Sono tanti i motivi per cui potresti aver deciso di abbonarti ad Apple Music: sei attratto dall'audio in qualità lossless, o in famiglia sono già abbonati e hai approfittato dell'occasione. Oppure, più semplicemente, hai appena acquistato un nuovo iPhone e hai ricevuto 6 mesi in regalo per il servizio di streaming. Qualunque sia la tua situazione, vorrai sapere come scaricare e installare Apple Music su vari dispositivi, perché la piattaforma è estremamente versatile e compatibile con tantissimi prodotti. Ecco come sfruttarla in ogni situazione, dal telefono durante il tragitto per andare al lavoro, in ufficio al computer, a casa, magari dal tablet o dalla tua Apple TV, e persino in auto.

Apple Music: dispositivi supportati

Apple Music è disponibile per una vastissima gamma di dispositivi, a cominciare ovviamente da quelli della mela, su cui l'app è preinstallata. è disponibile per una vastissima gamma di dispositivi, a cominciare ovviamente da quelli della mela, su cui l'app è preinstallata. Per quanto riguarda telefoni e tablet, Apple Music è compatibile con tutti i modelli di iPhone e iPod touch con iOS 8.4 e successivi. Su iPad, è richiesto iPadOS 13.0 e successivi. Sul versante Android, è sufficiente un dispositivo con Android 4.3 e successivi. Vuoi installare Apple Music sul tuo computer? Sappi che l'app è preinstallata sui Mac a partire da macOS Catalina, mentre su quelli precedenti è possibile utilizzare iTunes. Sui PC Windows con Windows 10 versione 19045.0 o successiva, è possibile utilizzare l'app dedicata sul Microsoft Store. Per i PC con Windows 7 e successivi con schede video meno recenti, è possibile scaricare iTunes 12.2 e successivi. In alternativa, è possibile anche utilizzare il lettore Web, accessibile da browser. Apple Music è compatibile anche con Apple TV (tvOS 9 e versioni successive), su Apple Watch (tutti i modelli) e HomePod. Apple Music è disponibile su diverse smart TV, come Samsung e LG, e dispositivi di streaming e console, come PlayStation 5 e Xbox One e Series X/S, mentre su Fire TV e dispositivi Echo è disponibile la skill Alexa. Infine, Apple Music è compatibile con i dispositivi Sonos, Google Nest e con le auto supportate attraverso CarPlay.

Come scaricare Apple Music

Vediamo ora come scaricare Apple Music sui vari dispositivi in modo da sfruttare il nostro abbonamento Apple Music in ogni situazione. iPhone, iPad, Apple Watch, Mac e Apple TV Come abbiamo anticipato nei capitoli precedenti, Apple Music è preinstallata su tutti i dispositivi Apple: iPhone, iPad e iPod touch , da iOS 8.4 e successivi

e , da iOS 8.4 e successivi Apple Watch tutti i modelli

tutti i modelli Mac, da macOS Catalina e successivi

da macOS Catalina e successivi Apple TV, da tvOS 9 e successivi Se hai un Mac con macOS Big Sur e precedenti, utilizzerai iTunes, tenendo presente che per Apple Music è comunque richiesto OS X 10.9.5 e versioni successive. Puoi scaricare iTunes per Mac a questo indirizzo: clicca sul sistema operativo che ti interessa sotto la voce Software e nella pagina successiva clicca sul pulsante Download. Successivamente, clicca sul Finder (l'icona con la faccina sorridente nel Dock) e seleziona a sinistra Download. Poi clicca due volte sul file iTunes.dmg e trasferisci l'app iTunes nella cartella Applicazioni, come indicato. Android

Da Play Store Hai un telefono o un tablet Android? In questo caso puoi scaricare l'app Apple Music dal marketplace di Google. Per farlo, apri il Play Store e tocca l'icona a forma di triangolo colorato (Play Store), poi tocca l'icona Ricerca in basso a destra. In alto, scrivi Apple Music e tocca la voce corrispondente, poi tocca il pulsante Installa di fianco ad Apple Music. In alternativa, tocca questo link per arrivare direttamente alla pagina del Play Store. Avvia l'app e tocca il pulsante Continua, poi scegli se inviare i dati di diagnosi ad Apple e mantenere attivo il filtro contenuti espliciti. Adesso tocca in alto a destra la voce Accedi per accedere con il tuo ID Apple (ora chiamato Apple Account). Inserisci email e password, poi tocca Accedi. Con file APK Se hai un telefono senza servizi Google, puoi scaricare l'app Apple Music direttamente da Apple. Vai a questa pagina e clicca in basso su Email yourself a link to the download page. Si aprirà la tua app di posta e inserisci il tuo indirizzo email per inviarti un'email con il link di download. Poi installa il file APK come descritto in questa guida. In alternativa, puoi scaricare l'app da una piattaforma come APKMirror (in questo caso avrai bisogno di APKMirror Installer). Scorri in basso fino a vedere l'ultima versione universal, poi cliccaci sopra e seleziona il file nella pagina successiva. Infine, clicca su Download APK Bundle, poi apri APKMirror Installer, seleziona Browse files e individua il file APK appena scaricato. Toccalo, seleziona Install package e poi tocca Install app in basso a destra. Se necessario, concedi l'accesso alla memoria del telefono e all'installazione da fonti sconosciute. Tocca Installa e l'app sarà installata. PC Windows

