto per i modelli Android e tanto per gli iPhone.

Google Foto è strutturato in maniera di far visualizzare all'utente tutte le foto e video che ha salvato e sincronizzato con il cloud. Il servizio è fatto in modo che possano essere salvate e visualizzate anche le immagini e contenuti che non sono fisicamente sul dispositivo che le ha generate.

Però vi farà piacere sapere che in realtà è possibile salvare in locale i contenuti che sono presenti su Google Foto, anche dall'app per smartphone. Per prima cosa dovrete ovviamente aprire l'app Google Foto sul vostro telefono. Successivamente sarà necessario scorrere la libreria personale e identificare la foto o il video che intende salvare in locale sul vostro telefono.

Dopo aver selezionato il contenuto da scaricare potete aprirlo, e selezionare i tre puntini in alto a destra dell'immagine o del video che avete appena aperto.

A questo punto si aprirà un'interfaccia che permette di visualizzare le informazioni principali sul contenuto. Nella barra superiore di questa interfaccia troverete l'opzione Scarica. Selezionando quell'opzione, Google Foto scaricherà la foto o il video sul vostro telefono. Il gioco è fatto.