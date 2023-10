Come scaricare Google Meet gratis su PC e telefono

Le piattaforme per le videochiamate sono cresciute in una maniera davvero consistente negli ultimi anni. A partire dalla pandemia tutti abbiamo iniziato a fare i conti e la conoscenza di questi servizi. E tra quelli più in voga troviamo Google Meet. Google Meet è il servizio di casa Google che permette di effettuare chiamate e videochiamate tra grandi numeri di utenti, e questo rende Meet molto usato sia nell'ambito lavorativo che in quello scolastico. E visto il suo grande utilizzo potrebbe farvi comodo sapere come scaricare la sua app ufficiale sulle varie piattaforme. In questa guida quindi andremo proprio a vedere come scaricare Google Meet gratis su tutte le piattaforme. Nello specifico, vedremo come scaricare Meet gratuitamente su PC, Mac, smartphone Android e iPhone.

Indice

Come scaricare Meet sul telefono

Google Meet è la piattaforma che potreste dover usare per un meeting in remoto in ambito scolastico oppure per una riunione lavorativa. E allora potrebbe farvi comodo poterlo usare anche sul vostro telefono, che sia un modello Android o un iPhone. Utilizzare Meet sul vostro telefono è gratis ed è possibile tramite un'app dedicata. Andiamo quindi a vedere come scaricare Meet gratis su smartphone Android e iPhone. Come scaricare Meet su smartphone Android Come abbiamo anticipato nell'introduzione, Google offre gratuitamente la sua app ufficiale di Meet per smartphone Android. Dunque è possibile scaricare Google Meet gratuitamente sul Play Store. Qui sotto trovate il pulsante diretto. Scarica da Play Store Una volta installata, potrete effettuare l'accesso tramite il vostro account personale e iniziare a usare Meet secondo le vostre esigenze, per ricevere o creare meeting. In questa guida trovate come pianificare una riunione con Google Meet. Come scaricare Meet su iPhone Analogamente a quanto visto su Android, Google offre l'app di Meet gratis anche per dispositivi iOS. Dunque potrete scaricare gratuitamente l'app Meet sul vostro iPhone tramite l'App Store. Qui sotto trovate il pulsante diretto per il download. Scarica da App Store

Come scaricare Meet su Windows

Dopo aver visto come scaricare Meet gratuitamente sul telefono, andiamo a vedere come scaricare Meet sul vostro computer. L'utilizzo di Google Meet sul PC è probabilmente quello più comune, visto che la piattaforma viene molto spesso usata come strumento per la connessione di colleghi in ambito didattico o lavorativo. Per questo motivo Google offre la possibilità di scaricare gratuitamente Google Meet su PC Windows. In questo contesto, Google ha sviluppato un'app web progressiva di Meet per PC. Questa è compatibile con PC Windows, Mac, Linux e Chromebook. Per installare l'app Meet su PC Windows dovrete accedere al sito ufficiale della piattaforma. Successivamente dovrete cliccare sull'opzione Installa, identificata da un'icona con una freccia in sovrimpressione su uno schermo del PC, posizionata nella parte a destra della barra degli indirizzi del vostro browser. Una volta completata l'installazione l'app Google Meet apparirà all'interno della lista delle app installate sul vostro PC. Potrete quindi avviarla indipendentemente dal browser per gestire le vostre riunioni.

Come scaricare Meet su Mac