Da Microsoft Store Se vuoi installare Apple Music sul tuo PC Windows, puoi installare l'app dedicata dal Microsoft Store. In questo caso, però, sappi che devi avere un PC aggiornato a Windows 10 versione 19045.0 o successiva. Per procedere, avvia il Microsoft Store e digita nel campo Ricerca in alto Apple Music, poi clicca sul risultato corrispondente e seleziona Installa. In alternativa, puoi cliccare direttamente su questo link. Successivamente, clicca su Apri, seleziona Accetto, poi clicca su Inizia ad ascoltare. Per effettuare l'accesso con il tuo account, clicca in alto a destra sul menu con tre linee orizzontali, poi in basso a sinistra su Accedi e inserisci la tua email e password dell'ID Apple. Nel caso il tuo PC non supporti le app Apple Music, Dispositivi Apple e Apple TV, puoi utilizzare iTunes per Windows. Scaricalo dal Microsoft Store cercando iTunes e seguendo gli stessi passaggi appena indicati o cliccando direttamente su questo link. Dal sito Apple Preferisci installare iTunes per Windows manualmente? Puoi scaricare l'ultima versione dell'app dal sito di Apple: vai a questo indirizzo e clicca su Scarica ora iTunes per Windows (64 bit). Se hai un PC 32 bit, clicca sul link indicato subito sotto. Successivamente, premi i tasti Windows + E e seleziona Download, poi clicca due volte sul file iTunes64Setup.exe. Adesso clicca su Sì e installa iTunes sul tuo PC. Questa versione richiede in teoria Windows 10 come minimo, un processore Intel o AMD a 1GHz con supporto per SSE2, 512MB di RAM e almeno 400 MB di spazio libero. Se il tuo PC è Windows 7 o successivi, puoi scaricare iTunes 12.4.3 per Windows a 64 bit. Clicca su Scarica e segui la stessa procedura. Smart TV Se hai una smart TV Samsung o LG, puoi scaricare l'app Apple Music dallo store delle app del dispositivo. Per Samsung, premi il tasto a forma di casa del telecomando, poi seleziona a sinistra l'icona Apps. Nella pagina successiva, clicca sull'icona a forma di lente d'ingrandimento e scrivi Apple Music. Cliccaci sopra e seleziona Installa. Su LG, premi il tasto a forma di casa sul telecomando, poi premi a sinistra l'icona Apps sullo schermo. Nella pagina successiva clicca in alto a destra sull'icona a forma di lente d'ingrandimento e scrivi Apple Music. Clicca sul risultato corrispondente e seleziona Installa. Adesso apri l'app Apple Music e potrai accedere effettuando la scansione del codice QR sullo schermo con la fotocamera del tuo telefono. Per farlo, avvia la fotocamera, inquadra il codice QR con la fotocamera del tuo iPhone, ad esempio, e tocca il link giallo che vedi sullo schermo. Ora effettua l'accesso come indicato sul telefono. In alternativa, puoi usare il telecomando per inserire email e password del tuo ID Apple (Apple Account). Dispositivi di streaming Come abbiamo anticipato nel capitolo precedente, Apple Music non è disponibile per Fire TV Stick o Chromecast con Google TV. È però possibile, nel primo caso, usare una skill Alexa. Apri l'app Alexa, tocca Altro e seleziona l'icona a forma di ingranaggio. Poi sotto Collega un nuovo servizio tocca Apple Music e attiva la skill. Ora potrai riprodurre le canzoni da Apple Music con il comando: "Alexa, metti [nome brano o playlist] su Apple Music". Con Chromecast, devi avviare Apple Music sul tuo dispositivo Android, poi, assicurandoti che il Chromecast sia nella stessa rete Wi-Fi, tocca nella parte superiore dello schermo il pulsante Cast (il rettangolo con le ondine). Tocca il tuo dispositivo Chromecast e avvia la riproduzione della musica. Se hai una console PS5 o Xbox, puoi installare l'app Apple Music. Su PS5, seleziona Tutte le app dalla Home, clicca su Apple Music e seleziona Scarica, poi avvia l'app. Su Xbox, avvia il Microsoft Store e cerca Apple Music, poi clicca su Installa. Android Auto e CarPlay Infine, Apple Music è disponibile anche su CarPlay e Android Auto. Collega il telefono al veicolo, se compatibile, e, se hai installato l'app Apple Music la vedrai tra quelle disponibili.

Come scaricare Apple Music Classical

Apple Music Classical è un'app gratuita dedicata alla musica classica, disponibile per gli abbonati Apple Music su Android e iPhone / iPad. iPhone e iPad

Se vuoi installare Apple Music Classical su iPhone o iPad, apri l'App Store (l'icona azzurra con la "A" bianca stilizzata) e tocca Cerca in basso a destra. In alto scrivi Apple Music Classical e tocca il risultato corrispondente, poi tocca Ottieni. Se richiesto, effettua l'autenticazione con Face ID, Touch ID o il codice per installare l'app. In alternativa, puoi toccare direttamente questo link per arrivare alla pagina dell'App Store. Android Vuoi installare Apple Music Classical su Android? Il dispositivo deve essere aggiornato ad Android 9.0 (Pie) o versione successiva. Apri il Play Store, tocca Ricerca in basso a destra e poi in alto digita Apple Music Classical. Tocca il risultato, poi tocca il pulsante Installa. In alternativa, tocca direttamente il link al Play Store.