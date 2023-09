In questa guida vedremo come scaricare LinkedIn, su smartphone e tablet (Android e iOS)

Sempre più persone utilizzano LinkedIn per cercare lavoro. Questa piattaforma, la cui popolarità è cresciuta negli ultimi anni (secondo alcune rilevazioni, in Italia si contano oltre 14 milioni di iscritti), è diventata ormai un punto fermo per aziende, professionisti e semplici utenti. Non solo per i numerosi annunci di lavoro provenienti da ogni parte del mondo, frutto della attività di recruiting condotta dalle aziende che vi fanno parte, ma anche per la creazione e lo sviluppo di una rete professionale: infatti, LinkedIn consente di trovare nuovi clienti, dimostrare le proprie competenze e interagire con colleghi e professionisti. Se non siete ancora su questo popolare social network, in questa guida vedremo come scaricare LinkedIn. E vista la stretta affinità con il discorso che ci apprestiamo a sviluppare, vi consigliamo anche di leggere il nostro approfondimento su come iscriversi su LinkedIn e come cercare lavoro.

Indice

Come per moltissimi social network (ad esempio, Facebook e Instagram), anche LinkedIn ha un approccio multipiattaforma, nel senso che è disponibile su dispositivi diversi: computer, tramite un qualsiasi browser per navigare su Internet; smartphone e tablet, scaricando l'apposita applicazione gratuita disponibile sugli store App Store di iOS e Play Store di Android. Per ognuno di questi dedicheremo un apposito paragrafo.

Come scaricare LinkedIn su Android (smartphone e tablet)

È possibile utilizzare LinkedIn su Android scaricando l'apposita app gratuita sul Play Store. Si tratta indubbiamente del miglior modo per navigare su LinkedIn dal cellulare e sfruttare tutte le funzioni offerte dal social network, con un'esperienza d'uso sensibilmente migliore rispetto a quella offerta, ad esempio, da un browser mobile (come, ad esempio, Google Chrome, Apple Safari, Microsoft Edge, e via discorrendo). SCARICA DA PLAY STORE Vediamo quali sono le operazioni da compiere per scaricare LinkedIn su Android, a prescindere dalla marca e dal tipo di dispositivo (smartphone o tablet): Sbloccate il vostro dispositivo Connettetevi a una rete Wi-Fi oppure attivate i dati mobili Aprite l'app Google Play Store, vale a dire il negozio digitale per scaricare app e giochi sul cellulare Toccate l'icona della lente d'ingrandimento nella parte alta della schermata Nel campo di ricerca, digitate "LinkedIn" Entrate nell'apposita applicazione Cliccate su "Installa" per far partire il download e l'installazione del programma Al termine, l'applicazione si troverà nel drawer delle app, insieme a tutti gli altri programmi installati sul dispositivo.

Come scaricare LinkedIn su iOS (iPhone e iPad)

L'app gratis LinkedIn è disponibile anche su App Store. Come rilevato nel paragrafo precedente, l'utilizzo di questo apposito programma offre un'esperienza d'uso migliore rispetto al più comune browser mobile (come Apple Safari). L'applicazione è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti iPhone e iPad. SCARICA DA APP STORE Vediamo come scaricare app LinkedIn su iPhone e iPad: Sbloccate il dispositivo Connettetevi a una rete Wi-Fi oppure attivate i dati mobili Aprite l'app App Store, ossia il negozio dove scaricare app e giochi per iOS Cliccate su Cerca nella barra laterale in basso (ultima icona) Digitate "LinkedIn" nel campo di ricerca Entrate nella pagina dell'app in questione cliccando sull'icona corrispondente Cliccate su "Ottieni" Inserite il PIN o il metodo di autenticazione impostato sul vostro device Al termine, l'applicazione si troverà nell'ultima pagina dell'elenco delle app (a proposito, avete letto la nostra guida su come nascondere app su iPhone?).

Come scaricare LinkedIn su PC

Per utilizzare LinkedIn da PC è sufficiente entrare nella pagina principale del social network e accedere al profilo o, in alternativa, crearne uno nuovo seguendo i passaggi che illustreremo tra un attimo. In alternativa, è possibile utilizzare l'app ufficiale disponibile sul Microsoft Store. SCARICA DA MICROSOFT Avviate Microsoft Store Cliccate sul campo di ricerca nella parte alta (vale a dire, "Cerca app, giochi, filmati e altro ancora") Digitate "LinkedIn" Selezionate l'app in questione Cliccate "Ottieni" per iniziare il download.

Come iscriversi su LinkedIn dal cellulare o tablet

Come abbiamo già precisato nella guida dedicata, per creare un profilo su LinkedIn sono sufficienti: indirizzo di posta elettronica

una password Al fine di proteggere meglio l'account, è possibile attivare autenticazione a due fattori su LinkedIn, utilizzando eventualmente un'app apposita come, ad esempio, Google Authenticator o Microsoft Authenticator. Vediamo come iscriversi su LinkedIn da Android o iOS: Aprite l'app precedentemente scaricata seguendo uno dei paragrafi per Android o iOS della presente guida Cliccate su Iscriviti ora Inserite il vostro nome e cognome negli appositi campi Inserite il vostro indirizzo di posta elettronica Scegliete una password di almeno sei caratteri Compilate i campi Qualifica più recente e Azienda più recente, o in alternativa selezionate l'opzione Studenti dal menu a tendina Confermate l'account: entrate nella vostra casella di posta elettronica, aprite il messaggio proveniente da LinkedIn e cliccate sul link di conferma.

Come iscriversi su LinkedIn dal PC

Questi sono, invece, i passaggi per iscriversi su LinkedIn da PC: Accendete il computer Utilizzate un qualsiasi browser per navigare su Internet Collegatevi sul sito di LinkedIn Cliccate su Iscriviti ora nella parte superiore destra della schermata Inserite il vostro indirizzo di posta elettronica personale Inserite una password di almeno sei caratteri In alternativa, In alternativa, potete anche "agganciare" il vostro account Google per rendere la procedura di registrazione al servizio ancora più immediata e veloce. Inserite i vostri dati in corrispondenza dei campi Nome, Cognome Cliccate sul tasto Accetta e iscriviti Selezionate l'opzione Italia Inserite il vostro CAP Cliccate su Avanti Inserite i dati richiesti nei campi Qualifica più recente e Azienda più recente, oppure selezionate dal menu a tendina l'opzione Studenti Confermate l'account: aprite la posta elettronica e cliccate sul messaggio ricevuto da LinkedIn, facendo tap successivamente sul link riportato nel messaggio.