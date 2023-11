Come scaricare iOS 17 su tutti gli iPhone compatibili

Siete pronti? Vediamo tutti i passaggi da compiere per aggiornare velocemente e in sicurezza, oltre a ricordarvi i nostri approfondimenti su come creare i Poster di contatto e come funziona NameDrop .

Ma come ottenere tutte queste nuove funzioni? Andiamo a vedere come scaricare iOS 17 , quali sono gli iPhone compatibili e come passare al canale beta, in modo da essere sempre tra i primi a provare le novità della mela (e in futuro iOS 18).

A fine settembre 2023 Apple ha ufficialmente rilasciato iOS 17 , l'ultima versione del suo sistema operativo per iPhone che ha portato una serie di novità come widget interattivi, poster di contatto, la nuova modalità StandBy, Namedrop e molto altro.

Indice

Cosa fare prima di scaricare iOS 17

Se vi state chiedendo come identificare il vostro modello di iPhone, la procedura più semplice da seguire è andare nelle Impostazioni del telefono toccando l'icona a forma di ingranaggio nella Home o nella Libreria app, qui selezionare la voce Generali e in alto toccate la scheda Info. Qui, alla voce Nome modello, potrete vedere appunto il modello del vostro iPhone.

Tenete presente che la serie iPhone 15 , lanciata il 12 settembre e disponibili dal 22 settembre 2023, è arrivata con iOS 17 preinstallata, quindi in caso abbiate uno di questi dispositivi non dovrete effettuare alcun aggiornamento.

Infine, assicuratevi di avere un backup del telefono, in modo da poter sempre tornare indietro in caso di problemi.

Non vedete l'ora di installare iOS 17 sul vostro iPhone e mettere mano alle ultime funzioni introdotte da Apple? Prima di correre ad aggiornare dovete compiere alcuni passaggi importanti, come verificare la compatibilità del vostro telefono, oltre a controllare di avere una connessione Internet stabile, un livello di batteria sufficiente e spazio libero adeguato in memoria.

Aggiornate all'ultima versione di iOS

Una delle caratteristiche degli aggiornamenti per iOS è che, a parte il fatto di non essere proposti per dispositivi non supportati, non vengono visualizzati se non avete scaricato l'ultima versione disponibile.

Questo significa che se non avete aggiornato il vostro iPhone a iOS 16 (iOS 16.7.2, nel momento in cui stiamo scrivendo), non verrà visualizzata l'opzione per installare la versione più recente (ma se avete installato iOS 16 potete saltare l'aggiornamento all'ultima versione disponibile se volete).

È consigliato però aggiornare prima all'ultima versione di iOS 16 in modo da creare un backup con l'ultima versione del sistema disponibile e poter tornare indietro alla versione precedente con le ultime patch di sicurezza e funzionalità.

Per controllare l'ultima versione di iOS installata sul vostro telefono, andate nelle Impostazioni toccando l'icona a forma di ingranaggio nella Home o nella Libreria app, poi selezionate la voce Generali e nella schermata toccate la scheda Info. Accanto a Versione di iOS dovreste vedere il software indicato sopra.

Per aggiornare il telefono all'ultima versione disponibile, toccate la freccia in alto a sinistra con la scritta Generali, poi selezionate la voce Aggiornamento software. Se vi propone di aggiornare a una versione di iOS 16, toccate Scarica e installa, per poi seguire le indicazioni a schermo (assicuratevi di avere una connessione Internet stabile e di avere una batteria almeno al 50% di carica), mentre se nella schermata vedete iOS 17 attendete e continuate a leggere.

In ogni caso, anche se aggiornate a iOS 16 è buona norma fare un backup, quindi date comunque un'occhiata al paragrafo qui sotto.

Effettuate un backup

Quando scaricate la versione più recente di iOS, i vostri dati e le impostazioni sul telefono rimangono invariati, ma prima di effettuare un'operazione del genere è sempre opportuno creare un backup del dispositivo per assicurarsi di avere una copia delle informazioni importanti.

Questa operazione è da effettuare dopo aver aggiornato a iOS 16 in modo, in caso di problemi, da poter tornare alla versione più recente del sistema operativo.

Per fare un backup di iPhone vi rimandiamo alla nostra guida dedicata, ma brevemente vi proponiamo qui le due soluzioni più usate, ovvero da iCloud e da computer.

Backup da iCloud

Per impostazione predefinita, il vostro iPhone dovrebbe eseguire automaticamente il backup una volta al giorno, almeno se collegato a una fonte di alimentazione e al Wi-Fi (per alcuni modelli non è necessario), oltre a essere bloccato.

Per verificare se questa funzione è abilitata, andate nelle Impostazioni del telefono e selezionate il vostro nome in alto. Toccate la voce iCloud e successivamente Backup di iCloud.

Assicuratevi che il pulsante di fianco alla voce Esegui il backup di iPhone sia attivato e, se avete un modello di iPhone dalla serie iPhone 12 in poi, potete anche attivare il backup tramite rete cellulare per non dipendere dalla rete Wi-Fi (assicuratevi di avere un piano dati sufficientemente abbondante).