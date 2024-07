Come guardare contenuti offline da Netflix su smartphone, tablet e non solo

Andiamo a scoprire tutti i dettagli di questa funzione, oltre a capire come vedere i contenuti offline una volta scaricati e anche quali sono le opzioni a tua disposizione per quanto riguarda la qualità, e quindi le dimensioni, dei video scaricati.

La procedura è semplicissima: tutto quello di cui hai bisogno è di un dispositivo compatibile, un collegamento Internet, necessario solo per il download dei contenuti, e ovviamente di un abbonamento a Netflix .

Cosa fare quando si è in aereo, oppure in viaggio in una località remota o all'estero e si vuole sfruttare il proprio abbonamento a Netflix ? Ecco perché potrebbe interessarti sapere come scaricare e guardare contenuti offline da Netflix, che sia su computer, telefono o tablet.

La possibilità di vedere film e serie TV trasmessi in streaming è il modello maggiormente in voga per la fruizione di contenuti video o musicali, ma ha un punto debole: parte dal presupposto che si abbia una connessione Internet.

Indice

Come guardare contenuti offline con Netflix

Come scaricare film e serie TV da Netflix

Quali sono i limiti di download di Netflix

I passaggi da seguire sono gli stessi per tutti i dispositivi: avvia l'app Netflix e tocca l'icona del tuo profilo in basso a destra. Adesso tocca l'icona con tre linee orizzontali in alto a destra, poi seleziona Impostazioni app .

Per questo potrebbe interessarti sapere come agire sulle impostazioni dell'app.

Inoltre, anche se puoi guardare i contenuti tutte le volte che vuoi, i download scadono dopo un certo periodo di tempo e per alcuni titoli è previsto un limite massimo di download annuali.

Il piano Premium da 17,99 euro al mese consente il download su 6 dispositivi alla volta, sempre con il limite di 100 download per dispositivo.

, il piano da 5,49 euro al mese, consente il download sualla volta, ma solo peral mese per dispositivo. Il pianoda 12,99 euro al mese, invece, consente il download in contemporanea su due dispositivi alla volta ma con la possibilità di avereper dispositivo.

Questo però non è l'unico limite: la quantità di download che potete effettuare dipende anche dal vostro abbonamento. È infatti possibile sottoscrivere diversi piani Netflix: Standard con pubblicità , Standard e Premium.

Se ti stai chiedendo come scaricare un film da Netflix su computer, sappi che una volta era possibile farlo dall'app per Windows, ma adesso non è più possibile.

Innanzitutto, nonostante Netflix supporti una gran parte di dispositivi, solo una parte di questi supportano la funzione: generalmente sono quelli che si possono utilizzare in mobilità.

Netflix ti permette di scaricare film e serie TV sul tuo dispositivo per poterli vedere offline, ovvero senza connessione Internet , ma ci sono delle limitazioni.

Come scaricare film e serie TV da Netflix

Ora che abbiamo capito cosa ci serve per scaricare fil e serie TV da Netflix, vediamo come farlo dai vari dispositivi.

Come scaricare film e serie TV su telefono e tablet

Se vuoi scaricare un film o gli episodi di una serie TV su un telefono o tablet, che sia Android o a marchio Apple, iPhone e iPad, avvia l'app Netflix e tocca in basso a sinistra l'icona Home.

Adesso trova il contenuto da scaricare (non tutti saranno disponibili), oppure tocca in alto il menu Categorie e seleziona Disponibili per il Download. In questo modo ti verranno mostrati solo i contenuti che possono essere scaricati.

Tocca la locandina del contenuto. Se si tratta di un film, tocca il pulsante Scarica, subito sotto al pulsante Riproduci.

Per le serie TV, tocca il pulsante Scarica sotto al pulsante Riproduci per scaricare il primo episodio della prima stagione (in caso tu non l'abbia ancora vista, oppure quello che stai guardando), oppure scorri verso il basso e tocca il pulsante con la freccia verso il basso alla destra di tutti gli episodi che vuoi scaricare.

Per i contenuti che stai guardando, invece, che trovi sotto la voce [Tuo nome], continua a guardare:, puoi anche toccare l'icona con tre puntini in basso a destra sulla locandina e selezionare la voce Scarica dal menu che si apre dal basso (per le serie ti consentirà di scaricare solo l'episodio attuale).

Come scaricare film e serie TV su Chromebook

Se vuoi sapere come scaricare film e serie TV di Netflix su un Chromebook, sappi che questo deve essere dotato di Play Store. A questo punto, la procedura è la stessa vista da telefono o tablet.

Dopo aver installato e avviato l'app Netflix, effettua l'accesso e cerca un contenuto da vedere (di cui sia disponibile il download). Poi tocca Scarica, per i film, o la freccia verso il basso di fianco a ogni singolo episodio da scaricare per le serie TV.

Come scaricare film e serie TV su USB

Ti stai chiedendo come scaricare i film da Netflix su una chiavetta USB? In questo caso sappi che non si può fare, a causa della protezione dei diritti digitali.

Quello che puoi fare, però, è scaricare i contenuti, almeno su un dispositivo Android e su un tablet Amazon Fire, su una scheda SD esterna.

Per procedere, apri l'app Netflix, poi in basso a destra tocca Il mio Netflix e seleziona in alto a destra l'icona con tre linee verticali. Qui tocca Impostazioni app e sotto alla voce Download tocca Posizione download.

Adesso seleziona la posizione in cui salvare i titoli scaricati per la visione offline. Tieni presente che la posizione scelta resterà impostata per tutti i download successivi, mentre serie TV e i film già scaricati resteranno nella posizione originale.

Come utilizzare le funzioni Smart downloads

Netflix offre anche due funzioni intelligenti, chiamate Smart downloads, che consentono il download automatico dei contenuti: Scarica il prossimo episodio e Download per te.

Tenete presente che Smart downloads non è disponibile per il piano Standard con pubblicità, è supportata su tablet e telefoni (Android o iPhone e iPad), e utilizza la connessione Wi-Fi.

Scarica il prossimo episodio consente di scaricare automaticamente l'episodio successivo di una serie TV e di eliminare quello che hai appena finito di guardare (a parte l'ultimo). Per usare la funzione, apri l'app Netflix, poi tocca l'icona del tuo profilo (Il mio Netflix) in basso a destra.

Adesso tocca l'icona con tre linee orizzontali in alto a destra e seleziona Impostazioni app. Adesso sotto Download tocca Smart Downloads e attiva l'impostazione toccando l'interruttore di fianco a Scarica prossimo episodio.

Download per te scarica automaticamente sul smartphone o tablet Android e su iPhone o iPad serie TV e film che pensiamo possano interessarti in modo da avere sempre qualcosa da guardare offline.

Per attivare la funzione, apri l'app Netflix, tocca Il mio Netflix in basso a destra e poi l'icona con tre linee orizzontali in alto a destra. Adesso tocca Impostazioni app, poi sotto Download tocca Smart Downloads .

Tocca il cursore accanto a Download per te per attivare o disattivare l'impostazione.

Quando la funzionalità Download per te è attiva, utilizza i pulsanti e per regolare la quantità di dati (GB) da scaricare per ogni profilo.